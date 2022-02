Na sankčnom zozname EÚ sú aj Fetisov, Karpov či Kuzminovej brat

Sankcie zahŕňajú zmrazenie aktív, zákaz poskytovania finančných prostriedkov jednotlivcom a subjektom zaradeným do zoznamu a tiež zákaz vstupu alebo tranzitu cez územie Európskej únie.

"Ďalšie sankcie? Ja som pod sankciami od roku 2014. Možno na to len zabudli. Evidentne vôbec nesledujú tie zoznamy, ktoré vydali predtým.

Nijako ma to neovplyvnilo. Do Európskej únie necestujem, majetok v zahraničí nemám," komentovala to pre portál sport24.ru Žurovová.

Šipulin sa dal na politickú kariéru hneď po ukončení tej športovej. V roku 2019 sa dostal do štátnej Dumy ako poslanec za Putinovu stranu Jednotné Rusko.