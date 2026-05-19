Českú legendu pobúrila reakcia VAR-u: Toto je vražda. Neviem, čo je surovejšie

Arsenal sa v pondelok 18. mája výrazne priblížil k zisku titulu v Premier League po tesnom víťazstve 1:0 nad Burnley.
Tri body však zatienila obrovská kontroverzia okolo Kaia Havertza, ktorý podľa mnohých expertov mal byť v druhom polčase vylúčený.
Nemecký útočník rozhodol stretnutie víťazným gólom, no v závere zápasu sa dostal do centra pozornosti po nebezpečnom zákroku na stredopoliara Burnley Lesleyho Ugochukwua.
Havertz vletel do súboja zozadu vo chvíli, keď sa súper snažil rozbehnúť protiútok. Zasiahol ho vysoko do lýtka s vystretými kopačkami, čo okamžite vyvolalo búrlivé reakcie hráčov, expertov aj fanúšikov.
Hlavný rozhodca Paul Tierney vytiahol iba žltú kartu, pričom situáciu následne skúmal aj VAR rozhodca James Bell pre možné vážne nešportové správanie. Napriek dlhému preverovaniu však verdikt zostal nezmenený.
Toto je vražda, hneval sa Poborský
Mnohí na štadióne aj pri televíznych obrazovkách očakávali, že Havertz bude vylúčený. Opakované zábery totiž ukázali nielen intenzitu zákroku, ale aj nebezpečné miesto kontaktu.
„Toto je vražda. Za mňa úplne jasná červená karta. Išiel do súboja nohami napred, vôbec nehral loptu a podľa mňa ju ani nechcel hrať. Skočil úplne inde, pričom lopta bola asi meter vedľa.
Keby mal súper v tej chvíli nohu pevne na zemi, pokojne mu ju mohol zlomiť,“ reagoval na zákrok Karel Poborský, bývalý hráč Manchesteru United a expert Canal+ Sport.
„Zdôvodnenie VAR-u, že nešlo o extrémne surový zákrok? Úprimne neviem, čo by už potom malo byť považované za surovejšiu hru.
Toto bolo len o tom, či súper na tej nohe stál, alebo nestál. Za mňa je to absolútne jasná červená karta a veľké pochybenie hlavného rozhodcu. Toto je jednoducho hrubý faul,“ dodal Poborský.
Premier League vysvetľovala verdikt VAR-u
Premier League neskôr oficiálne vysvetlila, prečo VAR nezasiahol a nezmenil žltú kartu na červenú.
„Rozhodnutie rozhodcu udeliť Havertzovi žltú kartu bolo skontrolované VAR-om a potvrdené. Zákrok nebol vyhodnotený ako vážne nešportové správanie,“ uviedla súťaž.
S rozhodnutím nesúhlasil ani bývalý kapitán Manchesteru United Gary Neville, ktorý situáciu komentoval pre Sky Sports.
„Nemyslím si, že je to správne rozhodnutie. Mal obrovské šťastie. Nebol to len podraz, ale zákrok kolíkmi na stojacu nohu. Myslím si, že musí okamžite z ihriska, Arteta ho musí stiahnuť,“ povedal Neville. Tréner Arsenalu Mikel Arteta priznal, že počas kontroly VAR-u mal obavy.
„Určite som sa začal báť, keď to kontrolovali. Keď som sa pozrel na lavičku, hovorili, že to na červenú nie je, ale situáciu som ešte poriadne nevidel,“ vyhlásil španielsky tréner.
Arteta následne Havertza krátko po incidente stiahol z ihriska, zrejme aj preto, aby minimalizoval riziko ďalších problémov.
Arsenal má titul vo vlastných rukách
Rozhodnutie malo napokon obrovský význam v boji o titul. Arsenal totiž záver stretnutia ustál v plnom počte a získal mimoriadne cenné víťazstvo, po ktorom má na čele tabuľky päťbodový náskok. Do konca sezóny zostáva už len jedno kolo.
Tím Mikela Artetu môže dokonca oslavovať majstrovský titul už v prípade, ak Manchester City v utorok 19. mája nezvíťazí nad Bournemouthom.
Portál YEN.com.gh zároveň upozornil, že najnovšia predikcia superpočítača spoločnosti Opta stále favorizuje Arsenal pred Manchestrom City v boji o titul v Premier League.
Podľa modelu má londýnsky klub 81,36-percentnú šancu na zisk trofeje, zatiaľ čo City iba 18,64 percenta.
Hoci Arsenal drží titul pevne vo vlastných rukách, diskusia o zákroku Kaia Havertza a rozhodnutí VAR-u pravdepodobne len tak neutíchne.