    Slováci skompletizovali súpisku na majstrovstvách sveta. Rozhodol postup Slafkovského

    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) počas tréningu na zápas základnej B-skupiny proti Slovinsku na 89. majstrovstvách sveta. (Autor: TASR)
    TASR|19. máj 2026 o 11:45
    Aurel Nauš bol od začiatku MS v pozícii tzv. „čakateľa.

    Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie dopísalo na súpisku pre MS vo Švajčiarsku útočníka Aurela Nauša. Stalo sa tak po tom, čo Montreal v nočnom zápase zdolal Buffalo a postúpil do finále Východnej konferencie NHL.

    Definitívne tým zhasla šanca, že by sa k slovenskému tímu pripojil útočník Juraj Slafkovský, ktorý pripadal do úvahy ako posledná možná posila pre MS.

    Nauš bol od začiatku MS v pozícii tzv. „čakateľa.“ S tímom sa riadne pripravoval, absolvoval aj dobrovoľné tréningy.

    Po tom, čo jeho meno pribudlo do kádra slovenského tímu, je na súpiske 25 hráčov vrátane troch brankárov. Pre 28-ročného Nauša by išlo o premiéru na MS. Na tú čaká aj obranca Jakub Meliško, ktorý zatiaľ do hry nezasiahol.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

