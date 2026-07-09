    09.07.2026 12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
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    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
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    Pogačar zaútočil na mýtickom kopci, Vingegaard nemal nárok. Až tri dresy zmenili majiteľa

    Tadej Pogačar počas šiestej etapy.
    Tadej Pogačar počas šiestej etapy. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|9. júl 2026 o 17:16
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    Slovinec bude opäť v žltom drese.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 6. etapa (Pau - Gavernie-Gedre, 186,2 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    4:32:07 hod

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 2:38 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 2:57 min

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 2:57 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    + 2:57 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 2:57 min

    7.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 2:57 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 2:57 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 3:02 min

    10.

    USA

    Sepp Kuss

    Visma Lease a Bike

    + 3:06 min

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládol štvrtkovú šiestu etapu Tour de France 2026 a znova sa oblečie do žltého dresu pre celkového lídra pretekov.

    Jazdec tímu UAE Team Emirates zvíťazil na vrchole takmer 19 km dlhého stúpania Gavarnie-Gedre s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Mexičanom Isaacom Del Torom.

    Pogačar po druhom triumfe na tohtoročnej Tour nahradil v žltom drese Nóra Torsteina Traeena zo stajne Uno-X Mobility, ktorý v zjazde zo slávneho kopca Col du Tourmalet spadol a do cieľa prišiel s veľkou stratou.

    Priebeh 6. etapy na Tour de France 2026

    Úvodné kilometre prvej ostrej skúšky pre jazdcov bojujúcich o celkové poradie mali pokojný priebeh.

    Na cyklistov čakali dve stúpania štvrtej a tretej kategórie, medzi nimi bola šprintérska prémia. Na nej zvíťazil držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred svojím spolujazdcom z úniku Victorom Campenaertsom, z pelotónu bol najrýchlejší Max Kanter.

    VIDEO: Záverečné kilometre 6. etapy na Tour de France

    Potom nastali viaceré pokusy o útok, z ktorých sa v čele udržal len Ben O'Connor. Náskok Austrálčana v službách stajne Jayco AlUla však pred začiatkom 12 km dlhého stúpania na Col d'Aspin činil len minútu. 

    Už na prvom väčšom stúpaní dňa prebral taktovku tím SAE Emirates-XRG, ktorý dobehol O'Connora a začal trhať hlavnú skupinku.

    Na vrchole kopca druhej kategórie sa ešte o útok pokúsili Francúzi Valentin Paret-Peintre a Lenny Martinez, no hneď v zjazde ich pelotón dobehol aj pred očami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v aute riaditeľa pretekov.

    Pogačarov tím nastavil vysoké tempo aj pri nájazde na slávne stúpanie Col du Tourmalet s dĺžkou viac ako 17 km a priemerným sklonom 7,3 percenta, kde sa očakával útok obhajcu triumfu.

    Už desať km pred jeho vrcholom vypadol z hlavnej skupiny držiteľ žltého dresu Traeen a tempo SAE Emirates-XRG postupne neuviseli ani ďalší jazdci vrátane Richarda Carapaza.

    Päť km pred prejazdom okolo pamätníka Jacquesa Goddeta zvýšil výkon Del Toro, ktorý spolu s Pogačarom odtrhol aj veľkých favoritov ako Vingegaarda, Paula Seixasa či Remca Evenepoela.

    Mexičan však dlho s dvojnásobným majstrom sveta nevydržal a postupne ho dobehol aj Vingegaard.

    Dvadsaťdeväťročný Dán držal manko na Pogačara na hodnote desiatich sekúnd, no 2000 m pred vrcholom stratil sily a jeho manko sa prehĺbilo.

    Štvornásobný víťaz „Starej dámy“ prešiel vrcholom prvého stúpania najvyššej kategórie na tohtoročnej Tour s náskokom 30 sekúnd ako prvý a získal aj finančnú prémiu 5000 eur.

    V zjazde predviedol tradičnú agresívnu jazdu, vďaka ktorej si ešte zvýšil náskok na dvojnásobného víťaza najslávnejšieho „etapáku“ Vingegaarda na viac ako minútu.

    Počas náročného zjazdu spadol Traeen, ktorý však už v tom momente strácal na lídra viac ako osem minút a so žltým dresom sa lúčil.

    Do neho sa obliekol Pogačar, ktorý začínal záverečné stúpanie druhej kategórie s veľkým náskokom. Ten si pred Vingegaardom či početnou skupinou favoritov neustále zvyšoval.

    Dvadsaťsedemročný Slovinec prešiel cieľovou páskou v predstihu 2:38 min pred jazdcom stajne Visma Lease a Bike.

    Tento triumf je rovnako famózny

    „Toto víťazstvo je asi jedno z mojich najlepších v kariére. Spomínal som si pred etapou na rok 2023, kde sa tiež išlo cez Tourmalet a vyhral som. Tento triumf je rovnako famózny a určite jeden z najsladších v kariére.

    Už včera po etape sme sa na dnešok pripravovali a veľmi som sa naň tešil. Nemali sme čo stratiť a vyšlo nám to, bola to skvelá tímová práca,“ povedal v dojazde etapy po svojom 23. triumfe na Tour de France Pogačar.

    Pódium doplnil jeho tímový kolega Del Toro, ktorý v závere prešpurtoval Evenepoela i Seixasa.

    Slovinec má vďaka bonusovým sekundám vo finiši náskok 2:42 min v celkovom poradí pred druhým Vingegaardom. Ten v cieli neskrýval sklamanie zo svojho výkonu.

    Na Tourmalete som nestačil na Pogačara

    „Veľmi ťažký deň, predstavoval som si ho inak. Na Tourmalete som nestačil na Pogačara a musel som si ísť vlastné tempo. Na vrchole som až tak veľa nestrácal, ale v zjazde sa manko ešte viac prehĺbilo.

    Nemyslím si, že som na mojej najlepšej úrovni. Verím, že sa mi v priebehu pretekov zlepšia nohy,“ konštatoval Dán, ktorý má na tretieho Del Tora náskok 45 sekúnd.

    Celkové poradia po 6. etape

    Žltý dres:

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    21:11:57 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 2:42 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 3:27 min

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 3:30 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 3:34 min

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 3:55 min

    7.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:00 min

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 4:21 min

    9.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 4:57 min

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 7:10 min

    Zelený dres:

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    168 b

    2.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    93 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    91 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    86 b

    5.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    75 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    70 b

    7.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    61 b

    8.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    55 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    54 b

    10.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl - Trek

    53 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    28 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    19 b

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    4.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    13 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    12 b

    6.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    10 b

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    10 b

    8.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    10 b

    9.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    9 b

    10.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar

    7 b

    Biely dres:

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    21:15:24 h

    2.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 7 s

    3.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 28 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 54 s

    5.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 3:43 min

    6.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 7:19 min

    7.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 7:24 min

    8.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 7:59 min

    9.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 9:57 min

    10.

    ITA

    Antonio Tiberi

    Bahrain Victorious

    + 23:36 min

    Tímová klasifikácia:

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    63:25:20 h

    2.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 27:01 min

    3.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 27:08 min

    4.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 36:22 min

    5.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 58:43 min

    6:

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:01:19 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
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