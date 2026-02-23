Dres s číslom 13 a deti na ľade. Američania hrali tak, aby Gaudreau mohol byť pyšný

Na deň presne od „Zázraku na ľade“ sa zapísali americkí hokejisti opäť do dejín zimných olympijských hier.
Po dlhých 46 rokoch od finálového triumfu nad Sovietskym zväzom v Lake Placid dokázali zdolať v súboji o zlato na ľade v Miláne odvekého rivala Kanadu (2:1 pp).
Duel označovaný za reklamu na hokej priniesol mimoriadne dojemný záver, keďže výber USA nezabudol na svojho zosnulého spoluhráča Johnnyho Gaudreaua a na oslavy historického úspechu prizval jeho rodinu.
USA dokázali to, čo sa podarilo im predchodcom naposledy v roku 1980. Práve duel, v ktorom výber poskladaný z amatérov z amerických univerzít šokoval svet triumfom nad ZSSR, formoval vývoj hokejistov v USA.
„Od toho roku ubehlo už veľa času. Viem, čo dokázal tím z roku 1980 a čo to znamenalo pre nasledujúce generácie v americkom hokeji. Napísali sme tu svoj vlastný príbeh. Každý z tohto tímu môže cítiť pocit hrdosti,“ poznamenal útočník Jack Eichel, ktorému k vstupu do tzv. Triple Gold Clubu (zlato na ZOH, MS a Stanleyho pohár) chýba už iba najcennejší kov z majstrovstiev sveta.
Práve na minuloročnom svetovom šampionáte dokázali Američania ukončiť ešte dlhšie čakanie na zlato ako pod piatimi kruhmi. USA získali titul majstrov sveta na MS v Štokholme a Herningu prvýkrát od roku 1960.
Svet vtedy zasiahli emotívne snímky, keďže úspech Američanov prišiel necelých deväť mesiacov od úmrtia ich bývalého spoluhráča Johnnyho Gaudreaua.
Ten tragicky zahynul 29. augusta 2024 po tom, čo ho spolu s jeho bratom Matthewom zrazil opitý vodič neďaleko ich rodného mesta Salem v štáte New Jersey.
Zlatý americký výber vzdal hold svojmu kamarátovi pri oslavách titulu majstrov sveta, keďže na ľad pri záverečnej ceremónii priniesli hráči jeho dres s číslom 13. V Miláne tento moment ešte povýšili za prítomnosti rodiny Gaudreauovcov.
V hľadisku sledovali zápas Johnnyho rodičia Guy a Jay, jeho manželka Meredith a ich dve staršie deti.
Tím na ľade pred spoločnou fotografiou priniesol okrem dresu 13 aj trojročnú dcéru Nou a dvojročného Johhnyho juniora, ktorý oslavoval druhé narodeniny práve v deň nedeľného finále.
„Znamená to pre nás všetko. Vidieť tu jeho rodinu, ako nás podporuje, jeho deti, ktoré sme priviedli na ľad. Hovorili sme o tom, že budeme hrať za neho, aby bol na nás Johnny pyšný a myslím si, že sa nám to podarilo,“ uviedol podľa kanadského portálu CBC obranca Zach Werenski.
„Bol tu s nami v duchu počas celého turnaja. Mať jeho dres na tímovej fotke a mať pri sebe jeho deti, je pre nás česť. Myslíme na neho,“ doplnil Matthews.
