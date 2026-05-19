Kto bude novým trénerom Slovana? V hre je bývalá hviezda Barcelony, tvrdí Kmotrík

Slovan stojí pred jedným z najdôležitejších rozhodnutí posledných rokov. Po ére Vladimíra Weissa hľadá trénera, ktorý prevezme mužstvo po najúspešnejšom období v novodobej histórii klubu.
V hre sú mená, ktoré vo futbalovom svete znejú až neuveriteľne. Niektoré z nich majú za sebou legendárne hráčske kariéry, no na lavičke ešte stále iba zbierajú skúsenosti.
"Myslím si, že nový tréner Slovana bude zo zahraničia," prognózoval samotný Weiss.
Gigant bez skúseností hlavného trénera
Jedným z kandidátov je Yaya Touré. Na poste defenzívneho stredopoliara patril svojho času k najlepším futbalistom sveta. V najslávnejšej ére Barcelony kryl chrbát Lionelovi Messimu a s katalánskym veľkoklubom vyhral v jednej sezóne všetko, čo sa dalo.
V drese Manchesteru City získal trikrát titul v Premier League, štyrikrát ho vyhlásili za najlepšieho hráča Afriky a za reprezentáciu Pobrežia Slonoviny odohral viac ako sto zápasov.
Po skončení hráčskej kariéry presedlal na trénerskú dráhu, zatiaľ však pôsobil iba ako asistent. Pracoval v Olimpiku Doneck, Achmate Groznyj, Standarde Liège a naposledy v reprezentácii Saudskej Arábie. Od októbra 2024 je bez angažmánu, dnes má 43 rokov.
Nevýhoda? V pozícii hlavného trénera ešte nemá skúsenosti.
Získal trofeje, no nikde dlho nevydržal
Možno ešte reálnejšou alternatívou je Igor Biščan. Bývalý chorvátsky reprezentant sa výrazne preslávil najmä počas päťročnej anabázy v Liverpoole FC, s ktorým triumfoval aj v Lige majstrov.
Ako tréner viedol Olimpiju Ľubľana, Rijeku, chorvátsku reprezentáciu do 21 rokov, Dinamo Záhreb, saudskoarabský Al-Shabab aj katarské Al-Ahli. Od novembra minulého roka je bez práce.
Biščan je majstrom Slovinska i Chorvátska, celkovo získal ako tréner päť veľkých trofejí. Má 48 rokov.
Nevýhoda? Jeho angažmány na klubovej úrovni bývali pomerne krátke. Nikde nevydržal dlhšie ako rok. Najdlhšie pôsobil pri chorvátskej reprezentácii do 21 rokov, kde strávil tri a pol roka.
Kmotrík: Sme vo finálnej fáze výberu
„Nachádzame sa vo finálnej fáze výberu nového hlavného trénera A-tímu. Ako som spomínal po poslednom zápase, túto tému by sme radi mali uzavretú do konca tohto mesiaca,“ priznal pre webovú stránku klubu generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.
„Stále ešte máme časový priestor, prípravu začneme medzi 10. a 15. júnom. Pri takomto dôležitom rozhodnutí pre celý klub treba ísť pri výbere a rokovaniach naozaj do hĺbky a zvážiť všetky aspekty. V pondelok a v utorok som absolvoval stretnutia na túto tému mimo Slovenska, ďalšie sú naplánované počas tohto týždňa.“
Kmotrík zároveň potvrdil aj dve medializované mená.
Potvrdil, že rokujú
„Môžem potvrdiť, že medializované mená Igor Biščan a Yaya Touré sú vo finálnej pätici kandidátov. S ďalším medializovaným menom Fernandom Torresom momentálne nerokujeme,“ uviedol Kmotrík mladší.
Práve meno Fernando Torres vyvolalo v zákulisí azda najväčší rozruch.
Woolton je prominentná liverpoolská štvrť vzdialená približne desať kilometrov od štadióna Anfield Road. Kedysi tam býval Martin Škrtel a jeho najslávnejším susedom bol práve Fernando Torres, ktorý žil hneď vo vedľajšom dome.
„Nie je to nafúkaná hviezda, ale obyčajný chlapík. Často sa stretávame aj mimo štadióna. Je veľmi zhovorčivý. Má dvoch psov, my tiež, a niekedy ich spolu venčíme,“ opísal ho v minulosti Škrtel.
Kedysi spolu bojovali za Liverpool FC. Veľkým paradoxom by bolo, ak by sa teraz stali súpermi.
Torres sa spomína ako kandidát na trénera Slovana, čo znie na prvé počutie až šokujúco. Škrtel je dnes športovým riaditeľom Spartaka Trnava.
Torres vyhral vo futbale prakticky všetko. Je majstrom sveta, dvojnásobným majstrom Európy a s Chelsea triumfoval v Lige majstrov. V roku 2008 ho vyhlásili za tretieho najlepšieho hráča sveta. Lepší boli iba Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.
