Američania sú na vrchole sveta. Ohlasy médií na hokejové finále olympiády

Ohlasy svetových médií po finálovom zápase na hokejovom turnaji ZOH 2026 v Miláne, v ktorom USA zdolali Kanadu 2:1 po predĺžení.
TSN (Kan.): „Hellebuyck doviedol USA k zisku zlata napriek neuveriteľnému výkonu Kanady. Američania sú „na vrchole sveta.“
CBC (Kan.): „Zdalo sa, že Kanaďania sú predurčení na zlato, až kým sa im do cesty nepostavil Connor Hellebuyck.“
nhl.com: „Amerika má talent. Moment, ktorý sa navždy zapíše do histórie amerického hokeja.“
New York Post (USA): „Hviezda Devils umlčala navždy pochybovačov gólom, ktorý Jacka Hughesa ustanovil za amerického hrdinu. Kanaďanom striebro útechu neprinieslo - tváre hovorili za všetko.“
Aftonbladet.se (Švéd.): „Prvé olympijské zlato USA od čias filmu ´Zázrak na ľade´.“
The Athletic (USA): „Nebolo to 20 vysokoškolákov, ktorí si získali srdcia národa ukončením nadvlády Sovietskeho zväzu. Bolo to 25 hviezd NHL, ktoré konečne našli spôsob, ako zdolať hráčov ako Connor McDavid, Nathan MacKinnon či Cale Makar.“
iihf.com: „Kanada dominovala väčšinu zápasu, ale napriek niekoľkým neuveriteľným šanciam v tretej tretine nedokázala zápas definitívne strhnúť na svoju stranu. Connor Hellebuyck bol v bráne USA senzačný.“
olympics.com: „Spojené štáty vytvorili novú olympijskú spomienku, o ktorej môžu fanúšikovia snívať.“
idnes.cz (ČR): „Mimoriadny finálový zápas. Olympijský turnaj v ľadovom hokeji vyvrcholil očakávaným súbojom medzi zahraničnými gigantmi. Američania si z Milána odniesli zlaté medaily a oslávili svoje tretie celkové víťazstvo v histórii a prvé od roku 1980.“
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Najlepšie momenty ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara