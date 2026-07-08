Messi naďalej vedie tabuľku strelcov. Argentína s Francúzskom majú najsilnejší útok

Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po osemfinálových zápasoch najlepší strelec MS.
V doterajšom priebehu strelil už osem gólov, keď skóroval vo všetkých šiestich zápasoch. V poradí strelcov za ním nasledujú dvaja sedemgóloví - Francúz Kylian Mbappe a Nór Erling Haaland.
Messi (18) a Mbappe (17) sú zároveň dvaja najaktívnejší strelci na bránu. Tretí v poradí je Haaland s 11 strelami rovnako ako Vinicius Junior, ktorý už po vypadnutí Brazílie svoju bilanciu nevylepší.
Argentína a Francúzsko sú zároveň dva tímy s najlepšou ofenzívou. V doterajšom priebehu turnaja nastrieľali po 14 gólov, druhé v poradí Belgicko o jeden menej.
V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.
MS vo futbale 2026 - štatistiky po osemfinále
Hráči:
Góly: 1. Lionel Messi (Arg.) 8 gólov, 2. Kylian Mbappe (Fr.) a Erling Haaland (Nór.) obaja po 7, 4. Harry Kane 6, 5. Ousmane Dembele (Fr.) Ismaila Sarr (Sen.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Julian Quinones (Mex.), Jude Bellingham (Angl.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4 góly
Asistencie: 1. Michael Olise (Fr.) 5 asistencií, 2. Brahim Diaz (Mar.) a Bruno Guimaraes (Braz.) obaja po 4, 4. Roberto Alvarado (Mex.), Bukayo Saka (Angl.), Martin Ödegaard a Andreas Schjelderup obaja (Nór.), Florian Wirtz (Nem.), Alexander Isak (Švéd.) všetci po 3
Strely na bránu: 1. Messi 18 striel, 2. Mbappe 17, 3. Haaland a Vinicius Junior obaja po 11, Kane 10, 6. Cristiano Ronaldo (Portug.), Jonathan David (Kan.), Bellingham a Oyarzabal všetci po 9, 10. Lamine Yamal (Šp.) 8
Počet prihrávok: 1. Rodri 526, 2. Pau Cubarsi (obaja Šp.) 441, 3. Gabriel Magalhaes (Braz.) 431, 4. Aymeric Laporte (Šp.) 427, 5. Manuel Akanji (Švajč.) 424, 6. Vitinha (Portug.) 403, 7. Granit Xhaka (Švajč.) 399, 8. Ramy Bensebaini (Alž.), Achraf Hakimi (Mar.) obaja po 385, 10. Aissa Mandi (Alž.) 382
Počet zákrokov: 1. Orlando Gill (Par.) 28, 2. Eloy Room (Cur.) 21, 3. Diogo Costa (Portug.) 20, 4. Vozinha (Kapv.) 18, 5. Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17
Vlastné góly: 1. Mohamed Hany (Egypt) 2, 2. Ellyes Skhiri (Tun.), Yassine Bounou (Mar.), Mahmoud Abunada (Kat.) Hassan Altambakti (Saud.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švajč.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.) všetci po 1
ŽK: 1. Bernardo Silva, Renato Veiga (obaja Portug.), 2. Stefan Posch (Rak.), Ivan Perišič (Chorv.), Declan Rice (Angl.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (Kongo), Amir Alammari (Irak), Mohanad Lashin, Yasser Ibrahim, Hassem Hassan, Marawan Attia (všetci Egypt), Luc De Fougerolles, Cyle Larin (obaja Kan.), Caleb Yirenkyi (Ghana), Teboho Mokoena (JAR), Issa Diop (Mar.), Casemiro, Danilo (obaja Braz.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Alan Franco (Ekv.), Granit Xhaka, Denis Zakaria (obaja Švajč.), Abdulkodir Khusanov (Uzb.) všetci po 2
ČK: 1. Rebin Sulaka (Irak), 2. Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Katar), Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Sphephelo Sithole, Themba Zwane (JAR), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Augustin Canobbio (Arg.), Tarik Muhamerovič (Bos.) všetci po 1
Tímy:
Góly: 1. Francúzsko a Argentína po 14, 3. Belgicko 13, 4. Nórsko 12, 5. USA, Holandsko, Anglicko a Nemecko všetci po 11, 9. Senegal, Mexiko, Maroko a Brazília po 10
Počet striel na bránu: 1. Belgicko 107, 2. Kolumbia 94, 3. Španielsko 93, 4. Francúzsko 88, 5. Kanada 81, 6. Anglicko 80, 7. Argentína 76, 8. Nemecko 74, 9. Brazília 73, 10. Mexiko a Turecko obaja po 70
Najviac inkasovaných gólov: 1. Irak a Tunisko po 12, 3. Uzbekistan 11, 4. Nový Zéland, Katar a Švédsko po 10, 7. Rakúsko, Nórsko, Curacao, Senegal, Alžírsko všetci po 9
Držanie lopty (v percentách): 1. Turecko 65,8, 2. Španielsko 65,6, 3. Nemecko 65,2, 4. Kórejská rep. 62,5, 5. Alžírsko 61,2, 6. Francúzsko 60,5, 7. Argentína 60,4, 8. Maroko 60,4, 9. Portugalsko 58,3, 10. Anglicko 58,1
Presnosť prihrávok (v percentách): 1. Argentína a Španielsko po 91, 3. Alžírsko, Brazília, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko po 90, 8. Anglicko, Kór. republika a Maroko po 89
Vlastné góly: 1. Katar a Egypt po 2, 2. Irak, Jordánsko, Austrália, Kapverdy, Maroko, Saudská Arábia, Uzbekistan, Paraguaj, Tunisko a Švajčiarsko po 1
ŽK: 1. Egypt 12, 2. Kanada 11, 3. Paraguaj 9, 4. Brazília, Ekvádor a Kolumbia po 8, 7. Anglicko, Bosna a Hercegovina, Curacao, Portugalsko, Haiti a USA všetci po 7
ČK: 1. Katar a JAR obaja po 2, 3. Uruguaj, USA, Belgicko, Mexiko, Paraguaj, Anglicko, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Irak všetci po 1
MS vo futbale 2026 - program a výsledky štvrťfinále
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| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
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| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
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