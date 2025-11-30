McLaren urobil chybu a zahodil šancu na triumf. Abú Zabí prinesie až trojsúboj o titul

Formula 1 2025 - Veľká cena Kataru
Hlavné preteky (57 kôl):
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:24:38,241 h
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 7,995 s
3.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 22,665 s
4.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 23,315 s
5.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 28,317 s
6.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 48,599 s
7.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 54,045 s
8.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 56,785 s
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 60,073 s
10.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
+ 61,770 s
Holandský pretekár F1 Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Kataru, predposledného podujatia sezóny 2025.
Na stupňoch víťazov ho tentokrát doplnili Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a španielsky pilot Carlos Sainz na Williamse.
Brit Lando Norris, ktorý sa za istých okolností mohol v Katare tešiť z titulu, skončil iba na štvrtom mieste, a tak sa súboj o titul skomplikoval.
McLaren totiž doplatili na chybnú stratégiu z úvodu pretekov. Po kolízii Nica Hülkenberga s Pierrom Gaslym išli už v siedmom kole všetci jazdci do boxov, až na tých v oranžových monopostoch McLarenu.
Kvôli pravidlu o dvoch povinných zastávkach u mechanikov sa dostali do značnej nevýhody, a tak doslova darovali víťazstvo Verstappenovi. Pre Holanďana bol siedme v sezóne a celkovo jubilejné sedemdesiate.
V celkovom hodnotení šampionátu stiahol úradujúci majster na Norrisa 13 bodov a poskočil na druhú pozíciu pred Piastriho. Zisk titulu má však Norris stále vo vlastných rukách, keď vedie o 12, respektíve 16 bodov.
Priebeh Veľkej ceny Kataru
Na štarte si Piastri bez problémov udržal pole position a tretí Verstappen predbehol Norrisa. Austrálčan s Holanďanom tak potvrdili informácie o čistejších štartových pozíciách na ľavej strane gridu.
Rozdiely sa začali postupne zväčšovať, no kartami zamiešala nehoda Hülkenberga, ktorá spôsobila výjazd bezpečnostného vozidla. Do boxov tak zamierilo 16 z 19 monopostov, no na trati zostali oba McLareny.
Tým vyšiel reštart napriek čerstvejším pneumatikám na Verstappenovom Red Bulle, ktorý však mal z bezpečnostných dôvodov starší motor.
VIDEO: Nehoda Nica Hülkenberga s Pierrom Gaslym v 7. kole
McLareny prezúvali v 24. a 25. kole, naspäť sa zaradili na štvrtom a piatom mieste, pričom celé pole prezulo na stredne tvrdú zmes, ktorú mala na štarte aj o titul bojujúca trojica.
Na väčšinu poľa vrátane Verstappena vyšli ďalšie zastávky v boxoch najneskôr v 32. kole a vtedy aj tímy povolali svojich jazdcov. Verstappen sa vrátil na treťom mieste a na čelo sa vrátili McLareny.
V 37. kole Norris vyšiel mimo trať a cez rádio žiadal kontrolu podlahy a klznej dosky, pre ktorej tenkosť boli s tímovým kolegom vo Vegas diskvalifikovaní.
Problémy mal aj Piastri a stál už v 42. kole, do vedenia išiel Norris, no Verstappen bol v jeho DRS zóne. Tá bola v Lusail len jedna vzhľadom na motocyklový charakter okruhu, ktorý zároveň komplikoval predbiehanie.
V boji o vedenie zaváhal aj Verstappen, no v 44. kole zamieril k mechanikom aj Norris. Po ňom bolo poradie Verstapppen, Piastri, Sainz, Antonelli a Norris.
Brit dokázal v predposlednom kole predbehnúť chybujúceho Antonelliho a zmierniť škody. Piastri v závere výrazne sťahoval Verstappena, no na dobehnutie ani triumf to nestačilo.
VIDEO: Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Kataru
Z hromadných zastávok v boxoch a strategickej chyby McLarenu ťažil aj zo siedmeho miesta štartujúci Sainz. Za piatym Antonellim skončil jeho tímový kolega z Mercedesu Russell a najlepšie umiestnenie od začiatku októbra zaznamenal veterán Alonso na Aston Martine.
Štyri body za ôsme miesto bral Leclerc na Ferrari, ktorý ťažil z defektu Hadjara v úplnom závere. Toho smola pomohla aj druhému jazdcovi Racing Bulls Lawsonovi a jeden majstrovský bod bral Cunoda na Red Bulle.
Poradie šampionátu
Po 23 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
408
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
396
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
392
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
309
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
230
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
152
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
150
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
64
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
51
11.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
49
12
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
48
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
41
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
38
15.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
33
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
32
17.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0