    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    3 - 2pp
    2:2, 1:0
    Po predĺžení
    Senegal
    Senegal

    Po katastrofe prišiel obrat storočia. Belgicko spasil rozhádaný líder

    Youri Tielemans.
    Fotogaléria (76)
    Youri Tielemans. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|2. júl 2026 o 06:15
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    Jeden z najbláznivejších duelov v dejinách MS.

    Mohlo to byť úspornejšie. A aj ekologickejšie.

    Jediný spiatočný let z Ameriky, na palube spolu reprezentácie Nemecka, Holandska (už vypadli z MS) a Belgicka. Jednosmerný lístok do Bruselu.

    Auf Wiedersehen, doei, salut...Belgičania už takmer odbavovali batožinu,“ napísal denník Nieuwsblad.

    Namiesto toho však zažili jeden z najbláznivejších večerov vo svojej futbalovej histórii.

    Belgickí reprezentanti sa po neuveriteľnom obrate proti Senegalu prebojovali do osemfinále majstrovstiev sveta.

    Africký tím viedol v Seattli až do 86. minúty o dva góly zásluhou Habiba Diarru a Ismailu Sarra.

    Fotogaléria zo zápasu Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Habib Diarra oslavuje gól v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    Kevin De Bruyne a Pathe Ciss v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    Habib Diarra oslavuje gól v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    Mory Diaw chytá loptu v zápase Belgicko - Senegal na MS vo futbale 2026
    76 fotografií
    Belgium head coach Rudi Garcia, right, instructs his players during a hydration break of the World Cup round of 32 soccer match against Belgium in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Krepin Diatta (15) kicks the ball past Belgium's Leandro Trossard (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) is congratulated after scoring their first goal by Iliman Ndiaye, right, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra, left, scores his side's opening goal against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) walks during a break during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) celebrates scoring their first goal with Ismail Jakobs, right, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) celebrates after scoring during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal players celebrate after Senegal's Habib Diarra (21) scored their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7) and Charles De Ketelaere (17) after Senegal's Habib Diarra (21) scored during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra celebrates scoring his side's opening goal against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr, top, watches the ball hit the goal post while attempting to score against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Habib Diarra (21) is congratulated after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Iliman Ndiaye (13) moves the ball past Belgium's Hans Vanaken (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) dives for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Jeremy Doku (11) beings the ball up the pitch during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Brandon Mechele (4) and Senegal's Sadio Mane (10) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr, right, makes an attempt to score against Belgium during the World Cup round of 32 soccer match in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ismaila Sarr (18) fails a chance to score during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Idrissa Gana Gueye (5) clears the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA Belgium fan cheers before the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Timothy Castagne (21) and Senegal's Sadio Mane (10) run for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Senegal cheer prior to the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players players pose before the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGeneral view during pregame ceremony before the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal players pose before the World Cup round of 32 soccer match against Belgium in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) celebrates a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) gives a thumbs up to fans after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) and Nicolas Raskin (23) embrace to celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate after the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Amadou Onana, top, comforts Senegal's Pathe Ciss (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring their third goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate after winning the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans, left, and Diego Moreira celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Lamine Camara, right, and Belgium's Youri Tielemans (8) react after a Camara challenge resulted in a penalty kick for Belgium during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) celebrates their win with teammates after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Pape Matar Sarr (17) reacts to a loss during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Lamine Camara, right, tackles Belgium's Youri Tielemans (8) resulting in a penalty kick for Belgium during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates their win after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Senegal react after the World Cup round of 32 soccer match against Belgium in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) celebrates their win with Nicolas Raskin (23) and Arthur Theate (3) as Senegal's Bara Sapoko Ndiaye (22) and Krepin Diatta (15) walk off the pitch after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate after the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium celebrate after the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates his side's third goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) scores their third goal past Senegal goalkeeper Mory Diaw (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring thrd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Arthur Theate (3) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring thrd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Diego Moreira (19) celebrates at the end of the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) scores their third goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the thrid goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans, center, celebrates with teammates after scoring from the penalty spot his side's third goal during the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring thrd goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate after the thrid goal during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Ibrahim Mbaye (20) and Belgium's Diego Moreira (19) run for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras, pints to the penalty kick after video review during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras, points to the penalty spot after a VAR review to grant Belgium a penalty during the World Cup round of 32 soccer match against Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol[be8p scores thrid goal from the penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal players argue with referee Said Martinez, of Honduras, during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolduring the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8) scores their third goal past Senegal goalkeeper Mory Diaw (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras, talks about a penalty with Senegal's Ismaila Sarr (18) and Belgium's Nicolas Raskin (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Said Martinez, of Honduras checks the VAR during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Diego Moreira, bottom, receives medical attention during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSenegal's Nicolas Jackson (11) and Belgium's Brandon Mechele (4) vie for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    V závere riadneho hracieho času však vyrovnali striedajúci Romelu Lukaku a Youri Tielemans, ktorý následne v 125. minúte premenenou penaltou poslal svoj tím medzi šestnásť najlepších mužstiev turnaja.

    Belgicko vyzeralo na odpis

    S akým sebavedomím vlastne mohli Červení diabli (prezývka Belgicka) nastúpiť proti Senegalu?

    Belgicko totiž v skupinovej fáze nepredvádzalo práve oslnivý futbal. Áno, prišlo víťazstvo 5:1 nad Novým Zélandom, ale išlo o slabého súpera. Senegalčania predstavovali úplne inú kategóriu – boli rýchlejší, technickejší a fyzicky silnejší.

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    A v prvom polčase to bolo vidieť.

    Tréner Rudi Garcia postavil rovnakú základnú zostavu ako proti Novému Zélandu, no Senegal ich zatlačil hlboko do obrany.

    Kevin De Bruyne a spol. nechávali súperovi priveľa priestoru, prehrávali osobné súboje a kazili množstvo prihrávok.

    V jednom momente dokonca došlo k ostrej výmene názorov medzi trénerom Garciom a kapitánom Yourim Tielemansom. Symbolický obraz trápenia.

    Belgicku to jednoducho nefungovalo.

    Senegal písal vlastný futbalový príbeh

    „Červení diabli vymenili tanečné topánky za pracovné čižmy. Po historickom obrate proti Senegalu prepísali dejiny,“ napísal belgický denník De Standaard.

    Počas nezabudnuteľného večera v Seattle, keď Belgicko balansovalo na hrane vyradenia a miestami už aj za ňou, sa zlatá generácia Červených diablov premenila na novú verziu samých seba – tím, ktorý namiesto akademického futbalu a tanečných krokov stavil na bojovnosť, odhodlanie a tvrdú prácu.

    Príbeh neuveriteľného obratu sa však mohol začať iba po katastrofálnom úvode. Belgickí futbalisti hrali spočiatku rovnako nevýrazne ako pastelové farby ich dresov.

    Zápas mohol vstúpiť do dejín predovšetkým ako dôkaz sily Senegalu. Ten prišiel o titul majstra Afriky po rozhodnutí odvolacej komisie Africkej futbalovej konfederácie, keďže jeho hráči počas finálového zápasu po spornom rozhodnutí rozhodcu v návale emócií odišli z ihriska.

    Romantický príbeh skončil

    Tentoraz však „Levy z Terangy“ predvádzali od úvodných minút veľkolepý a dominantný futbal. Belgickí hráči lapali po dychu, zatiaľ čo Senegalčania agresívne napádali, vysoko presovali a sériou prudkých útokov ostreľovali bránu Thibauta Courtoisa.

    Vedenie 2:0 po góloch Habiba Diarru a Ismailu Sarra bolo v skutočnosti ešte milosrdným výsledkom zápasu, ktorý mal dlho jasného víťaza aj jasného porazeného.

    Belgicko - Senegal 3:2 po predĺžení (2:2, 0:1)

    Góly: 89. a 120.+5 Tielemans, 86. Lukaku - 25. Diarra, 51. I. Sarr

    Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Mechele - Camara

    Diváci: 66.925

    Belgicko: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (78. Meunier) – Tielemans, Vanaken (63. Moreira) – Trossard (109. Onana), De Bruyne (56. Raskin), Doku (56. Lukebakio) – De Ketelaere (46. Lukaku)

    Senegal: Diaw – Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs (93. M. Diouf) – Diarra (73. P.M. Sarr), I. Gueye (95. B. Ndiaye), P. Gueye (66. Camara) – I. Ndiaye (73. Mbaye), I. Sarr, Mane (93. Jackson)

    Pre prísnu migračnú politiku Spojených štátov pricestovalo do Seattle len málo fanúšikov zo Senegalu. Napriek tomu bolo ťažké nevnímať symbolický rozmer možného triumfu africkej krajiny vedenej africkým trénerom nad belgickým tímom, ktorý vedie francúzsky kouč.

    „Napokon sa však romantický príbeh s antikoloniálnym podtextom vyvinul úplne inak – kruto pre Senegal a všetkých neutrálnych fanúšikov, ktorí mu držali palce,“ dodal De Standaard.

    Hádka, ktorá prebudila Belgicko

    Skutočný oheň sa v Červených diabloch rozhorel až v momente, keď za stavu 0:2 smerovali na poslednú prestávku na občerstvenie na tomto netradičnom svetovom šampionáte.

    Práve vtedy sa Youri Tielemans a Leandro Trossard dostali do ostrej slovnej výmeny názorov.

    Belgický tréner Rudi Garcia.
    Belgický tréner Rudi Garcia. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Trossard bol pritom jedným z mála belgických hráčov, ktorí sa spolu s Thibautom Courtoisom a Brandonom Mechelem počas turnaja vyhli priemerným výkonom.

    Ani on však dlho nedokázal zabrániť tomu, aby Belgicko nesmerovalo k vyradeniu už v druhom kole, podobne ako pred dvoma rokmi na majstrovstvách Európy v Nemecku.

    Zdalo sa, že je rozhodnuté.

    Senegal bol fantastický a strelil dva nádherné góly. No Belgicko v sebe nejako, akýmsi zázrakom, našlo silu vrátiť sa do zápasu.

    Tielemans dokončil zázrak

    V 86. minúte vrátil Belgicku nádej striedajúci Romelu Lukaku. O tri minúty neskôr prišiel presný center Leandra Trossarda a Youri Tielemans hlavou vyrovnal na 2:2. Dvaja muži, ktorí sa predtým ostro pohádali sa razom objímali.

    Predĺženie veľa vzruchu neprinieslo. Až prišiel penaltový incident, ktorého riešenie trvalo celú večnosť a vyvolalo obrovské kontroverzie.

    Napokon prišiel okamih kapitána.

    Youri Tielemans, ktorého počas zápasu už takmer celé Belgicko stihlo zatratiť, premenil penaltu suverénne. Kopol ju hore a do rohu. Bez nervov.

    „Romelu mi povedal: Zober si ju“

    Pred rozhodujúcou penaltou sa Senegalčania snažili belgického stredopoliara rozhodiť psychologickými hrami. Jeden z hráčov sa zvalil priamo na penaltový bod, akoby chcel toto miesto začarovať.

    Márne. Tielemans zostal pokojný. „Snažil som sa nájsť vnútorný pokoj. Bol som úplne sústredený na zápas. Zhlboka som dýchal a veril som svojim schopnostiam,“ povedal po zápase pre televíziu Sporza.

    Tesne pred exekúciou penalty prišiel za ním Romelu Lukaku.

    „Krátko sme sa porozprávali. Romelu mi povedal: ,Zober si ju.‘ A ja som bol pripravený ju kopnúť,“ prezradil belgický hrdina.

    Zachoval chladnú hlavu a poslal loptu pod brvno a bolo 3:2.

    Garcia: Vo futbale je možné všetko

    „Vo futbale je možné všetko, ak tomu veríte,“ povedal po zápase tréner belgickej reprezentácie Rudi Garcia.

    „Už predtým som hovoril, že sila tohto tímu spočíva aj v hráčoch na lavičke. Výsledky nedosiahnete len s jedenástimi futbalistami.“

    Garcia ocenil, že jeho tím dokázal obnoviť rovnováhu v hre.

    „Aj napriek tomu, že sme inkasovali na 0:2. Predtým sme príliš často strácali loptu a snažili sa o rozhodujúce prihrávky z príliš veľkej vzdialenosti.“

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    Belgicko napokon predviedlo fantastický obrat.

    „Súper ku koncu zápasu stratil svoju organizáciu hry. Za stavu 2:0 sa snažil iba ubrániť výsledok, čo bola podľa mňa veľká chyba.

    Dodalo nám to sebavedomie. Od momentu, keď sme znížili na 1:2, sa zápas úplne zmenil. Potom sme vyrovnali a je dobre, že sme v závere premenili aj tú – oprávnene nariadenú – penaltu.“

    Rudi Garcia vyzeral počas zápasu dlho ako keby stratený. Po jeho striedaniach sa zdalo, že Belgicko smeruje k jednému z najväčších sklamaní svojej histórie. O niekoľko desiatok minút neskôr ho už v Belgicku oslavovali ako génia.

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    MS vo futbale 2026

    Youri Tielemans.
    Youri Tielemans.
    Po katastrofe prišiel obrat storočia. Belgicko spasil rozhádaný líder
    Pavol Spálteraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Youri Tielemans.
    Youri Tielemans.
    Po katastrofe prišiel obrat storočia. Belgicko spasil rozhádaný líder
    Pavol Spálteraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Po katastrofe prišiel obrat storočia. Belgicko spasil rozhádaný líder