Šprint priniesol tvrdé súboje Mercedesov. Antonelli žiadal pre svojho tímového kolegu dokonca trest

Formula 1 - Veľká cena Kanady
Výsledky šprintu:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
28:50,951 min
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 1,272 s
3.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 1,843 s
4.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 9,797 s
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 9,929 s
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 10,545 s
7.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 15,935 s
8.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
+ 29,710 s
George Russell z Mercedesu vyhral po štarte z prvého miesta šprint na Veľkej cene Kanady formuly 1.
Jeho tímový kolega a líder seriálu Kimi Antonelli, s ktorým zviedol na trati niekoľko tvrdých súbojov, došiel tretí.
Pred devätnásťročného Taliana sa v skrátenom pretekoch dostal ešte úradujúci šampión Lando Norris z McLarenu.
Russell ovládol piatkovú kvalifikáciu a druhé šprintérske víťazstvo v sezóne si nenechal vziať. V priebežnom poradí seriálu znížil britský pilot náskok Antonelliho, ktorý vyhral minulé tri veľké ceny v rade, na 18 bodov.
Oba mercedesy po štarte z prvého radu v úvodných kolách s prehľadom obhajovali pozície a Antonelli márne hľadal príležitosť na predbiehanie.
Nevyšiel mu ani jeden z útokov, po ktorých zakaždým skončil v tráve a vo vysielačke sa potom na prístup tímového kolegu sťažoval.
VIDEO: Súboj Russella s Antonellim
Upokojovať ho musel šéf stajne Toto Wolff. "Kimi, sústreď sa na preteky, nie na fňukanie do rádia," pokáral ho šéf tímu.
Kvôli útočným manévrom napokon Antonelli stratil druhú pozíciu a Norrisa sa potom v poslednom kole ešte raz márne pokúšal predísť. Opäť skončil mimo trate a musel sa uspokojiť s tretím miestom.
Jazdcov v Montreale dnes ešte čaká kvalifikácia na nedeľňajšie hlavné preteky.
Triumf z minulého roka na tunajšom okruhu obhajuje Russell, ktorý bude chcieť nadviazať na výhru v úvodnych pretekoch sezóny v Austrálii.