    Švédsko na MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    1. tretina
    Fribourg BCF Arena
    0 - 0
    Tréneri veria v zohratosť útokov. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Na snímke gólová radosť hokejistov Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada. (Autor: TASR)
    Sportnet|26. máj 2026 o 15:24
    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj siedmy zápas na MS vo Švajčiarsku, čaká ich kľúčový duel so Švédskom.

    V bráne nastúpi Samuel Hlavaj, formácie sú zostavené bez zmien. Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš.

    Za ich chrbtom bude obranná dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Duel Slovensko - Švédsko štartuje o 16.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský

    Švédsko: Hellberg – Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Larsson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Heineman – Holmström, Sundqvist, Frondell – Silfverberg, Aspolund, Grundström – Jack Berglund

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    dnes 15:49
