Verstappen potvrdil zisk štvrtého titulu v rade, Las Vegas si podmanil Mercedes

/zdroj: F1 TV/

Max Verstappen, majster sveta: "Bola to dlhá sezóna, ktorú sme začali úžasne. Potom sme mali náročné obdobie, no ako tím sme držali pokope a urobili sme nejaké zlepšenia. Pre mňa bola náročná aj po ľudskej stránke, musel som zostať pokojný. Minulú som si užil a v tejto som sa veľa naučil. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Je to neuveriteľný moment a som veľmi hrdý. Keď som prišiel do F1, bol som rád, že som vôbec tu, sníval som maximálne o víťazstvách a pódiách. Toto si užijem, ale stále som hladný po úspechu, ešte tento rok sú pred nami dve veľké ceny."

George Russel, víťaz VC Las Vegas: "Mal som v pláne letieť domov, ale určite zostanem a užijem si to s tímom. Vegas je šialené miesto, keď jazdíte, všetko to vidíte. Získať tu víťazstvo a pole position je neuveriteľné. Posledných pár pretekov bolo chaotických, stále sa niečo dialo, tu som sa cítil sebaisto."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "V prvom rade chcem zagratulovať Maxovi. Išiel som z desiateho miesta, nevieme, prečo bolo auto také rýchle, ale bolo najlepšie v tejto sezóne. Ak bude monopost takýto aj vo zvyšných dvoch pretekoch, sme v dobrej pozícii."

Carlos Sainz, 3. miesto: "So stredne tvrdými pneumatikami to bol trocha šok, myslel som si, že budeme rýchlejší. Dnes sme nemali až také rýchle auto. Chceli sme mať na pódiu viac ako jedného jazdca, toto bolo však naše maximum. Tieto preteky ponúkli dobrú šou a teším sa na návrat sem."