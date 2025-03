Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2025

Veľkým momentom je prestup 7-násobného šampióna Lewisa Hamiltona z Mercedesu do Ferrari. Zaujímavosťou je aj to, že do nového ročníka zasiahne až 5 nováčikov.

Pozrite si priebežné poradia jednotlivcov a Pohára konštruktérov v seriáli formula 1 (F1) v sezóne 2025.

Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov