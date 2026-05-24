Slovenský um prebudil v Poľsku spiaceho obra. Prišla sezóna snov

V Zabrzi sa zvyklo spievať: „Hrajte ako za starých čias.“ Dlhé roky to znelo skôr ako spomienka na čiernobiele fotografie, staré VHS kazety a príbehy o časoch, keď bol Górnik Zabrze futbalovým gigantom Poľska.
Potom prišiel Michal Gašparík. A zrazu sa staré časy vrátili.
Klub, ktorý ešte nedávno žil najmä z minulosti, zažil sezónu, akú nezažili celé generácie fanúšikov.
„Tím trénera Michala Gašparíka zavŕšil najlepšiu sezónu za viac ako 50 rokov a okrem Poľského pohára si zabezpečil aj miestenku do kvalifikácie Ligy majstrov,“ napísal Szymon Janczyk z poľského denníka Weszło.
Lepší ako v Trnave
A nie je to preháňanie. V 60. až 80. rokoch minulého storočia zbieral Górnik poľské tituly. Celkovo ich má štrnásť. Za posledných tridsať rokov však skončil najlepšie piaty. V minulej sezóne bol deviaty, predtým šiesty. Klub s veľkým menom, ale priemernými výsledkami. A s priemerným rozpočtom.
S príchodom Gašparíka sa však začali diať senzačné veci. Na začiatku mesiaca Górnik vyhral národný pohár po viac ako päťdesiatich rokoch. A v sobotu spečatil aj druhé miesto v lige.
To mu garantuje účasť v predkolách Ligy majstrov.
Gašparík dokázal v Poľsku niečo, o čom v Trnave mohol iba snívať. So Spartakom končil v lige pravidelne tretí. V Zabrzi posunul klub až pod vrchol.
Šesť gólov a futbalová demolácia
Posledné kolo malo atmosféru veľkého sviatku. Vypredané tribúny, rozlúčka legendárneho Lukasa Podolského s kariérou a šanca spečatiť historickú sezónu.
Fanúšikovia pripravili choreografiu s nápismi „Boss“ a „Bude dobre“. Viac ako 28-tisíc divákov dostalo masky s Podolského podobizňou. Nový majiteľ klubu a majster sveta z roku 2014 bol stredobodom pozornosti.
Lenže keď sa začal zápas, všetko si zobral do vlastných rúk Gašparíkov tím.
Górnik Zabrze rozbil Radomiak Radom 6:2. „Radomiak vyzeral v Zabrzi tak, akoby bol nielen myšlienkami, ale aj telom už na dovolenkovej pláži. Górnik súpera zdemoloval a ponížil,“ napísal Janczyk.
A pokračoval ešte tvrdšie:
Gašparík je hrdý
„V slovníku slušných ľudí neexistujú slová, ktoré by presne vystihli to, čo Górnik urobil s Radomiakom v poslednom zápase sezóny. Nestačí ani povedať, že päť gólov do prestávky hovorí za všetko. Pravdou je, že nebyť Filipa Majchrowicza, hostia mohli dostať aj dvojciferný výprask.“
VIDEO: Zostrih zápasu Gorniku v poslednom kole Ekstraklasy
Po zápase už bolo jasné, že Górnik nie je iba pohárovou senzáciou. Je vicemajstrom Poľska.
„Cez prestávku sme chceli zostať pozorní, aby sme súpera nepodcenili, ale jasné, že už to bolo len dohrávanie. Som naozaj hrdý, pretože sme odohrali veľa veľmi náročných zápasov a chalani to vždy zvládli,“ vravel Gašparík.
„Bol tam tlak, pre nás to bolo akoby druhé finále, ale hrali uvoľnene. Dali tomu emóciu, energiu, na ihrisku to vyzeralo výborne,“ dodal Slovák.
Projektor, video a tisíce hodín
V Poľsku o Gašparíkovi hovoria zvláštnym spôsobom. Nie ako o mediálnej hviezde, ale ako o človeku, ktorý presne vie, čo robí.
„V Poľsku sa o Gašparíkovi hovorí málo. Je okolo neho akási aura, vďaka ktorej si človek nesmierne váži jeho ako ‚bossa‘ aj jeho prácu. Nerobí zo seba čarodejníka, ale úprimne hovorí o svojej práci a vecne odpovedá na otázky o taktike. Uznanie hráčov a veľký rešpekt si získal svojou prácou,“ vyhlásil komentátor Canal Plus Żelisław Żyżyński.
Začiatok jeho misie v Zabrzi vraj vystihoval všetko.
„Hneď všetkých prekvapil svojím prístupom a tým, ako dobre bol pripravený na prácu v Górniku. Vraj už na prvé stretnutie prišiel s vlastným projektorom, lebo sa obával, že ten klubový nebude kompatibilný s jeho softvérom.
Okrem toho už mal zdiagnostikované problémy Górnika z minulej sezóny. Vedel, čo chce s týmto tímom urobiť a ako ho zlepšiť,“ tvrdil poľský novinár Jakub Polkowski.
Detailná príprava
Gašparík sa netají tým, že miluje analýzy, video a moderné trendy. Pred finále Slovnaft Cupu proti ŠK Slovan Bratislava v roku 2022 kontaktoval dokonca Eintracht Frankfurt, ktorý hral proti Barcelone.
„Kontaktovali sme Frankfurt, aby nám poskytol taktickú kameru. Všetko nám to klaplo,“ priznal.
„Mám napozeraných možno tisíce hodín futbalových zápasov. Vždy si to analyzujem a strihám. Keď niečo ukazujem hráčom, prezentujem im, ako to robia veľké mužstvá.“
Aj preto dnes poľskí novinári hovoria o jeho detailnej taktickej príprave.
„Górnik je dobrý v pozičných útokoch cez krídla a výborne využíva rýchle protiútoky po zisku lopty. Proti slabším súperom používa pressing, čo vyzerá veľmi dobre,“ vysvetľoval poľský novinár Kuba Cimozsko zo SportoweFakty.pl.
Priemerný klub, neobyčajná sezóna
Zabrze pritom nie je bohatý gigant. „Klub je z finančného hľadiska považovaný za priemerný. V súčasnosti čelí splácaniu dlhov, ktoré podľa rôznych správ dosahujú 40 až 60 miliónov zlotých,“ dodal Cimozsko.
Práve preto je Gašparíkov úspech v Poľsku vnímaný ešte výraznejšie.
Podľa denníka Przegląd Sportowy Onet zaplatil Górnik za Gašparíka a jeho dvoch asistentov Spartaku Trnava odstupné približne 40-tisíc eur.
A dnes má tréner, ktorý kedysi v Zabrzi ako hráč stratil miesto v základnej zostave, status človeka, ktorý prebudil spiaceho obra.
Ešte v januári 2011 tam prišiel ako futbalista. Odohral iba pätnásť zápasov a dal tri góly. Ako tréner však zariadil niečo, čo v klube nezažili desaťročia. Okamžite vo svojej prvej sezóne.
Pedagóg aj psychológ
Za tým všetkým je aj osobný príbeh. Počas hráčskej kariéry vyštudoval v Česku marketingovú komunikáciu. Neskôr si dorobil pedagogické minimum.
„Oboch rodičov mám učiteľov. V budúcnosti to môžem reálne využiť, že by som niekde učil,“ priznal.
A možno práve preto pôsobí v Poľsku inak než mnohí tréneri.
Nepotrebuje veľké gestá. Nepotrebuje robiť zo seba génia. „Nemáme hviezdy, ale máme dobrý tím. Ak chceme byť lídrami, musíme hrať ešte lepšie,“ vraví.