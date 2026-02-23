Kanada chváli Connora, pre Švédov to nebol ich Turín a Slováci odkladajú oslavy (power ranking)

Slovenskí hokejisti obsadili v záverečnom rebríčku síl IIHF po zimných olympijských hrách 2026 štvrté miesto.
“Silverkofského odkladáme do roku 2030,” znel popis pri slovenskej vlajke.
IIHF dala na prvé štyri miesta power rankingu štyri mužstvá, ktoré bojovali o medaily.
Prví sú hráči USA hneď pred druhou Kanadou. Američania zvíťazili vo skvelom finále 2:1 po predĺžení.
„Musíme vzdať chválu Connorovi,“ opísali tvorcovia rebríčka „javorové listy“.
Najlepším Connorom vo finále bol americký brankár Hellebuyck, ktorý vychytal výhru južných susedov Kanady.
Najlepším hráčom celého turnaja bol MVP Connor McDavid. S 13 bodmi ustanovil nový rekord v počte bodov na jednom turnaji (v rámci rokov, keď hrali na ZOH hráči NHL).
Tretí sú Fíni, ktorí obrali o bronz Slovákov. Tvorcovia rebríčka pri mužstve Suomi glosovali narážkou na to, že im chýbal hviezdy kapitán Aleksander Barkov: „Medailu sme na rozdiel od vás získali aj bez nášho najlepšieho centra.“
Piati Švajčiari boli blízko k tomu, aby cez Fínov prešli do semifinále, ale v závere im dovolili duel otočiť. Túto nočnú moru budú chcieť ukončiť v Zürichu na domácich MS v máji.
Švédom sa Miláno páčilo menej ako Turín. Práve tam totiž v roku 2006 získali olympijské zlato.
„Nebol to náš Turín,“ napísali autori rebríčka, ktorí umiestnili „tri korunky“ na šieste miesto a vytvorili tak aj slovnú hračku. Slovo Turin je v angličtine blízke slovu turn. V tomto význame tak zároveň poukázali na to, že Švédi tentokrát neboli na rade.
Na časy minulé spomínajú aj Nemci. V roku 2018 získali striebro, teraz im turnaj nevyšiel.
Na ôsmej priečke skončili Česi, ktorí už začínajú chystať odplatu voči Kanade. Kedy príde? No predsa počas MS do 20 rokov, tam zámorské mužstvo vyradili trikrát za sebou.
Jedenáste miesto patrí Francúzom. Tí už teraz vedia, že si zahrajú aj na ďalších ZOH. Budú totiž na ich domácej pôde.
„V Nice budeme mať výhodu domácej pláže,“ komentovali situáciu autori rebríčka.
