Kto bude novým trénerom Slovana? V hre je bývalá hviezda Barcelony, tvrdí Kmotrík

Yaya Touré v drese Manchestru City s trofejou. (Autor: Football Tweet)
Sportnet|19. máj 2026 o 10:06
Nový tréner Slovana bude asi cudzinec.

Slovan stojí pred jedným z najdôležitejších rozhodnutí posledných rokov. Po ére Vladimíra Weissa hľadá trénera, ktorý prevezme mužstvo po najúspešnejšom období v novodobej histórii klubu.

V hre sú mená, ktoré vo futbalovom svete znejú až neuveriteľne. Niektoré z nich majú za sebou legendárne hráčske kariéry, no na lavičke ešte stále iba zbierajú skúsenosti.

"Myslím si, že nový tréner Slovana bude zo zahraničia," prognózoval samotný Weiss.

Gigant bez skúseností hlavného trénera

Jedným z kandidátov je Yaya Touré. Na poste defenzívneho stredopoliara patril svojho času k najlepším futbalistom sveta. V najslávnejšej ére Barcelony kryl chrbát Lionelovi Messimu a s katalánskym veľkoklubom vyhral v jednej sezóne všetko, čo sa dalo.

V drese Manchesteru City získal trikrát titul v Premier League, štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho hráča Afriky a za reprezentáciu Pobrežia Slonoviny odohral viac ako sto zápasov.

Básnik mu chcel stavať sochu. Weiss si myslel, že je najlepší tréner na svete

Po skončení hráčskej kariéry presedlal na trénerskú dráhu, zatiaľ však pôsobil iba ako asistent. Pracoval v Olimpiku Doneck, Achmate Groznyj, Standarde Liège a naposledy v reprezentácii Saudskej Arábie. Od októbra 2024 je bez angažmánu, dnes má 43 rokov.

Nevýhoda? V pozícii hlavného trénera ešte nemá skúsenosti.

Získal trofeje, no nikde dlho nevydržal

Možno ešte reálnejšou alternatívou je Igor Biščan. Bývalý chorvátsky reprezentant sa výrazne preslávil najmä počas päťročnej anabázy v Liverpoole FC, s ktorým triumfoval aj v Lige majstrov.

Ako tréner viedol Olimpiju Ľubľana, Rijeku, chorvátsku reprezentáciu do 21 rokov, Dinamo Záhreb, saudskoarabský Al-Shabab aj katarské Al-Ahli. Od novembra minulého roka je bez práce.

Biščan je majstrom Slovinska i Chorvátska, celkovo získal ako tréner päť veľkých trofejí. Má 48 rokov.

Nevýhoda? Jeho angažmány na klubovej úrovni bývali pomerne krátke. Nikde nevydržal dlhšie ako rok. Najdlhšie pôsobil pri chorvátskej reprezentácii do 21 rokov, kde strávil tri a pol roka.

(Autor: Matija Habljak)

Kmotrík: Sme vo finálnej fáze výberu

„Nachádzame sa vo finálnej fáze výberu nového hlavného trénera A-tímu. Ako som spomínal po poslednom zápase, túto tému by sme radi mali uzavretú do konca tohto mesiaca,“ priznal pre webovú stránku klubu generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

„Stále ešte máme časový priestor, prípravu začneme medzi 10. a 15. júnom. Pri takomto dôležitom rozhodnutí pre celý klub treba ísť pri výbere a rokovaniach naozaj do hĺbky a zvážiť všetky aspekty. V pondelok a v utorok som absolvoval stretnutia na túto tému mimo Slovenska, ďalšie sú naplánované počas tohto týždňa.“

Kmotrík zároveň potvrdil aj dve medializované mená.

Potvrdil, že rokujú

„Môžem potvrdiť, že medializované mená Igor Biščan a Yaya Touré sú vo finálnej pätici kandidátov. S ďalším medializovaným menom Fernandom Torresom momentálne nerokujeme,“ uviedol Kmotrík mladší.

Práve meno Fernando Torres vyvolalo v zákulisí azda najväčší rozruch.

Woolton je prominentná liverpoolská štvrť vzdialená približne desať kilometrov od štadióna Anfield Road. Kedysi tam býval Martin Škrtel a jeho najslávnejším susedom bol práve Fernando Torres, ktorý žil hneď vo vedľajšom dome.

Zlomili ho zábery. Kultový hrdina Slovana sedel v aute, nevedel sa pohnúť

„Nie je to nafúkaná hviezda, ale obyčajný chlapík. Často sa stretávame aj mimo štadióna. Je veľmi zhovorčivý. Má dvoch psov, my tiež, a niekedy ich spolu venčíme,“ opísal ho v minulosti Škrtel.

Kedysi spolu bojovali za Liverpool FC. Veľkým paradoxom by bolo, ak by sa teraz stali súpermi.

Torres sa spomína ako kandidát na trénera Slovana, čo znie na prvé počutie až šokujúco. Škrtel je dnes športovým riaditeľom Spartaka Trnava.

Torres vyhral vo futbale prakticky všetko. Je majstrom sveta, dvojnásobným majstrom Európy a s Chelsea triumfoval v Lige majstrov. V roku 2008 ho vyhlásili za tretieho najlepšieho hráča sveta. Lepší boli iba Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.



Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

