Mercedes si posadí jazdcov k pohovoru. Wolff: Je dobré niekedy ubrať z plynu

Vedenie stajne F1 Mercedes bude mať zo svojimi pretekármi pohovor o štýle jazdenia.
Potvrdil to generálny riaditeľ tímu Toto Wolff, ktorý uznal, že Talian Kimi Antonelli a Brit George Russell sa počas nedeľnej VC Kanady ocitli viackrát príliš blízko seba a neboli ďaleko od vzájomnej zrážky.
Preteky na okruhu v Montreale vyhral Antonelli, víťaz kvalifikácie Russell však nedokončil, čo sa mu nestalo v predchádzajúcich 38 prípadoch.
Obaja piloti Mercedesu mali už v sobotňajšom šprinte vzájomnú kolíziu.
„Je dôležité analyzovať preteky a diskutovať s jazdcami o tom, či necítili, že jazdili príliš blízko seba a ako sa takýchto situácií vyvarovať.
Je jednoduché povedať, že jazdci z jedného tímu navzájom súperia, a to je dobré pre šport.
Na druhej strane, nemôžeme považovať za samozrejmosť, že budeme mať aj v budúcnosti na čele oba vozy a v takej situácii je dobré niekedy ubrať z plynu,“ uviedol Wolff podľa DPA.