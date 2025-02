Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Ligy majstrov. Dnes sa zameriame na odvetný zápas medzi Atalanta Bergamo a Club Bruggy KV. Prvý zápas zvládli lepšie belgickí futbalisti, keď na domácej pôde zvíťazili tesne 2:1.



Atalanta Bergamo



Zverenci trénera Gasperiniho sa po prvom zápase cítia poškodení. Hlavný arbiter Meier odpískal v nadstavenom penaltu, ktorú domáci hráč Nillson premenil. Každopádne Atalanta je v zápase favoritom a je v jej silách dvojzápas otočiť a postúpiť. Atalanta podáva výborne výkony aj v talianskej Serii A. Domácim patrí aktuálne 3. pozícia so ziskom 51 bodov a s pozitívnym skóre 54:26.



Club Bruggy KV



Hostia z Belgicka podávali v základnej skupine Ligy majstrov veľmi sympatické výkony. Napokon dokázali postúpiť z 24. pozície. V prvom zápase doma dokázali zdolať Atalantu Bergamo tesne 2:1 a do odvety idú teda s jednogólovým náskokom. Hosťom patrí v belgickej súťaží aktuálne 2. pozícia so ziskom 52 bodov. Na prvý Genk však strácajú až 8 bodov.