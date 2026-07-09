Sagan: Najlepších 10 minút kariéry? Asi keď som dokončil Tour a povedal si, že nikdy viac

Posledné preteky absolvoval pred dvoma rokmi. Odvtedy jazdí zväčša už iba na elektrickom horskom bicykli, zájde do posilňovne či na turistiku.
Peter Sagan sa stal televíznou hviezdou v tanečnej šou, tvárou kampane na bagety, bol na zimnej olympiáde v Miláne a má svoj vlastný nápoj.
Život po kariére si užíva rovnako ako časy najväčšej slávy na bicykli.
„Sagan je posledná rocková hviezda cyklistiky. Bol fenomenálny cyklista, výnimočný pretekár. A keď si k tomu pridáte jeho osobnosť, ako poskytoval rozhovory, jeho dlhé vlasy a všetko ostatné, bol hotová superstar," vravel prednedávnom pre Sportnet Bradley Wiggins, víťaz Tour de France 2012.
Sagan cyklistike chýba. Na tomto sa zhodne Wiggins, obrovské množstvo fanúšikov a tiež reportér prestížneho športového portálu The Athletic Chris Marshall-Bell, ktorý bývalého slovenského cyklistu stretol v úvode Tour de France 2026.
VIDEO: Rozhovor s Bradley Wigginsom
Sagan pre The Athletic poskytol interview, z ktorého vyberáme zaujímavé pasáže o kariére, návrate do bežného života či synovi Marlonovi.
Prečo si skončil, pýtajú sa ľudia
Sagan po kariére už cyklistiku veľmi nesleduje, o čom hovorí aj fakt, že za favorita na zisk zeleného dresu v rozhovore označil Jonathana Milana, ktorý ani neštartuje.
Napriek tomu sa na Tour de France ukáže viackrát. Ako ambasádor svojich sponzorov a tiež legenda tohto športu.
Hoci na tohtoročnej Tour štartuje až päť cyklistov starších ako on, Saganovi preteky už nechýbajú.
„Ľudia sa ma často pýtajú, že prečo som skončil. Hovorím im, že žiť 14 rokov v tomto svete stačilo. Nedá sa to robiť večne," vraví.
„Nevedel som si predstaviť, že budem niekomu robiť domestika, pomáhať mu šprintovať. Toto bol môj život, nechcem jazdiť pre niekoho, to nie je môj štýl. Povedal som si dosť."
Zavesiť cyklistické tretry nebolo pre Sagana náročné. „Už ma to unavovalo a chcel som s tým prestať," hovorí.
Na rozdiel od mnohých bývalých športovcov zvládol prechod do „dôchodku" bez väčších problémov.
„Veľa profesionálnych športovcov skončí a zrazu nevedia, čo ďalej. Ocitnú sa v čiernej diere,“ povedal Sagan.
„Je to veľmi náročné, pretože šport robíte od siedmich alebo pätnástich rokov a celý život fungujete v určitom režime. Potom zrazu nemáte čo robiť a je to ťažké.
U mňa to však tak nebolo, pretože som mal plán, čo chcem robiť ďalej. Úprimne, teraz som ešte zaneprázdnenejší, ako keď som bol aktívnym pretekárom."
Ako vraví, so životom po kariére mu pomohla aj povesť rockovej hviezdy pelotónu, ktorú si vybudoval a ktorú môže ďalej rozvíjať pre svojich sponzorov.
Rocková hviezda
Sagan počas svojej kariéry dosiahol výnimočné úspechy. Za absolútne najväčší považuje výhru na troch majstrovstvách sveta po sebe, čo sa dovtedy ani doteraz žiadnemu cyklistovi nepodarilo.
„Boli to tri odlišné príbehy a všetky tri veľmi špeciálne," vraví.
No Sagan nebol iba skvelým cyklistom, ale stal sa jednou z najvýraznejších osobností pelotónu.
Podľa The Athletic v časoch najväčšej slávy pripomínal svojimi dlhými vlasmi skôr gitaristu rockovej kapely než profesionálneho športovca.
Objavoval sa v reklamných videách, nebál sa robiť si zo seba žarty a fanúšikov bavil aj priamo počas pretekov.
Preslávili ho kúsky, ktoré boli v profesionálnom pelotóne skôr výnimkou. Napríklad na horských stúpaniach sa dokázal postaviť na zadné koleso alebo cez ostrovčeky na ceste preskočil s celým bicyklom.
VIDEO: Peter Sagan na Tour de France bavil fanúšikov
Neraz priznal, že niektoré triky robil jednoducho preto, lebo sa počas etapy nudil.
Práve spontánnosť, bezprostrednosť a schopnosť zabávať ľudí z neho urobili jedného z najobľúbenejších cyklistov svojej generácie.
V športe, kde sú jazdci často rezervovaní pri kontakte s médiami aj fanúšikmi, výrazne vyčnieval.
„Som hrdý na prezývku ‚rocková hviezda‘, pretože predtým tak v cyklistike neoznačovali nikoho," vraví Sagan.
Únik od cirkusu
Na Sagana sa v jednom čase sústredila všetka pozornosť Slovenska. Veľa ľudí začalo sledovať cyklistiku, jarné klasiky, každé leto Tour de France. Každý ho chcel vidieť vyhrať.
Podľa Wigginsa dokázal sám pozdvihnúť úroveň cyklistiky na Slovensku.
Sagan trikrát získal ocenenie Športovec roka (2013, 2015 a 2017). V ankete Najväčší Slovák, ktorú v roku 2019 vyhlasovala RTVS, obsadil 9. miesto.
Hoci bol miláčikom krajiny, sláva a tlak boli pre neho istým bremenom.
„Keď idete na tréning, každý amatérsky cyklista vás spozná, zavesí sa za vaše zadné koleso a pridá sa k vám. Nemôžete mu jednoducho povedať, aby vás nechal na pokoji,“ hovorí Sagan pre The Athletic.
„Aj keď ste na pretekoch a bývate v hoteli, stačí, že idete von najesť sa do tímového kamióna, a už na vás čakajú ľudia. Je to naozaj intenzívne.
Nechcem povedať, že je to otravné, pretože je to súčasť práce. Mohol by som byť arogantný a povedať: 'Nie, nechajte ma na pokoji.'
Veľa som nad tým premýšľal a uvedomil som si, že sú to fanúšikovia. Žijú tým, povzbudzujú vás a dávajú vám svoju energiu. Preto im musíte niečo vrátiť, hoci len trochu svojho času.“
Aby si oddýchol od pretekového hluku, na sústredenia odchádzal do Spojených štátov.
„Práve tam som našiel pokoj, pretože ma nikto nepoznal. Bol som mimo Európy, v inom časovom pásme, nikto mi nevolal a mal som pokoj. Myslel som len na to, čo budem jesť a ako budem trénovať. Na prípravu to bolo ideálne," spomína.
„Bol som tam len s partiou kamarátov, ktorí pripravovali jedlo. Necestoval som s tímom ani som nebol pod neustálou kontrolou. Vedel som, čo mám robiť, a jednoducho som to robil.“
Na tieto sústredenia a kempy počas svojej kariéry spomína najradšej.
„Každý večer sme riešili, čo budeme robiť. Pôjdeme do kina? Super. Alebo na strelnicu vyskúšať všetky zbrane, ktoré tam mali? Aj to bola zábava. Keď bol voľný deň, išli sme do Salt Lake City na nákupy. Nikto ma tam nezastavoval, nikto sa nechcel fotografovať ani odo mňa nič nechcel. Bolo to neuveriteľne uvoľňujúce," dodáva.
Jeho najbližšie okolie tvorilo približne šesť ľudí. Nechýbal medzi nimi jeho brat Juraj ani Talian Daniel Oss.
„Vytvoril som okolo seba skvelú partiu ľudí a aj vďaka nim sme si preteky užívali. Bolo to nevyhnutné, pretože nebyť tejto skupiny, vyhorel by som a kariéru by som ukončil oveľa skôr,“ priznal Sagan.
Najlepších 10 minút kariéry?
Okrem troch titulov z MS v cyklistike získal v kariére aj rekordných sedem zelených dresov na Tour de France.
Súčasťou najväčších pretekov sveta bol dvanásť rokov, vyhral na nich 12 etáp.
Prvýkrát absolvoval trojtýždňové preteky v roku 2012. Hovorí, že práve na tento rok má najlepšie spomienky.
„Nikto odo mňa nemal žiadne očakávania a ani ja som žiadne nemal. Bol som jednoducho šťastný, že som sa zúčastnil Tour de France, najväčších pretekov na svete, o ktorých som vždy sníval. A dopadlo to skvelo: tri etapové víťazstvá a zelený dres," spomína.
VIDEO: Víťazstvá Petra Sagana na Tour de France
„Druhý raz už som si však spomenul na to, aké to bolo pri prvom víťazstve, a už to nebolo rovnaké. Vyhrať prvýkrát je vždy jednoduchšie. Oveľa ťažšie je zostať na vrchole a vyhrávať druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiesty či siedmy raz. Udržať sa dlhé roky na absolútnej špičke je nesmierne náročné.“
Na otázku, ktorých desať minút svojej kariéry považuje za najlepšie, sa Sagan najprv rozosmial.
„Asi by som mal povedať chvíľu, keď som naposledy dokončil Tour de France a povedal si: Už nikdy viac.“
Nechcem skončiť ako ty, vraví mu syn
Sagan si život po kariére užíva predovšetkým so svojím osemročným synom Marlonom, ktorému počas aktívneho pretekania nevedel venovať sto percent svojho času.
„Keď som bol počas kariéry doma, trávil som na bicykli päť alebo šesť hodín a potom som bol taký unavený, že som sa s ním nemohol ísť von hrať," vraví.
Hoci jeho syn má bicykel v obľube, k profesionálnej cyklistike ho to neťahá.
„Keď mal päť rokov, vrátil som sa domov z jedných pretekov celý dolámaný. Pozrel sa na mňa a pýtal sa, čo sa mi stalo.
Povedal som mu, že som spadol počas pretekov. Keď som sa ho potom spýtal, či by aj on chcel jazdiť na bicykli, povedal, že nie: Nechcem skončiť ako ty."