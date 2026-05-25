Česko opäť šokujúco zaváhalo. Nóri oslavujú dôležitý triumf, predbehli aj Slovákov

MS v hokeji 2026 - skupina B
Česko - Nórsko 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Góly: 16. Chmelař - 3. Ostrem Salsten, 7. Brandsegg-Nygard (Vesterheim), 49. Ronnild (Salsten, Pettersen), 55. Brandsegg-Nygard (Östby, Koblar)
Rozhodcovia: Hronský (SR), Holm – Jonsson (obaja Švéd.), Gibbs (Kan.), vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 6210
Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Ščotka, Hájek, Alscher, Ticháček, Galvas – Kaut, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek – Blümel, Kovařčík, Voženílek – Melovský
Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen – Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen – Olsen, Bakke Olsen, Vesterheim – Ronnild, Salsten, Eriksen – Jacob Berglund, Ostrem Salsten, Steen – Pettersen
Hokejisti Nórska si vybojovali postup do štvrťfinále na MS vo Švajčiarsku. Rozhodol o tom ich pondelkový zápas v B-skupine, v ktorom zdolali Česko 4:1.
Severania sa do vyraďovačky dostali naposledy v roku 2012 na MS v Štokholme.
Nóri majú v tabuľke 13 bodov a na 2. miesto ich posunul lepší vzájomný zápas s ich pondelňajším súperom.
Česi sú tretí, istý postup do štvrťfinále mali už pred týmto zápasom. O štvrtom postupujúcom sa rozhodne v utorok medzi Slovenskom a Švédskom.
Vo svojom poslednom zápase v základnej skupine sa Nóri predstavia v utorok o 12.20 h s Dánskom, Čechov čaká od 20.20 h výber Kanady.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Prvé sekundy zápasu patrili Čechom, ale tie ďalšie zvládli výborne Nóri. Najskôr sa presadil Havard Ostrem Salsten, keď využil fatálne chyby v českej rozohrávke.
O štyri minúty neskôr Nóri prečíslili českú defenzívu a Pavláta prekonal Michael Brandsegg-Nygard.
Česi začali doťahovať jednogólové manko v 16. minúte, Jaroslav Chmelař spoza obrancu prekonal Haukelanda.
II. tretina:
V druhej tretine mali českí hráči viac šancí, ale nedokázali sa presadiť.
III. tretina:
Tretia už patrila opäť Nórom. Ich prekvapivý triumf zavŕšili gólmi Martina Ronnilda a Brandsegga-Nygarda.
Hlas po zápase
Jiří Ticháček, obranca ČR: „Potvrdilo sa to, čo nám tréneri hovorili pred zápasom a už to nešlo zastaviť. Osobné súboje sme prehrávali, nevedeli sme s tým poradiť. My musíme oveľa zjednodušiť hru.“