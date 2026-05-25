    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko

    Slovenskí hokejisti stopli kamery pred zápasmi. Pred duelom s Českom unikla stratégia tímu

    Zábery zo štadióna MS v hokeji 2026.
    Zábery zo štadióna MS v hokeji 2026. (Autor: IIHF)
    TASR|25. máj 2026 o 11:34
    ShareTweet2

    Marketingová spoločnosť IIHF – Infront sa ospravedlnila Slovákom.

    Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do šatne tímu pred zápasmi MS.

    Stalo sa tak v reakcii na situáciu, keď pred sobotňajším zápasom proti Česku (2:3) unikol do vysielania príhovor trénera Vladimíra Országha obsahujúci citlivé informácie.

    O zákaze prítomnosti kamier produkčnej spoločnosti oficiálneho vysielateľa informoval web hockeyslovakia.sk.

    Kamera zaznamenáva príhovor hlavného trénera

    „Pred každým zápasom majstrovstiev sveta vstupuje do šatne reprezentačného tímu kamera produkčnej spoločnosti oficiálneho televízneho vysielateľa, ktorá zaznamenáva príhovor hlavného trénera pred stretnutím.

    Zo strany organizátora majstrovstiev sveta a marketingovej spoločnosti Infront sme mali garantované, že z nahrávky budú odstránené všetky citlivé časti týkajúce sa taktiky, hernej stratégie a interných informácií určených výhradne hráčom a realizačnému tímu.

    Na základe tejto dohody sme umožnili prístup kamery do šatne,“ uviedol web hockeyslovakia.sk.

    Slová Országha obsahujúce citlivé informácie

    „Pred zápasom Slovenska proti Česku sa však do televízneho vysielania dostali aj slová hlavného trénera Vladimíra Országha obsahujúce citlivé informácie o súperovi a zápasovej stratégii.

    Slovenský tím sa voči tomuto pochybeniu zo strany výrobcu oficiálneho televízneho signálu po stretnutí dôrazne ohradil.

    Marketingová spoločnosť Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF – Infront, sa v mene „host broadcast production team“ ospravedlnila slovenskej reprezentácii aj hlavnému trénerovi Vladimírovi Országhovi.

    Zároveň priznala zlyhanie kontrolného tímu, ktorý nezachytil informácie, ktoré sa do verejného priestoru nemali dostať. Išlo o interné a citlivé informácie určené výhradne hráčom v šatni.

    Ich zverejnenie mohlo narušiť prípravu tímu na zápase a poškodiť reputáciu slovenskej reprezentácie aj jej hlavného trénera.

    Na základe tohto incidentu sa slovenská hokejová reprezentácia rozhodla nepovoliť vstup kamery oficiálneho vysielateľa do šatne pred zápasmi počas majstrovstiev sveta.

    Spoločnosť Infront aj Medzinárodná hokejová federácia IIHF rozhodnutie slovenského tímu rešpektujú.“

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Zábery zo štadióna MS v hokeji 2026.
    Zábery zo štadióna MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti stopli kamery pred zápasmi. Pred duelom s Českom unikla stratégia tímu
    dnes 11:34|2
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Zábery zo štadióna MS v hokeji 2026.
    Zábery zo štadióna MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti stopli kamery pred zápasmi. Pred duelom s Českom unikla stratégia tímu
    dnes 11:34|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slovenskí hokejisti stopli kamery pred zápasmi. Pred duelom s Českom unikla stratégia tímu