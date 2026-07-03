Namiesto fackovacieho panáka sa stali senzáciou. Kapverdy sa neboja ani Argentíny

Futbalisti Kapverd vkročia do vyraďovacej fázy MS 2026 súbojom Dávida proti Goliášovi. V sobotňajšom (0.00 SELČ) šestnásťfinále totiž narazia na obhajcov titulu z Argentíny.
Oba tímy zatiaľ kráčajú šampionátom bez prehry, no kým družstvo okolo hviezdneho Lionela Messiho vyhralo všetky tri skupinové duely a postúpilo z prvého miesta, tak ostrovný štát zo západu Afriky zaznamenal tri remízy, čo mu prekvapujúco stačilo na druhú priečku v tabuľke H-skupiny.
Argentína pôjde do duelu ako obrovský favorit, líder svetového rebríčka sa postaví proti 67. celku renkingu, najmenšiemu štátu, ktorý sa kedy prebojoval na záverečný turnaj MS.
Bude to vôbec prvý súboj týchto dvoch krajín a len málokto pochybuje, že ho Juhoameričania poľahky vyhrajú.
Argentína - Kapverdy (šestnásťfinále MS 2026)
sobota 4. júla, 0.00 h SELČ, Hard Rock Stadium (Miami)
predpokladané zostavy:
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - de Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada - Messi, La. Martinez
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Cabral - Lenini - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento
rozhodujú: Fischer - Barwegen, Arfa (všetci Kan.)
Outsideri však už na šampionáte ukázali, že nie sú iba „fackovací panák“. Futbalový svet šokovali už v úvodnom zápase, keď uhrali bezgólovú remízu s druhým tímom rebríčka FIFA Španielskom.
Následne remizovali 2:2 aj s Uruguajom a do šestnásťfinále ich posunul bezgólový výsledok so Saudskou Arábiou. A Kapverdy veria, že nie sú bez šance ani proti tímu, ktorý vedie osemnásobný víťaz Zlatej lopty.
„Sme pokojní, pretože sme si svoje miesto tu zaslúžili a nemáme sa čoho báť ani príliš obávať. Vieme, aký dôležitý je zápas, ktorý nás čaká. Je to zápas našich životov, ale užijeme si ho a vydáme zo seba maximum. Nemyslíme na nič iné, len na to, aby sme sa pokúsili postúpiť do ďalšieho kola,“ vyhlásil tréner Bubista.
Sekundoval mu aj stredopoliar Deroy Duarte. „Všetko tu je pre nás česť a odmena a Argentínu vnímame ako takýto zápas - ďalšiu šancu zapísať sa do histórie. Tak prečo nie? Dáme do toho všetko a uvidíme na konci,“ citovala ho agentúra AFP.
Výsledky i hru súpera na šampionáte pochválil aj argentínsky tréner Lionel Scaloni, no nepripúšťa, že by úradujúci majstri sveta skončili už v tejto fáze: „Je to tím, ktorý ešte neprehral. Nie sú tu náhodou.
Musíme ich rešpektovať a to aj urobíme. Už sme ich sledovali, nie len preto, že s nimi budeme hrať, ale pretože sme si už predtým analyzovali všetkých potenciálnych súperov. Proti Saudskej Arábii si zaslúžili vyhrať, proti Španielsku a Uruguaju trochu viac trpeli, ale bránili dobre. Majú technických hráčov a sú dobrí v protiútokoch.“
Argentínčania prešli skupinou bez straty bodu a s jediným inkasovaným gólom. Z ôsmich, ktoré strelili, dal až šesť hviezdny Messi, ktorý tak zaznamenal na svetových šampionátoch už 19 presných zásahov.
Scaloni si však nemyslí, že jeho tím sa príliš spolieha na svojho kapitána: „Samozrejme, všetko, čo robí, je viditeľnejšie, ale v tíme je aj ďalší útočník. Či už hrá s Julianom Alvarezom alebo Lautarom Martinezom, budeme sa snažiť, aby každý z nich dával góly.“
Víťaz duelu sa v osemfinále stretne s úspešnejším zo súboja medzi Austráliou a Egyptom, ktorý je na programe v piatok o 20.00 SELČ v Dallase.
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