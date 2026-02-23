Kanada na ZOH Hokej 2026
Kanada
ZOH Hokej 2026
22.02.2026, Playoff, Finále
1 - 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Po predĺžení
USA na ZOH Hokej 2026
USA
Connor McDavid (vľavo) a Quinn Hughes (vpravo) po finálovom zápase Kanada - USA na ZOH 2026.
Rekordy lámali McDavid aj Slafkovský. Kto zaujal na hokejovom turnaji v Miláne?
Jack Hughes (uprostred) s vybitým zubom oslavuje zisk zlatej medaily na ZOH 2026.
Zub vymenil za zlato. Američania oslavovali s českým pivom, víťazom turnaja je hokej
Connor McDavid (vľavo) a Connor Hellebuyck (vpravo) v zápase Kanada - USA počas ZOH 2026.
Kanada chváli Connora, pre Švédov to nebol ich Turín a Slováci odkladajú oslavy (power ranking)
Americkí hokejisti pózujú s dresom zosnulého spoluhráča Johnnyho Gaudreaua, jeho dcérou Noa a synom Johnom
Dres s číslom 13 a deti na ľade. Američania hrali tak, aby Gaudreau mohol byť pyšný
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský
Slafkovský sa dostal do All Star tímu. Najlepším hráčom turnaja sa stal McDavid
Slovenskí hokejisti po prehre s Fínskom na ZOH 2026.
Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026
Američania sú na vrchole sveta. Ohlasy médií na hokejové finále olympiády

Americkí hokejisti oslavujú zlaté medaily
Americkí hokejisti oslavujú zlaté medaily (Autor: TASR/AP)
TASR|23. feb 2026 o 10:25
Spojené štáty vytvorili novú olympijskú spomienku.

Ohlasy svetových médií po finálovom zápase na hokejovom turnaji ZOH 2026 v Miláne, v ktorom USA zdolali Kanadu 2:1 po predĺžení.

TSN (Kan.): „Hellebuyck doviedol USA k zisku zlata napriek neuveriteľnému výkonu Kanady. Američania sú „na vrchole sveta.“

CBC (Kan.): „Zdalo sa, že Kanaďania sú predurčení na zlato, až kým sa im do cesty nepostavil Connor Hellebuyck.“

nhl.com: „Amerika má talent. Moment, ktorý sa navždy zapíše do histórie amerického hokeja.“

New York Post (USA): „Hviezda Devils umlčala navždy pochybovačov gólom, ktorý Jacka Hughesa ustanovil za amerického hrdinu. Kanaďanom striebro útechu neprinieslo - tváre hovorili za všetko.“

Aftonbladet.se (Švéd.): „Prvé olympijské zlato USA od čias filmu ´Zázrak na ľade´.“

The Athletic (USA): „Nebolo to 20 vysokoškolákov, ktorí si získali srdcia národa ukončením nadvlády Sovietskeho zväzu. Bolo to 25 hviezd NHL, ktoré konečne našli spôsob, ako zdolať hráčov ako Connor McDavid, Nathan MacKinnon či Cale Makar.“

iihf.com: „Kanada dominovala väčšinu zápasu, ale napriek niekoľkým neuveriteľným šanciam v tretej tretine nedokázala zápas definitívne strhnúť na svoju stranu. Connor Hellebuyck bol v bráne USA senzačný.“

olympics.com: „Spojené štáty vytvorili novú olympijskú spomienku, o ktorej môžu fanúšikovia snívať.“

idnes.cz (ČR): „Mimoriadny finálový zápas. Olympijský turnaj v ľadovom hokeji vyvrcholil očakávaným súbojom medzi zahraničnými gigantmi. Američania si z Milána odniesli zlaté medaily a oslávili svoje tretie celkové víťazstvo v histórii a prvé od roku 1980.“

