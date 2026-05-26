Tréneri veria v zohratosť útokov. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj siedmy zápas na MS vo Švajčiarsku, čaká ich kľúčový duel so Švédskom.
V bráne nastúpi Samuel Hlavaj, formácie sú zostavené bez zmien. Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš.
Za ich chrbtom bude obranná dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Duel Slovensko - Švédsko štartuje o 16.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026
Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský
Švédsko: Hellberg – Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Larsson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Heineman – Holmström, Sundqvist, Frondell – Silfverberg, Aspolund, Grundström – Jack Berglund