    09.07.2026 12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    6. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.
    6. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|9. júl 2026 o 09:40
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú šiestou etapou.

    Po šprintérskej etape si vo štvrtok zmerajú sily vrchári. Už v prvom súťažnom bloku diváci uvidia stúpanie Hors kategórie a zrejme aj očakávaný súboj medzi Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom.

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 6. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)

    Tour de France  2026
    09.07.2026 o 12:40
    6. etapa: Pau – Gavarnie-Gèdre
    Plánovaný
    Prenos
    Hezké odpoledne při sledování přenosu šesté etapy letošního ročníku Tour de France. Ta závodníky zavede do Pyrenejí a dočkáme se výšlapu i na legendární Tourmalet.

    Čtvrteční etapa Tour de France nabídne první skutečně horskou zkoušku letošního ročníku. Přestože profil na první pohled nepůsobí extrémně náročně, 186,2 kilometru dlouhá trasa z Pau do Gavarnie-Gèdre slibuje těžký den, který může výrazně zamíchat celkovým pořadím.

    Úvodních zhruba 50 kilometrů je téměř rovinatých, což zkomplikuje případný únik vrchařů. První stoupání, Côte de Loucrup (1,9 km; 7,1 %), není příliš obtížné a po něm následuje rychlostní prémie v Pouzacu. Poté přijde ještě Côte de Mauvezin (3 km; 6,8 %), která rovněž nepatří mezi nejnáročnější kopce dne.

    Rozhodující část etapy začne přibližně 80 kilometrů před cílem. Jezdce čeká nejprve stoupání na Col d'Aspin (12 km; 6,5 %), po němž následuje sjezd a okamžitě legendární Col du Tourmalet. Tentokrát se bude stoupat z opačné strany než při loňské Tour – čeká je 17,1 kilometru s průměrným sklonem 7,3 %. Začátek výjezdu je mírnější, ale s přibývajícími kilometry výrazně přituhuje.

    Od vrcholu Tourmaletu zbývá do cíle necelých 40 kilometrů. Po rychlém sjezdu do Luz-Saint-Sauveur přijde závěrečné stoupání do Gavarnie-Gèdre, které se na Tour de France objeví vůbec poprvé. Peloton čeká 18,7 kilometru dlouhý výjezd s průměrným sklonem 3,7 %. Přestože nejde o příliš prudké stoupání a závěr dokonce mírně polevuje, po předchozí dvojici horských velikánů může rozhodnout o etapovém vítězi i rozestupech mezi favority na celkové pořadí. Velké časové rozdíly pravděpodobně nevzniknou na samotném závěrečném kopci, ale spíše díky náročné pasáži přes Aspin a Tourmalet.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:40.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý
    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    6. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    6. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 09:40
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    6. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    6. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne štvrtok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 09:40
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