    McLaren urobil chybu a zahodil šancu na triumf. Abú Zabí prinesie až trojsúboj o titul

    Austrálsky pretekár F1 Oscar Piastri počas zastávky v boxoch.
    Austrálsky pretekár F1 Oscar Piastri počas zastávky v boxoch. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. nov 2025 o 18:30
    ShareTweet0

    Max Verstappen vyhral Veľkú cenu Kataru.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Kataru

    Hlavné preteky (57 kôl):

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:24:38,241 h

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 7,995 s

    3.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 22,665 s

    4.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 23,315 s

    5.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 28,317 s

    6.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 48,599 s

    7.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 54,045 s

    8.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 56,785 s

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 60,073 s

    10.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    + 61,770 s

    Holandský pretekár F1 Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Kataru, predposledného podujatia sezóny 2025.

    Na stupňoch víťazov ho tentokrát doplnili Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a španielsky pilot Carlos Sainz na Williamse.

    Brit Lando Norris, ktorý sa za istých okolností mohol v Katare tešiť z titulu, skončil iba na štvrtom mieste, a tak sa súboj o titul skomplikoval.

    McLaren totiž doplatili na chybnú stratégiu z úvodu pretekov. Po kolízii Nica Hülkenberga s Pierrom Gaslym išli už v siedmom kole všetci jazdci do boxov, až na tých v oranžových monopostoch McLarenu.

    Kvôli pravidlu o dvoch povinných zastávkach u mechanikov sa dostali do značnej nevýhody, a tak doslova darovali víťazstvo Verstappenovi. Pre Holanďana bol siedme v sezóne a celkovo jubilejné sedemdesiate.

    V celkovom hodnotení šampionátu stiahol úradujúci majster na Norrisa 13 bodov a poskočil na druhú pozíciu pred Piastriho. Zisk titulu má však Norris stále vo vlastných rukách, keď vedie o 12, respektíve 16 bodov.

    Priebeh Veľkej ceny Kataru

    Na štarte si Piastri bez problémov udržal pole position a tretí Verstappen predbehol Norrisa. Austrálčan s Holanďanom tak potvrdili informácie o čistejších štartových pozíciách na ľavej strane gridu.

    Rozdiely sa začali postupne zväčšovať, no kartami zamiešala nehoda Hülkenberga, ktorá spôsobila výjazd bezpečnostného vozidla. Do boxov tak zamierilo 16 z 19 monopostov, no na trati zostali oba McLareny.

    Tým vyšiel reštart napriek čerstvejším pneumatikám na Verstappenovom Red Bulle, ktorý však mal z bezpečnostných dôvodov starší motor.

    VIDEO: Nehoda Nica Hülkenberga s Pierrom Gaslym v 7. kole

    McLareny prezúvali v 24. a 25. kole, naspäť sa zaradili na štvrtom a piatom mieste, pričom celé pole prezulo na stredne tvrdú zmes, ktorú mala na štarte aj o titul bojujúca trojica.

    Na väčšinu poľa vrátane Verstappena vyšli ďalšie zastávky v boxoch najneskôr v 32. kole a vtedy aj tímy povolali svojich jazdcov. Verstappen sa vrátil na treťom mieste a na čelo sa vrátili McLareny.

    V 37. kole Norris vyšiel mimo trať a cez rádio žiadal kontrolu podlahy a klznej dosky, pre ktorej tenkosť boli s tímovým kolegom vo Vegas diskvalifikovaní.

    Problémy mal aj Piastri a stál už v 42. kole, do vedenia išiel Norris, no Verstappen bol v jeho DRS zóne. Tá bola v Lusail len jedna vzhľadom na motocyklový charakter okruhu, ktorý zároveň komplikoval predbiehanie.

    V boji o vedenie zaváhal aj Verstappen, no v 44. kole zamieril k mechanikom aj Norris. Po ňom bolo poradie Verstapppen, Piastri, Sainz, Antonelli a Norris.

    Brit dokázal v predposlednom kole predbehnúť chybujúceho Antonelliho a zmierniť škody. Piastri v závere výrazne sťahoval Verstappena, no na dobehnutie ani triumf to nestačilo.

    VIDEO: Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Kataru

    Z hromadných zastávok v boxoch a strategickej chyby McLarenu ťažil aj zo siedmeho miesta štartujúci Sainz. Za piatym Antonellim skončil jeho tímový kolega z Mercedesu Russell a najlepšie umiestnenie od začiatku októbra zaznamenal veterán Alonso na Aston Martine.

    Štyri body za ôsme miesto bral Leclerc na Ferrari, ktorý ťažil z defektu Hadjara v úplnom závere. Toho smola pomohla aj druhému jazdcovi Racing Bulls Lawsonovi a jeden majstrovský bod bral Cunoda na Red Bulle.

    Poradie šampionátu

    Po 23 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    408

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    396

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    392

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    309

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    230

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    152

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    150

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    64

    10.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    51

    11. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    49

    12

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    48

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    41

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    38

    15.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    33

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    32

    17.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Austrálsky pretekár F1 Oscar Piastri počas zastávky v boxoch.
    Austrálsky pretekár F1 Oscar Piastri počas zastávky v boxoch.
    McLaren urobil chybu a zahodil šancu na triumf. Abú Zabí prinesie až trojsúboj o titul
    dnes 18:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»McLaren urobil chybu a zahodil šancu na triumf. Abú Zabí prinesie až trojsúboj o titul