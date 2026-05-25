    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    16:20
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Sledujte na Joj Plus
    Joj Plus
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: USA - Maďarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    USA - Maďarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    USA - Maďarsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|25. máj 2026 o 13:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: USA - Maďarsko.

    USA a Maďarsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    25.05.2026 o 16:20
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Maďarsko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny A postaví USA a Maďarsko.

    Dnes budeme sledovať súboj favorita s jasným outsiderom. Američania majú na konte zatiaľ iba 5 bodov, keď po víťazstve 5:1 s Veľkou Britániou porazili aj Nemecko 4:3 po nájazdoch. Ak sa chce minuloročný majster sveta dostať medzi najlepšiu osmičku turnaja, musí bezpodmienečne získať plný počet bodov zo zostávajúcich dvoch zápasov. Ani to ale nemusí Spojeným štátom americkým stačiť. Naopak Maďarsko má už udržanie sa v elitnej kategórii zabezpečené, keď zvládlo kľúčový duel s Veľkou Britániou.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    5
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    Joj Šport
    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Česko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Česko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Česko - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20|1
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Česko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Česko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Česko - Nórsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: USA - Maďarsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE