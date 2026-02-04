    04.02.2026 06:00
    Šance proti Slovensku sú nízke. Talianov čaká dôležitý turnaj až po olympiáde, tvrdí expert

    Radosť hokejistov Talianska.
    Radosť hokejistov Talianska. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|4. feb 2026 o 07:00
    Rozhovor o talianskom hokejovom tíme na ZOH.

    Taliansky hokejový tím bude najväčším outsiderom olympijského turnaja v Miláne. Medzi dvanásť účastníkov sa dostal ako domáci tím.

    Taliansko ako jediné mužstvo nemá žiadneho hráča z NHL a Slovensko si s ním zmeria sily 13. februára. Bude to jediný zápas základnej skupiny, v ktorom budú Slováci favoritom.

    DANIELE AMADASI je šéfredaktor webu Tutto Hockey a expert na taliansky hokej. V rozhovore pre Sportnet zhodnotil ambície mužstva, prínos fínskeho trénera Jalonena, možnosť angažovať hráčov z NHL s talianskymi koreňmi a aj to, či očakáva fanúšikov na zápasoch domácich.

    Ako by ste opísali taliansky tím. Čo sú jeho silné stránky a čo slabiny?

    V mužstve nie je žiaden hráč z NHL a chýba mu jasná hviezda, ktorá by sa mohla stať silným individuálnym lídrom. Na druhej strane, sila talianskeho mužstva môže byť v zohratosti. Veľká časť hráčov v nominácii pôsobí v dvoch talianskych kluboch, ktoré hrajú v rakúskej ICEHL. Osem z nich hrá za Bolzano a šesť za Valpusteriu.

    Kto sú najlepší hráči v talianskom kádri?

    Vyberiem tri mená, jedno na každú pozíciu. V bránke je to Damian Clara (pozn. red.: Claru si v roku 2023 vybral v druhom kole draftu Anaheim a z talianskeho výberu je jediný, kto patrí nejakému klubu NHL), z obrancov Luca Zanatta a v útoku Matthew Bradley.

    Damian Clara v drese Brynäs.
    Damian Clara v drese Brynäs. (Autor: REUTERS)

    Aké sú ambície mužstva na turnaji?

    Ambícia je skončiť lepšie ako v Turíne 2006 (pozn. red.: Taliani obsadili jedenáste miesto so ziskom dvoch bodov) a nespraviť si hanbu v troch veľmi náročných zápasoch proti Švédsku, Slovensku a Fínsku.

    Tréner mužstva Jukka Jalonen povedal, že Taliani môžu prekvapiť, ak budú hrať spolu ako tím. Myslíte si, že mužstvo má dostatočnú silu, aby mohlo zaskočiť nejakého favorita?

    Bol by som rád, keby mal tréner Jalonen pravdu, ale pochybujem o tom, že Taliansko nejak výraznejšie prekvapí.

    Internetom kolovali špekulácie o tom, ako by mohla vyzerať zostava Talianska, ak by nominovali aj hráčov z NHL, ktorí majú talianskych predkov. Bola možnosť, že by generálny manažér oslovil týchto hráčov?

    Kanadskí a americkí hráči, ktorí pôsobia v NHL a spomínali sa, majú síce talianskych predkov, ale nemajú dvojité občianstvo a preto by ani nemohli byť súčasťou talianskej reprezentácie. Zároveň by to neurobili aj z rešpektu voči súčasným hráčom národného tímu, ktorí sú jeho súčasťou už niekoľko rokov.  

    Taliansko sa stretne v skupine B aj so Slovenskom. Je to zápas, v ktorom majú domáci na papieri najväčšie šance. Aké majú proti Slovensku ambície?

    Taliani majú v skupine aj Švédsko a Fínsko. Mužstvá, ktoré spolu s Kanadou a USA patria medzi kandidátov na medaily. Takže áno, na papieri je duel so Slovenskom najmenej náročný, ale misky váh sú aj tak jednoznačne naklonené v prospech slovenského tímu.

    Je to zápas, na ktorý sa Taliansko najviac zameria?

    Áno. Šance sú nízke a bude to veľmi náročný zápas. Ale stretnutie proti Slovensku prináša zrejme jedinú možnosť na bodový zisk v skupine.

    Ako by Taliani mohli prekvapiť Slovákov?

    Ak chcú vyhrať nad Slovenskom, musia odohrať perfektný zápas a to najmä v defenzíve a v strednom pásme.

    Keď premýšľam nad stretnutiami talianskeho hokeja so slovenským, spomínam si na zápas Kontinentálneho pohára zo sezóny 2001/02. Milano Vipers vtedy vyhrali v semifinále turnaja v Zürichu nad HKM Zvolen.

    Jukka Jalonen je skúsený tréner, ktorý mal veľa úspechov na lavičke Fínska. Čo priniesol do talianskeho mužstva a ako jeho prítomnosť reprezentácii pomohla?

    Jukka Jalonen pomohol Taliansku vrátiť sa do elitnej kategórie MS. Olympijský turnaj zase prinesie mnoho skúseností pre talianskych hráčov, ktorých skutočným cieľom v sezóne bude udržať sa v elitnej kategórii na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku.

    Jukka Jalonen na fínskej striedačke.
    Jukka Jalonen na fínskej striedačke. (Autor: TASR)

    Aké sú podmienky na hokej v Taliansku?

    Dva najlepšie talianske kluby, Bolzano a Valpusteria, hrajú v rakúskej ICEHL. Ďalších sedem tímov Serie A (Asiago, Renon, Cortina, Vipiteno, Valgardena, Unterland a Merano) hrá v Alpskej hokejovej lige.

    Sú tu aj nižšie súťaže, v ktorých hrá dohromady 23 mužstiev. Žiaľ, hokej a jeho popularita veľmi nerastie. Nepomáha tomu fakt, že vo veľkých mestách nie sú žiadne tímy (Miláno je toho hlavným príkladom) a zároveň v celej krajine chýbajú ľadové plochy a priestory na tréning hokeja.

    Taliansko má však veľa iných športov, kde bude mať ambíciu získať olympijskú medailu.

    Áno, Taliansky olympijský výbor by chcel získať 20 medailí. Talianski športovci by ich mohli získať v alpskom lyžovaní, biatlone, snowboardingu, behu na lyžiach, sánkovaní, skikrose, rýchlokorčuľovaní a šortreku.

    Myslíte si, že ľudia prídu sledovať zápasy talianskeho hokejového mužstva? Dostane tím dostatočnú podporu od fanúšikov?

    Hrá sa v Miláne, ktoré má silnú hokejovú tradíciu. Dúfam teda, že fanúšikovia si nájdu cestu a prídu si pozrieť zápasy talianskej reprezentácie. Prilákať ich môže aj fakt, že hrajú proti veľmi silným tímom. Moja jediná obava je, že cena lístkov je na talianske pomery príliš vysoká

