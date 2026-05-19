Slováci skompletizovali súpisku na majstrovstvách sveta. Rozhodol postup Slafkovského

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie dopísalo na súpisku pre MS vo Švajčiarsku útočníka Aurela Nauša. Stalo sa tak po tom, čo Montreal v nočnom zápase zdolal Buffalo a postúpil do finále Východnej konferencie NHL.
Definitívne tým zhasla šanca, že by sa k slovenskému tímu pripojil útočník Juraj Slafkovský, ktorý pripadal do úvahy ako posledná možná posila pre MS.
Nauš bol od začiatku MS v pozícii tzv. „čakateľa.“ S tímom sa riadne pripravoval, absolvoval aj dobrovoľné tréningy.
Po tom, čo jeho meno pribudlo do kádra slovenského tímu, je na súpiske 25 hráčov vrátane troch brankárov. Pre 28-ročného Nauša by išlo o premiéru na MS. Na tú čaká aj obranca Jakub Meliško, ktorý zatiaľ do hry nezasiahol.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
