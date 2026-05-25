Kmotrík varuje Weissovho miláčika: Musí prestať jesť McDonald, už žiadne úľavy

Keď dal raz gól proti Košiciam, ukázal sériu symbolických gest. Najskôr mieril na hlavu, následne na znak Slovana na hrudi a napokon sa chytil v rozkroku.
Rád predvádza rôzne gestá, provokuje, vtipkuje a často pôsobí, akoby si z futbalu robil šou.
Krídelník Tigran Barseghjan však zároveň patrí medzi hráčov, ktorí dokážu rozhodovať najväčšie zápasy.
A práve preto mu v Slovane dlhé roky tolerovali veci, ktoré by iným neprešli.
„Proste má zvyk, že ide pred zápasom do McDonaldu. Ja o tom viem, ale musím nad tým zavrieť oči, pretože na ihrisku aj s tými hamburgermi dá do toho všetko. Takže to je Tigran, dáva góly, vyhráva nám zápasy. Je to pre nás nenahraditeľný hráč,“ priznal Weiss.
Barseghyanov „hamburgerový rituál“ si všimla aj spoločnosť, ktorá mu vyrába kopačky. Arménsky futbalista dostal limitovanú edíciu kopačiek, ktoré zdobia motívy hamburgerov, hranolčekov či nugetiek.
Tréner Vladimír Weiss priznával, že „ukočírovať“ ho nie je jednoduché. Jeho éra sa však skončila a v Slovane sa menia pravidlá. Nový tréner, ktorý by mal prísť zo zahraničia, má priniesť nový režim.
Kmotrík: Tigran musí prestať jesť McDonald
„Čo sa týka krídelných priestorov, tam s Tigranom stále počítame. Avšak s príchodom nového trénera a nového elánu u nás všetci začínajú od nuly a budú musieť o svoje miesto zabojovať.
Povedal by som to tak, že aj Tigran musí prestať jesť McDonald a musí začať trénovať naplno, aby nového trénera zaujal,“ vyhlásil v podcaste Na Tehelnom poli generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior.
„V novom nastavení už nebude priestor na žiadne úľavy alebo nejaké vzťahové záležitosti. Hoci som to s tým McDonaldom povedal trochu na odľahčenie, všetci vieme, že to bola téma.
Tigranov vzťah s trénerom Weissom bol naozaj veľký, až nadštandardný,“ dodal Kmotrík. Zároveň otvorene priznal, že od Barseghyana očakáva väčšiu stabilitu výkonov.
„Jeho výkony však niekedy neboli úplne ideálne. Tigran je fantastický futbalista, keď trénuje a keď sa mu chce, ale ja potrebujem, aby bol takýmto hráčom v každom jednom zápase.
Potrebujeme profesionálov, ktorí budú podávať stopercentné výkony stále, a nie len vtedy, keď majú na to chuť,“ poukázal Kmotrík.
Netrénujem, iba hrám
Weiss viackrát priznal, že k Barseghyanovi musel pristupovať špecificky. Ich vzťah bol mimoriadne blízky, čo potvrdzoval aj samotný hráč. V dokumentárnom seriáli o Slovane Bratislava „Cesta za snom“ vytiahol jednu z príhod.
„Ak by niekto povedal, že nemá rád Tigiho, tak pôjdem za mojím starým otcom Weissom a poviem: Dedo, vyhoď ich odtiaľto,“ povedal so širokým úsmevom.
Následne opäť s veľkým smiechom pokračoval:
„Ostatní sú vo fitku a makajú na sebe. Skutočne tvrdo na sebe makajú. Tréner ku mne vždy potom príde a hovorí: Tigi, aj ty si tu do p**i. Hovorím mu:
Tréner, nedotýkajte sa ma, prosím. Mám vlastný program, ktorý funguje. Ja ani netrénujem, iba hrám zápasy," dodal v dokumente Tv Voyo.
Práve táto bezprostrednosť robí z Barseghyana jednu z najvýraznejších postáv ligy. Na jednej strane geniálny futbalista, ktorý vie rozhodovať zápasy, na druhej strane hráč, ktorého výkonnosť býva kolísavá.
Od kritiky k rozhodujúcim gólom
V sezóne 2025/26 nenadviazal na vydarený predchádzajúci ročník a čelil kritike fanúšikov. Dostal sa aj do konfliktu s časťou priaznivcov, keď sa po niektorých zápasoch neprišiel poďakovať pod tribúnu.
„Slovan nie sú Poniky ani Braväcovo,“ kričali na neho fanúšikovia, čím narážali na jeho známu reklamu.
Do lepšej formy sa dostal až v závere sezóny. V posledných štyroch kolách skóroval trikrát a rozhodol zápasy proti Trnave i Dunajskej Strede.
„Vravel som vám, že rozhodne o titule,“ vyhlásil Weiss, ktorý nad ním držal ochrannú ruku.
Predchádzajúca sezóna pritom bola z jeho pohľadu mimoriadna. Barseghyan dal v ročníku 2024/25 v 48 zápasoch až 24 gólov. Dvadsaťkrát skóroval v Niké lige a spolu s Davidom Strelcom sa stal najlepším strelcom súťaže.
V uplynulom ročníku odohral 37 zápasov a strelil 11 gólov, z toho desať v lige. Pridal aj šesť asistencií.
Tigran je Tigran
Ak sa pozrieme na genézu jeho prestupov, z klubov často odchádzal ako voľný hráč. Aj to o niečom vypovedá.
„Tigran je Tigran. Ak by nebol taký, aký je – takisto ako Vlado (Weiss mladší), ako Strelo (Dávid Strelec), či ako ja – tak by mohol dosiahnuť oveľa viac,“ opisoval Weiss hráča, ktorý bol svojho času azda najkritizovanejším mužom Slovana.
Do Slovana prestúpil Barseghyan v januári 2022 z Astany ako voľný hráč. V tom čase mal hodnotu 2,5 milióna eur.
Po príchode do Bratislavy sa fanúšikom prihováral veľkými slovami.
„Spravím všetko najlepšie, ako budem vedieť, aby ma fanúšikovia milovali,“ vyhlásil v minulosti Barseghyan pre klubový web Slovana.
Hrdina Ligy majstrov zahadzoval penalty
Začiatky však neboli ideálne. Hral pod svoje možnosti a v prvej (pol) sezóne skóroval iba štyrikrát. Na jeseň 2022 sa navyše vážne zranil. Po návrate sa dlho hľadal, Weiss ho často posielal do hry len z lavičky náhradníkov a Armén čelil kritike trénera aj fanúšikov. Na ihrisku pôsobil, akoby sa flákal.
Neskôr sa však stal hrdinom. Na jeseň 2024 rozhodol víťazným gólom o postupe Slovana do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Posledná sezóna mu však priniesla aj temnejšie momenty. Zahodil penaltu v rozstrele proti Kajratu Almaty a nepremenil ani dve penalty v Slovenskom pohári proti Trnave. Slovan to stálo postup.