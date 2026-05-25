Mercedes si posadí jazdcov k pohovoru. Wolff: Je dobré niekedy ubrať z plynu

    TASR|25. máj 2026 o 14:08
    Preteky v Montreale vyhral Antonelli, Russell nedokončil.

    Vedenie stajne F1 Mercedes bude mať zo svojimi pretekármi pohovor o štýle jazdenia.

    Potvrdil to generálny riaditeľ tímu Toto Wolff, ktorý uznal, že Talian Kimi Antonelli a Brit George Russell sa počas nedeľnej VC Kanady ocitli viackrát príliš blízko seba a neboli ďaleko od vzájomnej zrážky.

    Preteky na okruhu v Montreale vyhral Antonelli, víťaz kvalifikácie Russell však nedokončil, čo sa mu nestalo v predchádzajúcich 38 prípadoch.

    Obaja piloti Mercedesu mali už v sobotňajšom šprinte vzájomnú kolíziu.

    „Je dôležité analyzovať preteky a diskutovať s jazdcami o tom, či necítili, že jazdili príliš blízko seba a ako sa takýchto situácií vyvarovať.

    Je jednoduché povedať, že jazdci z jedného tímu navzájom súperia, a to je dobré pre šport.

    Na druhej strane, nemôžeme považovať za samozrejmosť, že budeme mať aj v budúcnosti na čele oba vozy a v takej situácii je dobré niekedy ubrať z plynu,“ uviedol Wolff podľa DPA.

