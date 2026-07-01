Systém VAR úradoval v predĺžení. Senegal zahodil postup, zlata generácia Belgicka stále žije

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Belgicko - Senegal 3:2 po predĺžení (2:2, 0:1)
Góly: 89. a 120.+5 Tielemans, 86. Lukaku - 25. Diarra, 51. I. Sarr
Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Mechele - Camara
Diváci: 66.925
Belgicko: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (78. Meunier) – Tielemans, Vanaken (63. Moreira) – Trossard (109. Onana), De Bruyne (56. Raskin), Doku (56. Lukebakio) – De Ketelaere (46. Lukaku)
Senegal: Diaw – Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs (93. M. Diouf) – Diarra (73. P.M. Sarr), I. Gueye (95. B. Ndiaye), P. Gueye (66. Camara) – I. Ndiaye (73. Mbaye), I. Sarr, Mane (93. Jackson)
Futbalisti Belgicka sa prebojovali do osemfinále MS 2026. V šestnásťfinálovom súboji v Seattli vyhrali nad Senegalom 3:2 po predĺžení, keď v závere riadneho hracieho času zmazali dvojgólové manko a v 125. minúte rozhodol o ich postupe Youri Tielemans z pokutového kopu.
- ONLINE: Belgicko - Senegal, šestnásťfinále na MS vo futbale 2026 LIVE
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
V dramatickom súboji zariadili Habib Diarra a Ismaila Sarr sľubné dvojgólové vedenie pre Senegal, ale v 86. minúte znížil Romelu Lukaku a o tri minúty neskôr vyrovnal Tielemans na 2:2.
V nadstavení predĺženia dostali Belgičania možnosť zahrávať penaltu a kapitán tímu Tielemans svojím druhým gólom v zápase rozhodol.
Belgičania natiahli svoju šnúru bez prehry na 17 zápasov a v osemfinále sa v utorok 7. júla o 2.00 SELČ stretnú v Seattli s víťazom súboja USA - Bosna a Hercegovina.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Belgicko - Senegal
I. polčas:
Po senegalskej chybe v strede poľa sa k prvej strele do priestoru bránky dostal v 9. minúte Trossard, ale Diaw loptu bez problémov skrotil.
O štyri minúty neskôr mal tutovku africký tím, keď po centri z ľavej strany vyrazil Courtois loptu pred I. Sarra a ten trafil iba žrď odkrytej bránky.
Senegalčania mali viac z hry a gólovo to potvrdili v 25. minúte - po centri Maneho hlavičkoval Ismaila Sarr do žrde a loptu do siete pohotovo dorazil Diarra.
„Červení diabli" sa ťažko presadzovali cez kompaktnú defenzívu súpera, na druhej strane mohol naopak zvýšiť náskok Mane, no zvnútra šestnástky netrafil loptu podľa predstáv.
V závere polčasu ešte zaujala ďalekonosná strela De Cuypera, proti vyrovnaniu bol brankár Diaw.
II. polčas:
Kouč Garcia poslal hneď po prestávke do hry Lukakua v snahe zvýšiť útočný potenciál tímu, tešili sa však opäť Senegalčania.
Niakhate poslal z vlastnej polovice dlhú loptu na Ismailu Sarra, ten si loptu parádne spracoval na prsiach a volejom prestrelil Courtoisa - 0:2.
Z ihriska potom po striedaniach odišli De Bruyne i Doku, ale belgický tím sa dlho márne snažil zmeniť nepriaznivý vývoj duelu. Lukebakio sa síce v 78. minúte pokúsil zdramatizovať koncovku, ale jeho technická strela si nenašla cestu medzi tri žrde.
V závere však prišli dva gólové údery Belgičanov. V 86. minúte najskôr po Meunierovej prihrávke znížil zblízka z prvej Lukaku a o tri minúty neskôr poslal duel do predĺženia Tielemans, ktorý využil nevydarené vybehnutie brankára Diawa a hlavou vyrovnal na 2:2.
Predĺženie:
Dráma vrcholila v extra čase. Najskôr striedajúci Mbaye v dobrej streleckej príležitosti netrafil bránku a v 117. minúte mal rozhodnutie pre Belgicko na kopačke Lukebakio, trafil však iba brvno bránky súpera.
Predchádzal však tomu zákrok brániaceho Camaru na Tielemansa v šestnástke, ktorý si išiel hlavný rozhodca Martinez preveriť na monitor a napokon ukázal na biely bod.
Sám faulovaný Tielemans penaltu bezpečne premenil a poslal Belgičanov do ďalšej fázy.