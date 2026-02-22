Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026

Hokejisti Slovenska obsadili na práve skončenom hokejovom turnaji na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine nepopulárne 4. miesto.
Zverenci trénera Vladimíra Országha prehrali v boji o bronz s tímom Fínska 1:6 a neobhájili tak 3. priečku z Pekingu.
Olympijské zlato si vybojovali hokejisti USA, ktorí v zámorskom finále zdolali rivala z Kanady 2:1 po predĺžení.
Českí hokejisti vypadli už vo štvrťfinále a obsadili celkové 8. miesto, domáca reprezentácia Talianska sa umiestnila na poslednej 12. priečke.
Pozrite si konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Krajina
1.
USA
2.
Kanada
3.
Fínsko
4.
Slovensko
5.
Švajčiarsko
6.
Nemecko
7.
Švédsko
8.
Česko
9.
Dánsko
10.
Lotyšsko
11.
Francúzsko
12.
Taliansko
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
