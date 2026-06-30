Historický duel v Seattli. Belgicko je miernym favoritom, Lukaku: Jeden z najťažších zápasov

Stredajší duel v Seattli (22.00 h SELČ) bude zároveň historicky prvou vzájomnou konfrontáciou týchto dvoch súperov.
Belgičania si triumfom 5:1 nad Novým Zélandom zabezpečili prvenstvo v G-skupine. V predošlých dvoch dueloch remizovali s Egyptom (1:1) a bez gólov sa skončil ich duel proti Iránu.
Superpočítač poprednej analytickej spoločnosti Opta Analyst určil ako víťaza tohto stretnutia Belgičanov v 45,6% z 25-tisíc predzápasových simulácií. Šance na postup do osemfinále vypočítal v percentuálnom pomere 59:41 v prospech belgického výberu.
Tento zápas bude jedným z najťažších
„Myslím si, že tento zápas bude jedným z najťažších, aké sme hrali. Senegalčania sú podľa mňa výborní v mnohých aspektoch, ktoré sú vo futbale potrebné.
Technicky sú veľmi dobrí, takticky veľmi silní a fyzicky môžu rozhodnúť zápas. Pre nás to teda bude veľká výzva, čo sa týka intenzity.
Samozrejme, chceme postúpiť a na zápas sa veľmi dobre pripravujeme,“ uviedol belgický útočník Romelu Lukaku na pondelkovom mediálnom termíne, ktorý odvysielal kanál Belgickej futbalovej federácie.
Senegal sa prezentuje zatiaľ jednou z najlepších ofenzív. Na úvod turnaja prehral s favorizovanými Francúzmi (1:3) a od postupu ho vzdialil ďalší negatívny výsledok s Nórskom (2:3).
Najlepším strelcom Senegalu je trojgólový Sarr
Na záver I-skupiny však finalista Afrického pohára národov naplno rozbalil svoje útočné schopnosti.
Proti outsiderovi z Iraku vyhral 5:0, pričom mužom zápasu bol stredopoliar Pape Gueye, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.
To zabezpečilo jeho tímu poslednú možnú priečku spomedzi osmičky mužstiev, ktoré postúpili z tabuľky tretích tímov.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Belgicko - Senegal
Rozhodujú: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Honduras)
Predpokladané zostavy:
Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Vanaken - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere
Senegal: Mendy - Diatta, Seck, Niakhate, M. Diouf - P. Gueye, I. Gueye, Camara - I. Ndiaye, I. Sarr, Mane
Najlepším strelcom Senegalu je v doterajšom priebehu turnaja trojgólový Ismaila Sarr.
Víťaz duelu medzi Belgickom a Senegalom sa v osemfinále v utorok 7. júla o 2.00 SELČ stretne v Seattli s víťazom súboja USA - Bosna a Hercegovina.