Russell uchmatol pole position v poslednej možnej chvíli. McLareny odštartujú z druhého radu

Formula 1 - Veľká cena Kanady
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
1:12,578 min
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 0,068 s
3.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,151 s
4.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,203 s
5.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,290 s
6.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,329 s
7.
Isaac Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 0,357 s
8.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,398 s
9.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 0,702 s
10.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
+ 1,119 s
/Správu aktualizujeme/
George Russell z Mercedesu vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Kanady formuly 1.
V kvalifikácii na nedeľňajšiu Grand Prix Russell uspel v poslednom kole a položil základ na boj o obhajobu triumfu z minulého roka.
Čas dovtedy vedúceho Antonelliho pokoril o 68 tisícin a na okruhu Gillesa Villeneuvea si zabezpečil tretie pole position za sebou.
Tretie miesto obsadil Lando Norris z McLarenu, z druhého radu odštartuje s tímovým kolegom Oscarom Piastrim.