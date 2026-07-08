    Messi naďalej vedie tabuľku strelcov. Argentína s Francúzskom majú najsilnejší útok

    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje svoj druhý gól počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Egyptom.
    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje svoj druhý gól počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Egyptom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 13:22
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    Pozrite si štatistiky po osemfinále na MS vo futbale 2026.

    Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po osemfinálových zápasoch najlepší strelec MS.

    V doterajšom priebehu strelil už osem gólov, keď skóroval vo všetkých šiestich zápasoch. V poradí strelcov za ním nasledujú dvaja sedemgóloví - Francúz Kylian Mbappe a Nór Erling Haaland.

    Messi (18) a Mbappe (17) sú zároveň dvaja najaktívnejší strelci na bránu. Tretí v poradí je Haaland s 11 strelami rovnako ako Vinicius Junior, ktorý už po vypadnutí Brazílie svoju bilanciu nevylepší.

    Argentína a Francúzsko sú zároveň dva tímy s najlepšou ofenzívou. V doterajšom priebehu turnaja nastrieľali po 14 gólov, druhé v poradí Belgicko o jeden menej.

    V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.

    MS vo futbale 2026 - štatistiky po osemfinále

    Hráči:

    Góly: 1. Lionel Messi (Arg.) 8 gólov, 2. Kylian Mbappe (Fr.) a Erling Haaland (Nór.) obaja po 7, 4. Harry Kane 6, 5. Ousmane Dembele (Fr.) Ismaila Sarr (Sen.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Julian Quinones (Mex.), Jude Bellingham (Angl.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4 góly

    Asistencie: 1. Michael Olise (Fr.) 5 asistencií, 2. Brahim Diaz (Mar.) a Bruno Guimaraes (Braz.) obaja po 4, 4. Roberto Alvarado (Mex.), Bukayo Saka (Angl.), Martin Ödegaard a Andreas Schjelderup obaja (Nór.), Florian Wirtz (Nem.), Alexander Isak (Švéd.) všetci po 3

    Strely na bránu: 1. Messi 18 striel, 2. Mbappe 17, 3. Haaland a Vinicius Junior obaja po 11, Kane 10, 6. Cristiano Ronaldo (Portug.), Jonathan David (Kan.), Bellingham a Oyarzabal všetci po 9, 10. Lamine Yamal (Šp.) 8

    Počet prihrávok: 1. Rodri 526, 2. Pau Cubarsi (obaja Šp.) 441, 3. Gabriel Magalhaes (Braz.) 431, 4. Aymeric Laporte (Šp.) 427, 5. Manuel Akanji (Švajč.) 424, 6. Vitinha (Portug.) 403, 7. Granit Xhaka (Švajč.) 399, 8. Ramy Bensebaini (Alž.), Achraf Hakimi (Mar.) obaja po 385, 10. Aissa Mandi (Alž.) 382

    Počet zákrokov: 1. Orlando Gill (Par.) 28, 2. Eloy Room (Cur.) 21, 3. Diogo Costa (Portug.) 20, 4. Vozinha (Kapv.) 18, 5. Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17

    Vlastné góly: 1. Mohamed Hany (Egypt) 2, 2. Ellyes Skhiri (Tun.), Yassine Bounou (Mar.), Mahmoud Abunada (Kat.) Hassan Altambakti (Saud.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švajč.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.) všetci po 1

    ŽK: 1. Bernardo Silva, Renato Veiga (obaja Portug.), 2. Stefan Posch (Rak.), Ivan Perišič (Chorv.), Declan Rice (Angl.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (Kongo), Amir Alammari (Irak), Mohanad Lashin, Yasser Ibrahim, Hassem Hassan, Marawan Attia (všetci Egypt), Luc De Fougerolles, Cyle Larin (obaja Kan.), Caleb Yirenkyi (Ghana), Teboho Mokoena (JAR), Issa Diop (Mar.), Casemiro, Danilo (obaja Braz.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Alan Franco (Ekv.), Granit Xhaka, Denis Zakaria (obaja Švajč.), Abdulkodir Khusanov (Uzb.) všetci po 2

    ČK: 1. Rebin Sulaka (Irak), 2. Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Katar), Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Sphephelo Sithole, Themba Zwane (JAR), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Augustin Canobbio (Arg.), Tarik Muhamerovič (Bos.) všetci po 1

    Tímy:

    Góly: 1. Francúzsko a Argentína po 14, 3. Belgicko 13, 4. Nórsko 12, 5. USA, Holandsko, Anglicko a Nemecko všetci po 11, 9. Senegal, Mexiko, Maroko a Brazília po 10

    Počet striel na bránu: 1. Belgicko 107, 2. Kolumbia 94, 3. Španielsko 93, 4. Francúzsko 88, 5. Kanada 81, 6. Anglicko 80, 7. Argentína 76, 8. Nemecko 74, 9. Brazília 73, 10. Mexiko a Turecko obaja po 70

    Najviac inkasovaných gólov: 1. Irak a Tunisko po 12, 3. Uzbekistan 11, 4. Nový Zéland, Katar a Švédsko po 10, 7. Rakúsko, Nórsko, Curacao, Senegal, Alžírsko všetci po 9

    Držanie lopty (v percentách): 1. Turecko 65,8, 2. Španielsko 65,6, 3. Nemecko 65,2, 4. Kórejská rep. 62,5, 5. Alžírsko 61,2, 6. Francúzsko 60,5, 7. Argentína 60,4, 8. Maroko 60,4, 9. Portugalsko 58,3, 10. Anglicko 58,1

    Presnosť prihrávok (v percentách): 1. Argentína a Španielsko po 91, 3. Alžírsko, Brazília, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko po 90, 8. Anglicko, Kór. republika a Maroko po 89

    Vlastné góly: 1. Katar a Egypt po 2, 2. Irak, Jordánsko, Austrália, Kapverdy, Maroko, Saudská Arábia, Uzbekistan, Paraguaj, Tunisko a Švajčiarsko po 1

    ŽK: 1. Egypt 12, 2. Kanada 11, 3. Paraguaj 9, 4. Brazília, Ekvádor a Kolumbia po 8, 7. Anglicko, Bosna a Hercegovina, Curacao, Portugalsko, Haiti a USA všetci po 7

    ČK: 1. Katar a JAR obaja po 2, 3. Uruguaj, USA, Belgicko, Mexiko, Paraguaj, Anglicko, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Irak všetci po 1

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky štvrťfinále

    04.07. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Kanada
    Kanada
    0 - 3
    Maroko
    Maroko
    Houston | Houston
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 1
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia
    05.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Brazília
    Brazília
    1 - 2
    Nórsko
    Nórsko
    New York | New York
    06.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 3
    Anglicko
    Anglicko
    Mexiko City | Mexiko City
    06.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    07.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    USA
    USA
    1 - 4
    Belgicko
    Belgicko
    Seattle | Seattle
    07.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Argentína
    Argentína
    3 - 2
    Egypt
    Egypt
    Atlanta | Atlanta
    07.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    1 - 0 pp
    4 - 3 p.k.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Vancouver | Vancouver

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje svoj druhý gól počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Egyptom.
    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje svoj druhý gól počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Egyptom.
    Messi naďalej vedie tabuľku strelcov. Argentína s Francúzskom majú najsilnejší útok
    dnes 13:22
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    Domov»MS vo futbale 2026»Messi naďalej vedie tabuľku strelcov. Argentína s Francúzskom majú najsilnejší útok