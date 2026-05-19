Slafkovský nevynikal, Dobeša posadili a vzal to osobne. Montreal opäť našiel spôsob ako vyhrať

Mnohí slovenskí hokejoví fanúšikovia v noci na utorok nespali – sledovali duel Montrealu s Buffalom.
Nespal ani celý Montreal. Canadiens aj druhýkrát v tohtoročnom play-off zvládli siedmy zápas.
Tím vedený Nickom Suzukim si poradil s dravým Buffalom. Habs zvíťazili 3:2 po predĺžení a sériu vyhrali 4:3. Výkon nebol dokonalý, ale stačil.
„Nie je to o tom, aby sme boli perfektní. Je to o tom, aby sme našli spôsob vyhrať,” povedal tréner Martin St. Louis.
Presne to platilo aj v siedmom zápase. Buffalo malo streleckú prevahu a v istých pasážach zvieralo Montreal v obrannom pásme. Sabres prehrávali 0:2 a dokázali vyrovnať. Otočiť už nie.
Montreal sa v kľúčovom zápase nezlomil.
"Canadiens hrajú komfortne v chaose. Súper môže hrať lepšie a milión vecí sa môže udiať a neísť dobrým smerom, ale oni nájdu spôsob, ako sa upokojiť," povedal zámorský insider Pierre LeBrun.
Neprehrali dvakrát po sebe
V uliciach hokejovej Mekky nastalo šialenstvo. Fanúšikovia duel sledovali na kocke vo vypredanej Bell Centre a potom oslavovali v uliciach mesta.
Canadiens sa stali najmladším mužstvom v konferenčnom finále od roku 1993.
Vtedy to dokázal tiež Montreal, ktorý s rovnakým vekovým priemerom, aký má súčasný tím (25,8), dokráčal až k Stanley Cupu.
Súčasný mladý výber vyniká svojou odolnosťou.
V celej vyraďovacej časti ešte neprehral dva zápasy po sebe. Vždy sa poučil a šesťkrát nadviazal na prehru výhrou.
Dobeš zvládne ďalších 40 zápasov
Špeciálne to platí pre brankára Jakuba Dobeša. Zdá sa, že po zlom zápase príde vždy dobrý.
Tréneri ho v šiestom dueli vystriedali v polovici tretej tretiny po šiestich inkasovaných góloch.
„V poslednom zápase som sa cítil dobre,“ povedal Dobeš. „Ale určite som chcel byť lepší. Myslím si, že to, že ma doma vyradili, bolo pre mňa akýmsi budíčkom a vzal som si to osobne.“
Dobeš odpovedal najlepších spôsobom. Pripísal si 37 úspešných zákrokov a svoje mužstvo opäť držal v hre. Stal sa len druhým brankárom v histórii NHL, ktorý vychytal v jednom play-off dva víťazné zápasy číslo 7 na ľade súpera.
„Len som si robil svoju prácu,“ hovoril svojím typickým spôsobom.
„Samozrejme, nehrali sme náš najlepší zápas, ale Dobie hral skvele,“ chválil Čecha obranca Guhle.
24-ročný český brankár prišiel na pozápasový rozhovor vyčerpaný. Moderátor sa ho opýtal, či po 14 náročných zápasoch vládze pokračovať.
Odpovedal jasne: „V pohode odohrám aj ďalších 40 zápasov.“
Rozhodla jedna strela
Hrdinom zápasu sa stal Alex Newhook. V 12. minúte predĺženia poslal na bránku strelu, ktorá si našla miesto pod lapačkou Luukkonena a ukončila rozprávkovú jazdu Buffala.
„V predĺžení je to niekedy o jednej strele. Keď som prechádzal do útočného pásma, pomyslel som si, že by som mohol vystreliť,“ opisoval rozhodujúci moment Newhook.
„Je skvelé, že puk išiel až do brány a nie je lepší pocit, ako oslavovať to so svojimi spoluhráčmi.“
Newhook už podobnú eufóriu zažil, aj keď vtedy nevedel, že pôjde o víťazný gól. V siedmom zápase série prvého kola proti Tampe Bay rozhodol v 12. minúte tretej tretiny.
„Mám mnoho emócií, to určite,“ zdieľal svoje pocity hneď po zápase.
„Počas celej série to bolo o tímovej snahe. Vždy sa toho chopil niekto iný. Dnes sme našli spôsob vyhrať a ideme ďalej, je to skvelé.“
Montreal vôbec prvýkrát v histórii vyhral siedmy zápas v predĺžení na ľade súpera.
Ako hral Slafkovský?
Pred zápasom číslo sedem zámorskí experti špekulovali nad tým, či Slafkovský nehrá zranený.
„Verzia, ktorú sme videli v šiestom zápase, priam kričala, že hrá s nejakým zranením," konštatoval Arpon Basu z The Athletic. Nebol jediný.
„Nemal žiadnu silu pri držaní hokejky, ľahko ho odtláčali od puku a mal problém narábať s ním efektívne. Ak túto úroveň hry spôsobilo zranenie a ak bude jeho zranenie faktorom aj v siedmom zápase, nedáva zmysel, aby nastupoval v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom," dodal Basu.
Z posledného stretnutia série sa nedalo vyčítať, či je táto teória správna alebo nie.
Slafkovský nastúpil opäť v prvom útoku. Na ľade strávil 23 minút a 7 sekúnd. Po Suzukim bol druhým najčastejšie využívaným útočníkom Montrealu.
Vypracoval si tri strelecké pokusy a štatistiky zaznamenali aj jeden bodyček.
V zápase mal niekoľko svetlých momentov. Celkovo nehral zle, ale rozhodne nebol ani rozdielovým hráčom.
Tak sa dá opísať aj jeho celkový výkon v sérii proti Buffalu. V nej strelil jeden gól a pridal päť asistencií.
Najviac viditeľný bol v piatom dueli, keď trikrát asistoval pri výhre 6:3. V šiestom stretnutí však už v prvom striedaní urobil tri chyby, ktoré napokon viedli ku gólu Buffala.
Bol to pre neho najhorší výkon v play-off.
Vyčerpaný tím má lepšiu bilanciu
Cesta za Stanley Cupom je však len v polovici. Mužstvá potrebujú vyhrať ešte dve série.
Montreal sa v ďalšom kole stretne s Carolinou, ktorá v play-off ešte neprehrala. Ottawu aj Philadelphiu vyradila v najkratšom možnom čase.
Hráči Hurricanes tak na svojho súpera čakali poriadne dlho a medzi týmito dvoma sériami mali dvanásť dní voľna. Odpočinok však nemusí byť vždy výhodou.
V NHL sa od roku 2000 odohralo osem sérií, v ktorých sa stretlo mužstvo, ktoré vyhralo 4:0 s tímom, ktorý si postup vybojoval až v siedmom zápase.
Až sedemkrát sa tešili tí, ktorí v predchádzajúcej sérii odohrali 7 zápasov.
Carolina bola počas sezóny obľúbeným súperom Montrealu. Canadiens vyhrali všetky tri vzájomné zápasy, vrátane dvoch vonku.
Finále Východnej konferencie začne v noci na piatok o 2:00. V Západnej konferencii si hokejky skrížia hráči Colorada a Vegas.