Nové pravidlo nezafungovalo. Strategóvia Ferrari nevymysleli nič, Norris si pripomenul chuť výhry

Lando Norris (McLaren), víťaz: „Jen to úžasný pocit, sú to dlhé preteky. Tlačili sme na to a v závere to bolo náročné. Vyhrali sme v Monaku a nezáleží na tom ako. O tomto som sníval ako dieťa. Celé preteky som mal pod kontrolou, na konci však viedol Max a vedel som, že keby dostane príležitosť, využije ju. Som šťastný a aj tím je šťastný.“

Charles Leclerc (Ferrari), 2. miesto: „Nie som úplne spokojný, preteky sme stratili už včera. Lando odviedol lepšiu prácu, ale aj toto je nad naše očakávania. V pretekoch to bolo fajn, nenudil som sa. Lando mi síce ušiel, no Max mal zaujímavý stratégiu.“

Oscar Piastri (McLaren), 3. miesto: „Víťazstvo by bolo lepšie, ale bol to náročný víkend. Tréning bol chaotický a v kvalifikácii sme nemali dosť sebadôvery. Celkovo som teda spokojný, získal som body a som na pódiu. Ak je toto zlý víkend, tak na tom vôbec nie sme zle. Uvidíme, ako to pôjde budúci týždeň,"