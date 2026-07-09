Pogačar zaútočil na mýtickom kopci, Vingegaard nemal nárok. Až tri dresy zmenili majiteľa

Tour de France 2026
Výsledky - 6. etapa (Pau - Gavernie-Gedre, 186,2 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
4:32:07 hod
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 2:38 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 2:57 min
4.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 2:57 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
+ 2:57 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 2:57 min
7.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 2:57 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 2:57 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 3:02 min
10.
Sepp Kuss
Visma Lease a Bike
+ 3:06 min
Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládol štvrtkovú šiestu etapu Tour de France 2026 a znova sa oblečie do žltého dresu pre celkového lídra pretekov.
- ONLINE: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
- 6. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
Jazdec tímu UAE Team Emirates zvíťazil na vrchole takmer 19 km dlhého stúpania Gavarnie-Gedre s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Mexičanom Isaacom Del Torom.
Pogačar po druhom triumfe na tohtoročnej Tour nahradil v žltom drese Nóra Torsteina Traeena zo stajne Uno-X Mobility, ktorý v zjazde zo slávneho kopca Col du Tourmalet spadol a do cieľa prišiel s veľkou stratou.
Priebeh 6. etapy na Tour de France 2026
Úvodné kilometre prvej ostrej skúšky pre jazdcov bojujúcich o celkové poradie mali pokojný priebeh.
Na cyklistov čakali dve stúpania štvrtej a tretej kategórie, medzi nimi bola šprintérska prémia. Na nej zvíťazil držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred svojím spolujazdcom z úniku Victorom Campenaertsom, z pelotónu bol najrýchlejší Max Kanter.
VIDEO: Záverečné kilometre 6. etapy na Tour de France
Potom nastali viaceré pokusy o útok, z ktorých sa v čele udržal len Ben O'Connor. Náskok Austrálčana v službách stajne Jayco AlUla však pred začiatkom 12 km dlhého stúpania na Col d'Aspin činil len minútu.
Už na prvom väčšom stúpaní dňa prebral taktovku tím SAE Emirates-XRG, ktorý dobehol O'Connora a začal trhať hlavnú skupinku.
Na vrchole kopca druhej kategórie sa ešte o útok pokúsili Francúzi Valentin Paret-Peintre a Lenny Martinez, no hneď v zjazde ich pelotón dobehol aj pred očami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v aute riaditeľa pretekov.
Pogačarov tím nastavil vysoké tempo aj pri nájazde na slávne stúpanie Col du Tourmalet s dĺžkou viac ako 17 km a priemerným sklonom 7,3 percenta, kde sa očakával útok obhajcu triumfu.
Už desať km pred jeho vrcholom vypadol z hlavnej skupiny držiteľ žltého dresu Traeen a tempo SAE Emirates-XRG postupne neuviseli ani ďalší jazdci vrátane Richarda Carapaza.
Päť km pred prejazdom okolo pamätníka Jacquesa Goddeta zvýšil výkon Del Toro, ktorý spolu s Pogačarom odtrhol aj veľkých favoritov ako Vingegaarda, Paula Seixasa či Remca Evenepoela.
Mexičan však dlho s dvojnásobným majstrom sveta nevydržal a postupne ho dobehol aj Vingegaard.
Dvadsaťdeväťročný Dán držal manko na Pogačara na hodnote desiatich sekúnd, no 2000 m pred vrcholom stratil sily a jeho manko sa prehĺbilo.
Štvornásobný víťaz „Starej dámy“ prešiel vrcholom prvého stúpania najvyššej kategórie na tohtoročnej Tour s náskokom 30 sekúnd ako prvý a získal aj finančnú prémiu 5000 eur.
V zjazde predviedol tradičnú agresívnu jazdu, vďaka ktorej si ešte zvýšil náskok na dvojnásobného víťaza najslávnejšieho „etapáku“ Vingegaarda na viac ako minútu.
Počas náročného zjazdu spadol Traeen, ktorý však už v tom momente strácal na lídra viac ako osem minút a so žltým dresom sa lúčil.
Do neho sa obliekol Pogačar, ktorý začínal záverečné stúpanie druhej kategórie s veľkým náskokom. Ten si pred Vingegaardom či početnou skupinou favoritov neustále zvyšoval.
Dvadsaťsedemročný Slovinec prešiel cieľovou páskou v predstihu 2:38 min pred jazdcom stajne Visma Lease a Bike.
Tento triumf je rovnako famózny
„Toto víťazstvo je asi jedno z mojich najlepších v kariére. Spomínal som si pred etapou na rok 2023, kde sa tiež išlo cez Tourmalet a vyhral som. Tento triumf je rovnako famózny a určite jeden z najsladších v kariére.
Už včera po etape sme sa na dnešok pripravovali a veľmi som sa naň tešil. Nemali sme čo stratiť a vyšlo nám to, bola to skvelá tímová práca,“ povedal v dojazde etapy po svojom 23. triumfe na Tour de France Pogačar.
Pódium doplnil jeho tímový kolega Del Toro, ktorý v závere prešpurtoval Evenepoela i Seixasa.
Slovinec má vďaka bonusovým sekundám vo finiši náskok 2:42 min v celkovom poradí pred druhým Vingegaardom. Ten v cieli neskrýval sklamanie zo svojho výkonu.
Na Tourmalete som nestačil na Pogačara
„Veľmi ťažký deň, predstavoval som si ho inak. Na Tourmalete som nestačil na Pogačara a musel som si ísť vlastné tempo. Na vrchole som až tak veľa nestrácal, ale v zjazde sa manko ešte viac prehĺbilo.
Nemyslím si, že som na mojej najlepšej úrovni. Verím, že sa mi v priebehu pretekov zlepšia nohy,“ konštatoval Dán, ktorý má na tretieho Del Tora náskok 45 sekúnd.
Celkové poradia po 6. etape
Žltý dres:
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
21:11:57 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 2:42 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 3:27 min
4.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 3:30 min
5.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 3:34 min
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 3:55 min
7.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:00 min
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 4:21 min
9.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 4:57 min
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 7:10 min
Zelený dres:
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
168 b
2.
Max Kanter
XDS Astana
93 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
91 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
86 b
5.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
75 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
70 b
7.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
61 b
8.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
55 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
54 b
10.
Quinn Simmons
Lidl - Trek
53 b
Bodkovaný dres:
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
28 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
19 b
3.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
4.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
13 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
12 b
6.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
10 b
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
10 b
8.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
10 b
9.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
9 b
10.
Raúl García Pierna
Movistar
7 b
Biely dres:
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
21:15:24 h
2.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 7 s
3.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 28 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 54 s
5.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 3:43 min
6.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 7:19 min
7.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 7:24 min
8.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 7:59 min
9.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 9:57 min
10.
Antonio Tiberi
Bahrain Victorious
+ 23:36 min
Tímová klasifikácia:
1.
Lidl - Trek
63:25:20 h
2.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 27:01 min
3.
UAE Emirates - XRG
+ 27:08 min
4.
Visma Lease a Bike
+ 36:22 min
5.
EF Education EasyPost
+ 58:43 min
6:
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:01:19 h