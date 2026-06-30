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    Historický duel v Seattli. Belgicko je miernym favoritom, Lukaku: Jeden z najťažších zápasov

    Romelu Lukaku oslavuje so spoluhráčmi z Belgicka gól.
    Romelu Lukaku oslavuje so spoluhráčmi z Belgicka gól. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 13:38
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    Senegal sa prezentuje zatiaľ jednou z najlepších ofenzív.

    Stredajší duel v Seattli (22.00 h SELČ) bude zároveň historicky prvou vzájomnou konfrontáciou týchto dvoch súperov.

    Belgičania si triumfom 5:1 nad Novým Zélandom zabezpečili prvenstvo v G-skupine. V predošlých dvoch dueloch remizovali s Egyptom (1:1) a bez gólov sa skončil ich duel proti Iránu.

    Superpočítač poprednej analytickej spoločnosti Opta Analyst určil ako víťaza tohto stretnutia Belgičanov v 45,6% z 25-tisíc predzápasových simulácií. Šance na postup do osemfinále vypočítal v percentuálnom pomere 59:41 v prospech belgického výberu.

    Tento zápas bude jedným z najťažších

    „Myslím si, že tento zápas bude jedným z najťažších, aké sme hrali. Senegalčania sú podľa mňa výborní v mnohých aspektoch, ktoré sú vo futbale potrebné.

    Technicky sú veľmi dobrí, takticky veľmi silní a fyzicky môžu rozhodnúť zápas. Pre nás to teda bude veľká výzva, čo sa týka intenzity.

    Samozrejme, chceme postúpiť a na zápas sa veľmi dobre pripravujeme,“ uviedol belgický útočník Romelu Lukaku na pondelkovom mediálnom termíne, ktorý odvysielal kanál Belgickej futbalovej federácie.

    Senegal sa prezentuje zatiaľ jednou z najlepších ofenzív. Na úvod turnaja prehral s favorizovanými Francúzmi (1:3) a od postupu ho vzdialil ďalší negatívny výsledok s Nórskom (2:3).

    Najlepším strelcom Senegalu je trojgólový Sarr

    Na záver I-skupiny však finalista Afrického pohára národov naplno rozbalil svoje útočné schopnosti.

    Proti outsiderovi z Iraku vyhral 5:0, pričom mužom zápasu bol stredopoliar Pape Gueye, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.

    To zabezpečilo jeho tímu poslednú možnú priečku spomedzi osmičky mužstiev, ktoré postúpili z tabuľky tretích tímov.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Belgicko - Senegal

    Rozhodujú: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Honduras)

    Predpokladané zostavy:

    Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Vanaken - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere

    Senegal: Mendy - Diatta, Seck, Niakhate, M. Diouf - P. Gueye, I. Gueye, Camara - I. Ndiaye, I. Sarr, Mane

    Najlepším strelcom Senegalu je v doterajšom priebehu turnaja trojgólový Ismaila Sarr.

    Víťaz duelu medzi Belgickom a Senegalom sa v osemfinále v utorok 7. júla o 2.00 SELČ stretne v Seattli s víťazom súboja USA - Bosna a Hercegovina.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

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    Na snímke brankár Nemecka Manuel Neuer reaguje po prehre v šestnásťfinálovom dueli Nemecko - Paraguaj.
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