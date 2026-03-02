Formula 1: Piloti F1 v sezóne 2026 (profily)

Piloti formuly 1 (F1) v sezóne 2026
Alexander Albon
Tím
Williams
Číslo
23
Dátum narodenia
23.3.1996
Krajina
Thajsko
Fernando Alonso
Tím
Aston Martin
Číslo
14
Dátum narodenia
29.7.1981
Národnosť
Španielsko
Kimi Antonelli
Tím
Mercedes
Číslo
12
Dátum narodenia
25.8.2006
Krajina
Taliansko
Oliver Bearman
Tím
Haas
Číslo
87
Dátum narodenia
8.5.2005
Národnosť
Veľká Británia
Gabriel Bortoleto
Tím
Audi
Číslo
5
Dátum narodenia
14.10.2004
Národnosť
Brazília
Vallteri Bottas
Tím
Cadillac
Číslo
77
Dátum narodenia
28.8.1989
Národnosť
Fínsko
Franco Colapinto
Tím
Alpine
Číslo
43
Dátum narodenia
27.5.2003
Národnosť
Argentína
Pierre Gasly
Tím
Alpine
Číslo
10
Dátum narodenia
7.2.1996
Národnosť
Francúzsko
Isack Hadjar
Tím
Red Bull Racing
Číslo
6
Dátum narodenia
28.9.2004
Krajina
Francúzsko
Lewis Hamilton
Tím
Ferrari
Číslo
44
Dátum narodenia
7.1.1985
Krajina
Veľká Británia
Nico Hülkenberg
Tím
Audi
Číslo
27
Dátum narodenia
19.8.1987
Krajina
Nemecko
Liam Lawson
Tím
Racing Bulls
Číslo
30
Dátum narodenia
11.2.2002
Krajina
Nový Zéland
Charles Leclerc
Tím
Ferrari
Číslo
16
Dátum narodenia
16.10.1997
Krajina
Monako
Arvid Lindblad
Tím
Racing Bulls
Číslo
41
Dátum narodenia
8.8.2007
Krajina
Veľká Británia
Lando Norris
Tím
McLaren
Číslo
1
Dátum narodenia
13.11.1999
Krajina
Veľká Británia
Esteban Ocon
Tím
Haas
Číslo
31
Dátum narodenia
17.9.1996
Krajina
Francúzsko
Sergio Perez
Tím
Cadillac
Číslo
11
Dátum narodenia
26.1.1990
Krajina
Mexiko
Oscar Piastri
Tím
McLaren
Číslo
81
Dátum narodenia
6.4.2001
Krajina
Austrália
George Russell
Tím
Mercedes
Číslo
63
Dátum narodenia
15.2.1998
Krajina
Veľká Británia
Carlos Sainz jr.
Tím
Williams
Číslo
55
Dátum narodenia
1.9.1994
Krajina
Španielsko
Lance Stroll
Tím
Aston Martin
Číslo
18
Dátum narodenia
29.10.1998
Krajina
Kanada
Max Verstappen
Tím
Red Bull Racing
Číslo
3
Dátum narodenia
30.9.1997
Krajina
Holandsko