    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    22.02.2026, Playoff, Finále
    1 - 2
    0:1, 1:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Connor McDavid (vľavo) a Quinn Hughes (vpravo) po finálovom zápase Kanada - USA na ZOH 2026.
    Rekordy lámali McDavid aj Slafkovský. Kto zaujal na hokejovom turnaji v Miláne?
    Jack Hughes (uprostred) s vybitým zubom oslavuje zisk zlatej medaily na ZOH 2026.
    Zub vymenil za zlato. Američania oslavovali s českým pivom, víťazom turnaja je hokej
    Slovenský hokejista Juraj Slafkovský
    Slafkovský sa dostal do All Star tímu. Najlepším hráčom turnaja sa stal McDavid
    Juraj Slafkovský počas zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Slafkovský skončil medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026
    Slovenskí hokejisti po prehre s Fínskom na ZOH 2026.
    Slováci na nepopulárnom mieste, USA na vrchole. Konečné poradie hokejového turnaja na ZOH 2026
    Americký hokejista Matt Boldy (uprostred) sa raduje z úvodného gólu počas finálového duelu Kanada - USA.
    VIDEO: Góly zápasu Kanada - USA vo finále na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Rekordy lámali McDavid aj Slafkovský. Kto zaujal na hokejovom turnaji v Miláne?

    Connor McDavid (vľavo) a Quinn Hughes (vpravo) po finálovom zápase Kanada - USA na ZOH 2026.
    Connor McDavid (vľavo) a Quinn Hughes (vpravo) po finálovom zápase Kanada - USA na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|23. feb 2026 o 07:00
    Päť najlepších hokejistov na zimných olympijských hrách 2026.

    Veľké športové turnaje prinášajú skvelé tímové výkony, ale aj predstavenia jednotlivcov, ktoré upútajú svet.

    V Miláne sa zlatým strelcom vo finále olympijského turnaja stal Jack Hughes. Zarmútil celú Kanadu a potešil Spojené štáty americké. V predĺžení vybojoval triumf v jednom z najlepších a najdôležitejších zápasov hokejovej histórie.

    Hokejový turnaj ZOH 2026 potvrdil, že Connor Hellebuyck je jeden z najlepších brankárov súčasnosti a možno aj histórie.

    Fanúšikov zaujali svojimi výkonmi aj v zámorí menej známe mená ako Samuel Hlavaj, Damian Clara či Dalibor Dvorský.

    Kto však zaujal najviac?

    Sportnet vybral päť najlepších hráčov olympijského turnaja.

    Connor McDavid

    Útočník, Kanada

    Kanadský útočník a v posledných dvoch zápasoch aj kapitán sa vytúženého zlata nedočkal.

    Vo svojej zbierke trofejí má Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play-off NHL, ale nemá Stanley Cup. Teraz už má aj cenu pre MVP olympijského turnaja, ale nemá olympijské zlato.

    Svojimi individuálnymi výkonmi však dokazoval, prečo je považovaný za najlepšieho hráča na svete.

    S 13 bodmi (2+11) bol najproduktívnejším hráčom v Miláne. Dosiahol najviac bodov v rámci jedného turnaja ZOH s hráčmi NHL v histórii. Doterajší rekord držala s 11 bodmi z roku 2006 fínska dvojica Teemu Selänne a Saku Koivu.

    McDavid bodoval v každom stretnutí, okrem toho finálového. V základnej skupine mal proti Česku, Švajčiarsku aj Francúzsku po tri body. Dvakrát bodoval vo štvrťfinále proti Česku aj v semifinále proti Fínsku.

    Vo finále bol pri víťaznom góle USA a niektorí môžu gól pripísať aj jeho chybe. Práve on je však jedným z hlavných dôvodov toho, že Kanaďania sa do finále dostali.

    Svoju rýchlosť ukazoval takmer v každom striedaní a dominoval vďaka svojej šikovnosti. Jeho útok patril vždy k najobávanejším.

    Connor McDavid.
    Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)

    Macklin Celebrini

    Útočník, Kanada

    Najmladší hráč z NHL na turnaji ukázal, že jeho zaradenie do zostavy Kanady nebola žiadna chyba ani náhoda. Draftová jednotka z roku 2024 patrila medzi hlavné ofenzívne hviezdy.

    19-ročný Celebrini zakončil turnaj s desiatimi bodmi v šiestich zápasoch a s piatimi gólmi sa stal najlepším strelcom.

    Blysol sa najmä v dramatickom štvrťfinále s Českom. Pri štyroch góloch Kanady zaznamenal tri body. Strelil gól a na ďalšie dva asistoval. Druhá prihrávka prišla v predĺžení a pomohla k víťaznému gólu Marnera.

    Keď Kanada zvíťazila nad USA vo Vancouveri v roku 2010 gólom Sidneyho Crosbyho, Celebrini mal tri roky. Tento zápas videl veľmi veľakrát.

    Celebrini mal šancu na veľké olympijské zlato, ale získal striebro. Na reparát však bude mať ďalšie príležitosti. V živote ho zrejme čaká ešte niekoľko olympijských turnajov.

    Macklin Celebrini vráža do Connora Hellebuycka.
    Macklin Celebrini vráža do Connora Hellebuycka. (Autor: TASR/AP)

    Juraj Slafkovský

    Útočník, Slovensko

    Juraj Slafkovský má rád olympijské hry. Po zisku bronzu v Pekingu 2022, kde sa stal aj najužitočnejším hráčom turnaja, doviedol slovenský výber opäť do semifinále a do bojov o medaily.

    Tentokrát ako hlavná hviezda a najlepší hráč mužstva. Turnaj ukončil s ôsmimi bodmi (4+4) ako štvrtý najproduktívnejší hráč. Bodoval v každom stretnutí, okrem toho bronzového s Fínskom.

    Stále má len 21 rokov a už druhýkrát sa dostal do all-star tímu turnaja. Je vôbec prvý hokejista, ktorému sa to podarilo na dvoch po sebe idúcich olympijských turnajoch.

    Už v mladom veku sa stal veľkým lídrom a stále ukazoval, že je tímovým hráčom. Na svoje plecia zobral všetku zodpovednosť a nevadilo mu ani to, že súperi si na neho dávali špeciálny pozor.

    Slafkovský je už teraz v historických tabuľkách hokejových turnajov ZOH tretím najproduktívnejším Slovákom.

    V rokoch 2022 a 2026 nazbieral dohromady 15 bodov v 13 zápasoch. Na druhého Pavla Demitru mu chýba päť bodov, na prvého Mariána Hossu 13. Títo dvaja hráči však hrali na troch, respektíve štyroch zimných olympiádach.

    Len pre porovnanie, Sidney Crosby je najproduktívnejším aktívnym kanadským hokejistom na ZOH. Odohral na nich 17 zápasov na troch turnajoch a na konte má 16 bodov. Teda len o jeden viac ako Slafkovský.

    Juraj Slafkovský sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Juraj Slafkovský sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR/AP)

    Quinn Hughes

    Obranca, USA

    Najstarší z bratov Hughesovcov ukázal v Miláne celému svetu, že Minnesota jeho ziskom priviedla do svojho kádra jedného z najlepších obrancov sveta.

    Hughes trávil na ľade veľa času, vo finále odohral 25 minút a 40 sekúnd. Počas turnaja predvádzal elitné korčuľovanie, šikovnosť s pukom a aj dobrú defenzívnu prácu.

    Na olympijských hrách bol najproduktívnejším obrancom. Pripísal si osem bodov za gól a sedem asistencií. Aj napriek tomu, že je obranca, bol najproduktívnejším hráčom víťazného amerického výberu. Bodoval v každom zápase.

    Svoj jediný gól strelil v predĺžení štvrťfinálového stretnutia so Švédskom. V 64. minúte poslal USA do bojov o medaily po veľmi dobrej strele.

    Zaslúžene sa stal najlepším obrancom celého turnaja.

    Quinn Hughes oslavuje víťazný gól proti Švédsku na ZOH 2026.
    Quinn Hughes oslavuje víťazný gól proti Švédsku na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    Connor Hellebuyck

    Brankár, USA

    Ak by sa udeľovala cena pre MVP finálového zápasu, s určitosťou by ju získal americký brankár Connor Hellebuyck. Práve on mal hlavnú zásluhu na zisku zlata.

    Veľký brankár odohral najväčší zápas svojej kariéry. Od Kanady nabitej najväčšími hviezdami inkasoval len raz zo 42 pokusov. Dokázal to proti mužstvu, ktoré dovtedy strelilo 27 gólov v piatich dueloch.

    V zápase si pripísal aj asistenciu pri víťaznom góle Jacka Hughesa. Finálové stretnutie tak kvôli Hellebuyckovi nevyhral lepší tím, ale lepší brankár.

    Podľa pokročilých štatistík si na turnaji pripísal takmer šesť gólov chytených nad očakávanie, čo je najviac zo všetkých gólmanov turnaja. Celkovo mal úspešnosť zákrokov na úrovni 95,6 percent a priemerne inkasoval len 1,18 gólu na zápas.

    Hellebuyck bol v sezóne 2024/25 MVP celej sezóny v NHL a teraz ukázal, že keď je to potrebné, vie svoj tím podržať.

    Jeho zákrok proti Devonovi Toewsovi vo finále bol zrejme tým najlepším na celom turnaji. Kanaďania sa dostávali do väčšieho tlaku, ale opora v bráne USA držala svoje mužstvo nad vodou.

    Keď na krk Connora Hellebuycka zavesili zlatú medailu, dav burácal, tlieskal a kričal ako pri nikom inom. Svojím výkonom sa výrazným spôsobom podpísal pod zisk najcennejšej medaily pre USA po 46 rokoch. 

    Connor Hellebuyck po výhre olympijského zlata v drese USA.
    Connor Hellebuyck po výhre olympijského zlata v drese USA. (Autor: TASR/AP)

    Connor McDavid (vľavo) a Quinn Hughes (vpravo) po finálovom zápase Kanada - USA na ZOH 2026.
    Connor McDavid (vľavo) a Quinn Hughes (vpravo) po finálovom zápase Kanada - USA na ZOH 2026.
    Rekordy lámali McDavid aj Slafkovský. Kto zaujal na hokejovom turnaji v Miláne?
    Samuel Grega|dnes 07:00
