    Nový Zéland
    Nový Zéland
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina G
    1 - 5
    0:1
    Belgicko
    Belgicko
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    Belgicko sa zobudilo v pravý čas. Po dominantnej výhre ovládlo skupinu vďaka lepšiemu skóre

    Futbalisti Belgicka oslavujú gól proti Novému Zélandu na MS 2026.
    Fotogaléria (43)
    Futbalisti Belgicka oslavujú gól proti Novému Zélandu na MS 2026. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, TASR|27. jún 2026 o 06:57
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    Belgicko dnes zdolalo Nový Zéland v skupine G na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Nový Zéland - Belgicko 1:5 (0:1)

    Góly: 84. Just - 28. a 50. Trossard, 66. De Bruyne, 86. Lukaku, 90.+4. Saelemaekers

    Rozhodovali: Makhadmeh - Alkalaf, Alroalle (všetci Jor.), ŽK: Stamenic, Just (obaja N. Zél.)

    Diváci: 52.497

    Nový Zéland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Surman, Bindon, Cacace (79. De Vries) - Stamenic, Bell (64. McCowatt) - Singh (46. Randall), Thomas (46. Old), Just - Wood

    Belgicko: Curtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Tielemans (85. Raskin), Vanaken - Doku (56. Fernandez-Pardo), De Bruyne (72. Onana), Trossard (72. Saelemaekers) - De Ketelaere (85. Lukaku)

    Belgickí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas G-skupiny na MS, keď si vo Vancouveri poradili s Novým Zélandom 5:1.

    Do šestnásťfinále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich Kórejská republika, Senegal, Ekvádor alebo tretí najlepší z J-skupiny.

    Novozélanďania obsadili štvrté miesto a turnaj sa pre nich končí.

    Belgičania pritom išli do zápasu ako tím na treťom mieste po remízach s Egyptom (1:1) a Iránom (0:0).

    Skupinu vyhrali o skóre pred Egyptom, ktorý remizoval v súbežnom zápase s Iránom 1:1.

    Ten čaká na postup na základe ďalšieho vývoja turnaja na základe tabuľky tretích tímov, druhí Egypťania sa stretnú s Austráliou v Dallase v piatok 3. júla o 21.00 SELČ.

    Fotogaléria zo zápasu Nový Zéland - Belgicko na MS vo futbale 2026 (skupina G)
    Belgium's Charles de Ketelaere (17) and New Zealand's Michael Boxall (5) vie for the ball during the second half of their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Belgium's Leandro Trossard (10) celebrates his goal in front of New Zealand's Joe Bell (6) during the second half of their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    Belgium's Leandro Trossard (10) is grabbed by New Zealand's Elijah Just (11) during the second half of their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE
    New Zealand's Liberato Cacace (13) gestures to supporters following the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    43 fotografií
    Belgium's Romelu Lukaku (9) celebrates his goal against New Zealand during the second half of their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETENew Zealand's Liberato Cacace (13) rubs his face during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Leandro Trossard (10) is upended by New Zealand's Liberato Cacace (13) during the second half of their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEBelgium's Alexis Saelemaekers (22) takes a shot and gets his team's fifth goal of the match during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand players react following the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand players react following the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin de Bruyne (7) celebrates a goal against New Zealand during the second half of their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETENew Zealand's Elijah Just (11) lies on the ground during a free kick for Belgium during their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETENew Zealand head coach Darren Bazeley walks from the field following the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Maxim De Cuyper (5) and New Zealand's Callum McCowatt (20) battle for the ball during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Alexis Saelemaekers, right, is congratulated by teammates after scoring his team's fifth goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Nicolas Raskin (23) holds onto New Zealand's Marko Stamenic (8) during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand's Elijah Just (11) scores their opening goal past Belgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand's Elijah Just (11) scores their opening goal past Belgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku, second left, celebrates with teammate Belgium's Nicolas Raskin (23)after scoring his team's fourth goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand's Elijah Just (11) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand's Chris Wood (9) reacts during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Leandro Trossard (10) celebrates after scoring against New Zealand during their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEBelgium's Leandro Trossard (10) celebrates after scoring against New Zealand during their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEBelgium's Leandro Trossard (10) celebrates after scoring against New Zealand during their World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETENew Zealand head coach Darren Bazeley reacts during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7) celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7) celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Kevin De Bruyne (7) celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Timothy Castagne (21) and New Zealand's Jesse Randall (21) battle for the ball during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand's Elijah Just (11) makes a run during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) and New Zealand's Tyler Bindon (4) battle for the ball during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNew Zealand's Marko Stamenic (8) tackles Belgium's Youri Tielemans (8) during the second half of a World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETENew Zealand's Tyler Bindon (4), Finn Surman (16) and Ryan Thomas (23) react as Belgium's Leandro Trossard (10) and Timothy Castagne (21) celebrate a goal during the first half of a World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEReferee Adham Makhadmeh from Jordan, shows a yellow card to New Zealand's Elijah Just (11) during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Leandro Trossard (10) scores against New Zealand goalkeeper Max Crocombe (1) as New Zealand's Liberato Cacace (13) and New Zealand's Tim Payne (2) defend during the first half of a World Cup Group G soccer match, in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEBelgium's Leandro Trossard (10) reacts after failing to score against New Zealand during the first half of a World Cup Group G soccer match,, in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEBelgium's Leandro Trossard (10), celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium players celebrate after scoring their second goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans (8), right, cries out after being fouled by New Zealand's Marko Stamenic (8) during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Arthur Theate (3) heads the ball between New Zealand's Tim Payne (2) and New Zealand's Tyler Bindon (4) in front of the net during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Brandon Mechele (4) and New Zealand's Ryan Thomas (23) vie for the ball during the first half of a World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEBelgium's Leandro Trossard (10) scores against New Zealand goalkeeper Max Crocombe (1) as New Zealand's Liberato Cacace (13) and New Zealand's Tim Payne (2) defend during the first half of a World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETENew Zealand's Chris Wood (9) and Belgium's Arthur Theate (3) vie for the ball during the first half of a World Cup Group G soccer match in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    3
    1
    2
    0
    6:2
    5
    V
    R
    R
    2
    EgyptEgyptEGY
    3
    1
    2
    0
    5:3
    5
    R
    V
    R
    3
    IránIránIRN
    3
    0
    3
    0
    3:3
    3
    R
    R
    R
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    3
    0
    1
    2
    4:10
    1
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nový Zéland - Belgicko

    I. polčas:

    V úvode tlačili Belgičania a v závere 11. minúty bol veľmi blízko ku gólu Trossard, ktorý trafil žrď a loptu z bránkovej čiary vykopol obranca Bindon.

    Chvíľu na to strieľal spoza šestnástky De Bruyne, no brankár Crocombe loptu vyrazil. V 20. minúte nariadil rozhodca Makhadmeh penaltu pre ruku Surmana, jeho verdikt však nepotvrdil VAR.

    Favoritovi sa podarilo udrieť po nasledujúcej hydratačnej prestávke po rohovom kope.

    Medzi nedôrazných obrancov sa dostal Trossard a zakončil z bezprostrednej blízkosti.

    Jeho tím naďalej pokračoval v tlaku a zabral kombinačne, no chýbala efektivita v koncovke.

    Následne prišli aj šance Novozélanďanov, ktorí hrozili nepríjemnými centrami pod nohy brankára Curtoisa. Ofenzívne však hrali až do prestávky prím Belgičania.

    II. polčas:

    Novozélandský tréner Bazeley pristúpil v polčase k dvom striedaniam – na krídle a pod hrotom.

    Po piatich minútach však opäť udrel Trossard, keď na druhý pokus prestrelil vnútri šestnástky skrumáž domácich obrancov.

    V 55. minúte prišla prvá strela na bránku na druhej strane od Justa. Jeho tím však naďalej horel pred vlastnou bránkou, Belgičania si začali viac veriť a pridávať efektné technické prvky.

    Tie boli aj súčasťou akcie, z ktorej skóroval spoza šestnástky De Bruyne.

    V 84. minúte znížil po piatom rohu na druhej strane Just, no už o dve minúty dokázal odpovedať Lukaku.

    V hre bol v tom čase minútu a v nadstavení ešte asistoval Saelemaekersovi.

    Hlasy po zápase

    Leandro Trossard, strelec dvoch gólov Belgicka: „Myslím si, že šance sme mali aj v prvých dvoch zápasoch, ale nepremenili sme ich. Preto je dôležité, že dnes sme ich využili. Vždy je príjemné streliť veľa gólov, sme veľmi šťastní, že sme postúpili aj z prvého miesta a áno, máme z toho veľkú radosť.“

    Elijah Just, strelec gólu Nového Zélandu: „Bola to dlhá cesta a som hrdý na chlapcov. Všetci pracovali na maximum, ale jednoducho to nevyšlo.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 16

    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    1 - 5
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    1 - 1
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    0 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    5 - 0
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 4
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgicko sa zobudilo v pravý čas. Po dominantnej výhre ovládlo skupinu vďaka lepšiemu skóre