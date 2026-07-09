ONLINE: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú šiestou etapou.
Po šprintérskej etape si vo štvrtok zmerajú sily vrchári. Už v prvom súťažnom bloku diváci uvidia stúpanie Hors kategórie a zrejme aj očakávaný súboj medzi Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 6. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Tour de France 2026
09.07.2026 o 12:40
6. etapa: Pau – Gavarnie-Gèdre
Plánovaný
Prenos
Hezké odpoledne při sledování přenosu šesté etapy letošního ročníku Tour de France. Ta závodníky zavede do Pyrenejí a dočkáme se výšlapu i na legendární Tourmalet.
Čtvrteční etapa Tour de France nabídne první skutečně horskou zkoušku letošního ročníku. Přestože profil na první pohled nepůsobí extrémně náročně, 186,2 kilometru dlouhá trasa z Pau do Gavarnie-Gèdre slibuje těžký den, který může výrazně zamíchat celkovým pořadím.
Úvodních zhruba 50 kilometrů je téměř rovinatých, což zkomplikuje případný únik vrchařů. První stoupání, Côte de Loucrup (1,9 km; 7,1 %), není příliš obtížné a po něm následuje rychlostní prémie v Pouzacu. Poté přijde ještě Côte de Mauvezin (3 km; 6,8 %), která rovněž nepatří mezi nejnáročnější kopce dne.
Rozhodující část etapy začne přibližně 80 kilometrů před cílem. Jezdce čeká nejprve stoupání na Col d'Aspin (12 km; 6,5 %), po němž následuje sjezd a okamžitě legendární Col du Tourmalet. Tentokrát se bude stoupat z opačné strany než při loňské Tour – čeká je 17,1 kilometru s průměrným sklonem 7,3 %. Začátek výjezdu je mírnější, ale s přibývajícími kilometry výrazně přituhuje.
Od vrcholu Tourmaletu zbývá do cíle necelých 40 kilometrů. Po rychlém sjezdu do Luz-Saint-Sauveur přijde závěrečné stoupání do Gavarnie-Gèdre, které se na Tour de France objeví vůbec poprvé. Peloton čeká 18,7 kilometru dlouhý výjezd s průměrným sklonem 3,7 %. Přestože nejde o příliš prudké stoupání a závěr dokonce mírně polevuje, po předchozí dvojici horských velikánů může rozhodnout o etapovém vítězi i rozestupech mezi favority na celkové pořadí. Velké časové rozdíly pravděpodobně nevzniknou na samotném závěrečném kopci, ale spíše díky náročné pasáži přes Aspin a Tourmalet.
Čtvrteční etapa Tour de France nabídne první skutečně horskou zkoušku letošního ročníku. Přestože profil na první pohled nepůsobí extrémně náročně, 186,2 kilometru dlouhá trasa z Pau do Gavarnie-Gèdre slibuje těžký den, který může výrazně zamíchat celkovým pořadím.
Úvodních zhruba 50 kilometrů je téměř rovinatých, což zkomplikuje případný únik vrchařů. První stoupání, Côte de Loucrup (1,9 km; 7,1 %), není příliš obtížné a po něm následuje rychlostní prémie v Pouzacu. Poté přijde ještě Côte de Mauvezin (3 km; 6,8 %), která rovněž nepatří mezi nejnáročnější kopce dne.
Rozhodující část etapy začne přibližně 80 kilometrů před cílem. Jezdce čeká nejprve stoupání na Col d'Aspin (12 km; 6,5 %), po němž následuje sjezd a okamžitě legendární Col du Tourmalet. Tentokrát se bude stoupat z opačné strany než při loňské Tour – čeká je 17,1 kilometru s průměrným sklonem 7,3 %. Začátek výjezdu je mírnější, ale s přibývajícími kilometry výrazně přituhuje.
Od vrcholu Tourmaletu zbývá do cíle necelých 40 kilometrů. Po rychlém sjezdu do Luz-Saint-Sauveur přijde závěrečné stoupání do Gavarnie-Gèdre, které se na Tour de France objeví vůbec poprvé. Peloton čeká 18,7 kilometru dlouhý výjezd s průměrným sklonem 3,7 %. Přestože nejde o příliš prudké stoupání a závěr dokonce mírně polevuje, po předchozí dvojici horských velikánů může rozhodnout o etapovém vítězi i rozestupech mezi favority na celkové pořadí. Velké časové rozdíly pravděpodobně nevzniknou na samotném závěrečném kopci, ale spíše díky náročné pasáži přes Aspin a Tourmalet.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:40.