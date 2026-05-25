    Česko na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    1:2, 0:0, 0:2
    Česko opäť šokujúco zaváhalo. Nóri oslavujú dôležitý triumf, predbehli aj Slovákov

    Sklamaní hokejisti Česka po prehre s Nórskom na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (11)
    Sklamaní hokejisti Česka po prehre s Nórskom na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|25. máj 2026 o 18:37
    Nórsko dnes zdolalo Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Česko - Nórsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

    Góly: 16. Chmelař - 3. Ostrem Salsten, 7. Brandsegg-Nygard (Vesterheim), 49. Ronnild (Salsten, Pettersen), 55. Brandsegg-Nygard (Östby, Koblar)

    Rozhodcovia: Hronský (SR), Holm – Jonsson (obaja Švéd.), Gibbs (Kan.), vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 6210

    Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Ščotka, Hájek, Alscher, Ticháček, Galvas – Kaut, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Blümel, Kovařčík, Voženílek – Melovský

    Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen – Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen – Olsen, Bakke Olsen, Vesterheim – Ronnild, Salsten, Eriksen – Jacob Berglund, Ostrem Salsten, Steen – Pettersen

    Hokejisti Nórska si vybojovali postup do štvrťfinále na MS vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich pondelkový zápas v B-skupine, v ktorom zdolali Česko 4:1.

    Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na MS v Štokholme.

    Nóri majú v tabuľke 13 bodov a na 2. miesto ich posunul lepší vzájomný zápas s ich pondelňajším súperom.

    Česi sú tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto zápasom. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne v utorok medzi Slovenskom a Švédskom.

    Vo svojom poslednom zápase v základnej skupine sa Nóri predstavia v utorok o 12.20 h s Dánskom, Čechov čaká od 20.20 h výber Kanady.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vpravo Čech Daniel Voženílek a Sander Hurrod v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Jaroslav Chmelář a Filip Hronek oslavujú gól v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jříi Ticháček a Martin Ronnild v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    11 fotografií
    Daniel Voženílek a brankár Henrik Haukeland v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Jiří Černoch a Max Krogdahl v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Čech Marek Alscher a Martin Ronnild v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Norway players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Czech Republic players look dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Norway players celebrate after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)Norway's Martin Ronnild, left, scores against Czechia's goaltender Dominik Pavlat during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Czech Republic and Norway, in Fribourg, Switzerland, Monday, May 25, 2026. (Peter Schneider/Keystone via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Prvé sekundy zápasu patrili Čechom, ale tie ďalšie zvládli výborne Nóri. Najskôr sa presadil Havard Ostrem Salsten, keď využil fatálne chyby v českej rozohrávke.

    O štyri minúty neskôr Nóri prečíslili českú defenzívu a Pavláta prekonal Michael Brandsegg-Nygard.

    Česi začali doťahovať jednogólové manko v 16. minúte, Jaroslav Chmelař spoza obrancu prekonal Haukelanda.

    II. tretina:

    V druhej tretine mali českí hráči viac šancí, ale nedokázali sa presadiť.

    III. tretina:

    Tretia už patrila opäť Nórom. Ich prekvapivý triumf zavŕšili gólmi Martina Ronnilda a Brandsegga-Nygarda.

    Hlas po zápase

    Jiří Ticháček, obranca ČR: „Potvrdilo sa to, čo nám tréneri hovorili pred zápasom a už to nešlo zastaviť. Osobné súboje sme prehrávali, nevedeli sme s tým poradiť. My musíme oveľa zjednodušiť hru.“

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    7 - 3
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

