Po katastrofe prišiel obrat storočia. Belgicko spasil rozhádaný líder

Mohlo to byť úspornejšie. A aj ekologickejšie.
Jediný spiatočný let z Ameriky, na palube spolu reprezentácie Nemecka, Holandska (už vypadli z MS) a Belgicka. Jednosmerný lístok do Bruselu.
„Auf Wiedersehen, doei, salut...Belgičania už takmer odbavovali batožinu,“ napísal denník Nieuwsblad.
Namiesto toho však zažili jeden z najbláznivejších večerov vo svojej futbalovej histórii.
Belgickí reprezentanti sa po neuveriteľnom obrate proti Senegalu prebojovali do osemfinále majstrovstiev sveta.
Africký tím viedol v Seattli až do 86. minúty o dva góly zásluhou Habiba Diarru a Ismailu Sarra.
V závere riadneho hracieho času však vyrovnali striedajúci Romelu Lukaku a Youri Tielemans, ktorý následne v 125. minúte premenenou penaltou poslal svoj tím medzi šestnásť najlepších mužstiev turnaja.
Belgicko vyzeralo na odpis
S akým sebavedomím vlastne mohli Červení diabli (prezývka Belgicka) nastúpiť proti Senegalu?
Belgicko totiž v skupinovej fáze nepredvádzalo práve oslnivý futbal. Áno, prišlo víťazstvo 5:1 nad Novým Zélandom, ale išlo o slabého súpera. Senegalčania predstavovali úplne inú kategóriu – boli rýchlejší, technickejší a fyzicky silnejší.
A v prvom polčase to bolo vidieť.
Tréner Rudi Garcia postavil rovnakú základnú zostavu ako proti Novému Zélandu, no Senegal ich zatlačil hlboko do obrany.
Kevin De Bruyne a spol. nechávali súperovi priveľa priestoru, prehrávali osobné súboje a kazili množstvo prihrávok.
V jednom momente dokonca došlo k ostrej výmene názorov medzi trénerom Garciom a kapitánom Yourim Tielemansom. Symbolický obraz trápenia.
Belgicku to jednoducho nefungovalo.
Senegal písal vlastný futbalový príbeh
„Červení diabli vymenili tanečné topánky za pracovné čižmy. Po historickom obrate proti Senegalu prepísali dejiny,“ napísal belgický denník De Standaard.
Počas nezabudnuteľného večera v Seattle, keď Belgicko balansovalo na hrane vyradenia a miestami už aj za ňou, sa zlatá generácia Červených diablov premenila na novú verziu samých seba – tím, ktorý namiesto akademického futbalu a tanečných krokov stavil na bojovnosť, odhodlanie a tvrdú prácu.
Príbeh neuveriteľného obratu sa však mohol začať iba po katastrofálnom úvode. Belgickí futbalisti hrali spočiatku rovnako nevýrazne ako pastelové farby ich dresov.
Zápas mohol vstúpiť do dejín predovšetkým ako dôkaz sily Senegalu. Ten prišiel o titul majstra Afriky po rozhodnutí odvolacej komisie Africkej futbalovej konfederácie, keďže jeho hráči počas finálového zápasu po spornom rozhodnutí rozhodcu v návale emócií odišli z ihriska.
Romantický príbeh skončil
Tentoraz však „Levy z Terangy“ predvádzali od úvodných minút veľkolepý a dominantný futbal. Belgickí hráči lapali po dychu, zatiaľ čo Senegalčania agresívne napádali, vysoko presovali a sériou prudkých útokov ostreľovali bránu Thibauta Courtoisa.
Vedenie 2:0 po góloch Habiba Diarru a Ismailu Sarra bolo v skutočnosti ešte milosrdným výsledkom zápasu, ktorý mal dlho jasného víťaza aj jasného porazeného.
Belgicko - Senegal 3:2 po predĺžení (2:2, 0:1)
Góly: 89. a 120.+5 Tielemans, 86. Lukaku - 25. Diarra, 51. I. Sarr
Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Mechele - Camara
Diváci: 66.925
Belgicko: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (78. Meunier) – Tielemans, Vanaken (63. Moreira) – Trossard (109. Onana), De Bruyne (56. Raskin), Doku (56. Lukebakio) – De Ketelaere (46. Lukaku)
Senegal: Diaw – Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs (93. M. Diouf) – Diarra (73. P.M. Sarr), I. Gueye (95. B. Ndiaye), P. Gueye (66. Camara) – I. Ndiaye (73. Mbaye), I. Sarr, Mane (93. Jackson)
Pre prísnu migračnú politiku Spojených štátov pricestovalo do Seattle len málo fanúšikov zo Senegalu. Napriek tomu bolo ťažké nevnímať symbolický rozmer možného triumfu africkej krajiny vedenej africkým trénerom nad belgickým tímom, ktorý vedie francúzsky kouč.
„Napokon sa však romantický príbeh s antikoloniálnym podtextom vyvinul úplne inak – kruto pre Senegal a všetkých neutrálnych fanúšikov, ktorí mu držali palce,“ dodal De Standaard.
Hádka, ktorá prebudila Belgicko
Skutočný oheň sa v Červených diabloch rozhorel až v momente, keď za stavu 0:2 smerovali na poslednú prestávku na občerstvenie na tomto netradičnom svetovom šampionáte.
Práve vtedy sa Youri Tielemans a Leandro Trossard dostali do ostrej slovnej výmeny názorov.
Trossard bol pritom jedným z mála belgických hráčov, ktorí sa spolu s Thibautom Courtoisom a Brandonom Mechelem počas turnaja vyhli priemerným výkonom.
Ani on však dlho nedokázal zabrániť tomu, aby Belgicko nesmerovalo k vyradeniu už v druhom kole, podobne ako pred dvoma rokmi na majstrovstvách Európy v Nemecku.
Zdalo sa, že je rozhodnuté.
Senegal bol fantastický a strelil dva nádherné góly. No Belgicko v sebe nejako, akýmsi zázrakom, našlo silu vrátiť sa do zápasu.
Tielemans dokončil zázrak
V 86. minúte vrátil Belgicku nádej striedajúci Romelu Lukaku. O tri minúty neskôr prišiel presný center Leandra Trossarda a Youri Tielemans hlavou vyrovnal na 2:2. Dvaja muži, ktorí sa predtým ostro pohádali sa razom objímali.
Predĺženie veľa vzruchu neprinieslo. Až prišiel penaltový incident, ktorého riešenie trvalo celú večnosť a vyvolalo obrovské kontroverzie.
Napokon prišiel okamih kapitána.
Youri Tielemans, ktorého počas zápasu už takmer celé Belgicko stihlo zatratiť, premenil penaltu suverénne. Kopol ju hore a do rohu. Bez nervov.
„Romelu mi povedal: Zober si ju“
Pred rozhodujúcou penaltou sa Senegalčania snažili belgického stredopoliara rozhodiť psychologickými hrami. Jeden z hráčov sa zvalil priamo na penaltový bod, akoby chcel toto miesto začarovať.
Márne. Tielemans zostal pokojný. „Snažil som sa nájsť vnútorný pokoj. Bol som úplne sústredený na zápas. Zhlboka som dýchal a veril som svojim schopnostiam,“ povedal po zápase pre televíziu Sporza.
Tesne pred exekúciou penalty prišiel za ním Romelu Lukaku.
„Krátko sme sa porozprávali. Romelu mi povedal: ,Zober si ju.‘ A ja som bol pripravený ju kopnúť,“ prezradil belgický hrdina.
Zachoval chladnú hlavu a poslal loptu pod brvno a bolo 3:2.
Garcia: Vo futbale je možné všetko
„Vo futbale je možné všetko, ak tomu veríte,“ povedal po zápase tréner belgickej reprezentácie Rudi Garcia.
„Už predtým som hovoril, že sila tohto tímu spočíva aj v hráčoch na lavičke. Výsledky nedosiahnete len s jedenástimi futbalistami.“
Garcia ocenil, že jeho tím dokázal obnoviť rovnováhu v hre.
„Aj napriek tomu, že sme inkasovali na 0:2. Predtým sme príliš často strácali loptu a snažili sa o rozhodujúce prihrávky z príliš veľkej vzdialenosti.“
Belgicko napokon predviedlo fantastický obrat.
„Súper ku koncu zápasu stratil svoju organizáciu hry. Za stavu 2:0 sa snažil iba ubrániť výsledok, čo bola podľa mňa veľká chyba.
Dodalo nám to sebavedomie. Od momentu, keď sme znížili na 1:2, sa zápas úplne zmenil. Potom sme vyrovnali a je dobre, že sme v závere premenili aj tú – oprávnene nariadenú – penaltu.“
Rudi Garcia vyzeral počas zápasu dlho ako keby stratený. Po jeho striedaniach sa zdalo, že Belgicko smeruje k jednému z najväčších sklamaní svojej histórie. O niekoľko desiatok minút neskôr ho už v Belgicku oslavovali ako génia.