    Šprint priniesol tvrdé súboje Mercedesov. Antonelli žiadal pre svojho tímového kolegu dokonca trest

    George Russell oslavuje víťazstvo v šprinte na Veľkej cene Kanady. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    ČTK|23. máj 2026 o 19:31
    Formula 1 - Veľká cena Kanady

    Výsledky šprintu:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    28:50,951 min

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 1,272 s

    3.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 1,843 s

    4.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 9,797 s

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 9,929 s

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 10,545 s

    7.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 15,935 s

    8.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    + 29,710 s

    George Russell z Mercedesu vyhral po štarte z prvého miesta šprint na Veľkej cene Kanady formuly 1.

    Jeho tímový kolega a líder seriálu Kimi Antonelli, s ktorým zviedol na trati niekoľko tvrdých súbojov, došiel tretí.

    Pred devätnásťročného Taliana sa v skrátenom pretekoch dostal ešte úradujúci šampión Lando Norris z McLarenu.

    Russell ovládol piatkovú kvalifikáciu a druhé šprintérske víťazstvo v sezóne si nenechal vziať. V priebežnom poradí seriálu znížil britský pilot náskok Antonelliho, ktorý vyhral minulé tri veľké ceny v rade, na 18 bodov.

    Oba mercedesy po štarte z prvého radu v úvodných kolách s prehľadom obhajovali pozície a Antonelli márne hľadal príležitosť na predbiehanie.

    Nevyšiel mu ani jeden z útokov, po ktorých zakaždým skončil v tráve a vo vysielačke sa potom na prístup tímového kolegu sťažoval.

    VIDEO: Súboj Russella s Antonellim

    Upokojovať ho musel šéf stajne Toto Wolff. "Kimi, sústreď sa na preteky, nie na fňukanie do rádia," pokáral ho šéf tímu.

    Kvôli útočným manévrom napokon Antonelli stratil druhú pozíciu a Norrisa sa potom v poslednom kole ešte raz márne pokúšal predísť. Opäť skončil mimo trate a musel sa uspokojiť s tretím miestom.

    Jazdcov v Montreale dnes ešte čaká kvalifikácia na nedeľňajšie hlavné preteky.

    Triumf z minulého roka na tunajšom okruhu obhajuje Russell, ktorý bude chcieť nadviazať na výhru v úvodnych pretekoch sezóny v Austrálii.

