FK Šachtar Doněck Mužstvo z Ukrajiny ještě teoretickou šanci na postup do předkola má, muselo by však dnes bezpodmínečně zvítězit a také doufat v příznivé okolnosti. V sedmi duelech zaznamenalo sedm bodů díky dvěma vítězstvím a jedné remíze, vstřelilo v průměru každý zápas jeden gól, zato skoro dvojnásobek jich inkasovalo. Do dnešního klání půjde jako velký outsider. Jarní část ukrajinské fotbalové ligy ještě nezačala, Šachtar v ní drží třetí příčku s třiatřiceti body. V zimní přestávce sehráli jeho hráči tři přípravné duely s bilancí dvou výher a jedné remízy.

