Arsenal FC:

Arsenalu se po dobrém startu do sezóny postupně rozplývají sny o trofejích. V Premier League ztrácí po víkendové domácí remíze s Aston Villou 2:2 šest bodů na vedoucí Liverpool. V FA Cupu skončil tým už ve třetím kole po domácí prohře na penalty s Manchesterem United a do semifinále Ligového poháru Gunners vstoupili domácí porážkou 0:2 s Newcastlem.



V Lize mistrů jsou ale v dobré pozici a zatím v pohodě směřují za postupem do osmifinále. Z šesti zápasů dokázali čtyři vyhrát, jeden remizovat a jen jednou prohráli. Naprázdno vyšli z výjezdu do Milána, kde podlehli 0:1 Interu. Poslední dvě utkání zvládli naopak výborně. Portugalský Sporting deklasovali na jeho hřišti 5:1 a doma pak přehráli 3:0 Monako.



Posledních 5 zápasů Arsenalu:

Brighton – Arsenal 1:1

Arsenal – Newcastle 0:2 (Ligový pohár)

Arsenal – Man. Utd. 1:1, 3:5 na pen. (FA Cup)

Arsenal – Tottenham 2:1

Arsenal – Aston Villa 2:2