    Russell uchmatol pole position v poslednej možnej chvíli. McLareny odštartujú z druhého radu

    George Russell počas kvalifikácie na Veľkú cenu Kanady. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet, ČTK|23. máj 2026 o 23:06
    Jeho tímový kolega Andrea Kimi Antonelli skončil na druhej priečke.

    Formula 1 - Veľká cena Kanady

    Výsledky kvalifikácie:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    1:12,578 min

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 0,068 s

    3.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,151 s

    4.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,203 s

    5.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,290 s

    6.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,329 s

    7.

    Isaac Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 0,357 s

    8.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,398 s

    9.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 0,702 s

    10.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    + 1,119 s

    /Správu aktualizujeme/

    George Russell z Mercedesu vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Kanady formuly 1.

    V kvalifikácii na nedeľňajšiu Grand Prix Russell uspel v poslednom kole a položil základ na boj o obhajobu triumfu z minulého roka.

    Čas dovtedy vedúceho Antonelliho pokoril o 68 tisícin a na okruhu Gillesa Villeneuvea si zabezpečil tretie pole position za sebou.

    Tretie miesto obsadil Lando Norris z McLarenu, z druhého radu odštartuje s tímovým kolegom Oscarom Piastrim.

