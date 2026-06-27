Belgicko sa zobudilo v pravý čas. Po dominantnej výhre ovládlo skupinu vďaka lepšiemu skóre

MS vo futbale 2026 - skupina G
Nový Zéland - Belgicko 1:5 (0:1)
Góly: 84. Just - 28. a 50. Trossard, 66. De Bruyne, 86. Lukaku, 90.+4. Saelemaekers
Rozhodovali: Makhadmeh - Alkalaf, Alroalle (všetci Jor.), ŽK: Stamenic, Just (obaja N. Zél.)
Diváci: 52.497
Nový Zéland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Surman, Bindon, Cacace (79. De Vries) - Stamenic, Bell (64. McCowatt) - Singh (46. Randall), Thomas (46. Old), Just - Wood
Belgicko: Curtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Tielemans (85. Raskin), Vanaken - Doku (56. Fernandez-Pardo), De Bruyne (72. Onana), Trossard (72. Saelemaekers) - De Ketelaere (85. Lukaku)
Belgickí futbalisti vyhrali svoj záverečný zápas G-skupiny na MS, keď si vo Vancouveri poradili s Novým Zélandom 5:1.
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Do šestnásťfinále tak postúpili z prvého miesta a čaká ich Kórejská republika, Senegal, Ekvádor alebo tretí najlepší z J-skupiny.
Novozélanďania obsadili štvrté miesto a turnaj sa pre nich končí.
Belgičania pritom išli do zápasu ako tím na treťom mieste po remízach s Egyptom (1:1) a Iránom (0:0).
Skupinu vyhrali o skóre pred Egyptom, ktorý remizoval v súbežnom zápase s Iránom 1:1.
Ten čaká na postup na základe ďalšieho vývoja turnaja na základe tabuľky tretích tímov, druhí Egypťania sa stretnú s Austráliou v Dallase v piatok 3. júla o 21.00 SELČ.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina G
Priebeh zápasu Nový Zéland - Belgicko
I. polčas:
V úvode tlačili Belgičania a v závere 11. minúty bol veľmi blízko ku gólu Trossard, ktorý trafil žrď a loptu z bránkovej čiary vykopol obranca Bindon.
Chvíľu na to strieľal spoza šestnástky De Bruyne, no brankár Crocombe loptu vyrazil. V 20. minúte nariadil rozhodca Makhadmeh penaltu pre ruku Surmana, jeho verdikt však nepotvrdil VAR.
Favoritovi sa podarilo udrieť po nasledujúcej hydratačnej prestávke po rohovom kope.
Medzi nedôrazných obrancov sa dostal Trossard a zakončil z bezprostrednej blízkosti.
Jeho tím naďalej pokračoval v tlaku a zabral kombinačne, no chýbala efektivita v koncovke.
Následne prišli aj šance Novozélanďanov, ktorí hrozili nepríjemnými centrami pod nohy brankára Curtoisa. Ofenzívne však hrali až do prestávky prím Belgičania.
II. polčas:
Novozélandský tréner Bazeley pristúpil v polčase k dvom striedaniam – na krídle a pod hrotom.
Po piatich minútach však opäť udrel Trossard, keď na druhý pokus prestrelil vnútri šestnástky skrumáž domácich obrancov.
V 55. minúte prišla prvá strela na bránku na druhej strane od Justa. Jeho tím však naďalej horel pred vlastnou bránkou, Belgičania si začali viac veriť a pridávať efektné technické prvky.
Tie boli aj súčasťou akcie, z ktorej skóroval spoza šestnástky De Bruyne.
V 84. minúte znížil po piatom rohu na druhej strane Just, no už o dve minúty dokázal odpovedať Lukaku.
V hre bol v tom čase minútu a v nadstavení ešte asistoval Saelemaekersovi.
Hlasy po zápase
Leandro Trossard, strelec dvoch gólov Belgicka: „Myslím si, že šance sme mali aj v prvých dvoch zápasoch, ale nepremenili sme ich. Preto je dôležité, že dnes sme ich využili. Vždy je príjemné streliť veľa gólov, sme veľmi šťastní, že sme postúpili aj z prvého miesta a áno, máme z toho veľkú radosť.“
Elijah Just, strelec gólu Nového Zélandu: „Bola to dlhá cesta a som hrdý na chlapcov. Všetci pracovali na maximum, ale jednoducho to nevyšlo.“