    Formula 1: Piloti F1 v sezóne 2026 (profily)

    Všetci piloti F1 v sezóne 2026.
    Všetci piloti F1 v sezóne 2026. (Autor: Instagram / f1)
    2. mar 2026 o 06:00
    Pozrite si profily pretekárov seriálu formula 1 v sezóne 2026. Obhajcom titulu je Lando Norris.

    Piloti formuly 1 (F1) v sezóne 2026


    Alexander Albon

    Tím

    Williams

    Číslo

    23

    Dátum narodenia

    23.3.1996

    Krajina

    Thajsko

    Alexander Albon - Williams.
    Alexander Albon - Williams. (Autor: www.formula1.com)

    Fernando Alonso

    Tím

    Aston Martin

    Číslo

    14

    Dátum narodenia

    29.7.1981

    Národnosť

    Španielsko

    Fernando Alonso - Aston Martin.
    Fernando Alonso - Aston Martin. (Autor: www.formula1.com)

    Kimi Antonelli

    Tím

    Mercedes

    Číslo

    12

    Dátum narodenia

    25.8.2006

    Krajina

    Taliansko

    Andrea Kimi Antonelli - Mercedes.
    Andrea Kimi Antonelli - Mercedes. (Autor: www.formula1.com)

    Oliver Bearman

    Tím

    Haas

    Číslo

    87

    Dátum narodenia

    8.5.2005

    Národnosť

    Veľká Británia

    Oliver Bearman - Haas.
    Oliver Bearman - Haas. (Autor: www.formula1.com)

    Gabriel Bortoleto

    Tím

    Audi

    Číslo

    5

    Dátum narodenia

    14.10.2004

    Národnosť

    Brazília

    Gabriel Bortoleto - Audi.
    Gabriel Bortoleto - Audi. (Autor: www.formula1.com)

    Vallteri Bottas

    Tím

    Cadillac

    Číslo

    77

    Dátum narodenia

    28.8.1989

    Národnosť

    Fínsko

    Vallteri Bottas - Cadillac.
    Vallteri Bottas - Cadillac. (Autor: www.formula1.com)

    Franco Colapinto

    Tím

    Alpine

    Číslo

    43

    Dátum narodenia

    27.5.2003

    Národnosť

    Argentína

    Franco Colapinto - Alpine.
    Franco Colapinto - Alpine. (Autor: www.formula1.com)

    Pierre Gasly

    Tím

    Alpine

    Číslo

    10

    Dátum narodenia

    7.2.1996

    Národnosť

    Francúzsko

    Pierre Gasly - Alpine.
    Pierre Gasly - Alpine. (Autor: www.formula1.com)

    Isack Hadjar

    Tím

    Red Bull Racing

    Číslo

    6

    Dátum narodenia

    28.9.2004

    Krajina

    Francúzsko

    Isack Hadjar - Red Bull Racing.
    Isack Hadjar - Red Bull Racing. (Autor: www.formula1.com)

    Lewis Hamilton

    Tím

    Ferrari

    Číslo

    44

    Dátum narodenia

    7.1.1985

    Krajina

    Veľká Británia

    Lewis Hamilton - Ferrari.
    Lewis Hamilton - Ferrari. (Autor: www.formula1.com)

    Nico Hülkenberg

    Tím

    Audi

    Číslo

    27

    Dátum narodenia

    19.8.1987

    Krajina

    Nemecko

    Nico Hülkenberg - Audi.
    Nico Hülkenberg - Audi. (Autor: www.formula1.com)

    Liam Lawson

    Tím

    Racing Bulls

    Číslo

    30

    Dátum narodenia

    11.2.2002

    Krajina

    Nový Zéland

    Liam Lawson - Racing Bulls.
    Liam Lawson - Racing Bulls. (Autor: www.formula1.com)

    Charles Leclerc

    Tím

    Ferrari

    Číslo

    16

    Dátum narodenia

    16.10.1997

    Krajina

    Monako

    Charles Leclerc - Ferrari.
    Charles Leclerc - Ferrari. (Autor: www.formula1.com)

    Arvid Lindblad

    Tím

    Racing Bulls

    Číslo

    41

    Dátum narodenia

    8.8.2007

    Krajina

    Veľká Británia

    Arvid Lindblad - Racing Bulls.
    Arvid Lindblad - Racing Bulls. (Autor: www.formula1.com)

    Lando Norris

    Tím

    McLaren

    Číslo

    1

    Dátum narodenia

    13.11.1999

    Krajina

    Veľká Británia

    Lando Norris - McLaren.
    Lando Norris - McLaren. (Autor: www.formula1.com)

    Esteban Ocon

    Tím

    Haas

    Číslo

    31

    Dátum narodenia

    17.9.1996

    Krajina

    Francúzsko

    Esteban Ocon - Haas.
    Esteban Ocon - Haas. (Autor: www.formula1.com)

    Sergio Perez

    Tím

    Cadillac

    Číslo

    11

    Dátum narodenia

    26.1.1990

    Krajina

    Mexiko

    Sergio Perez - Cadillac.
    Sergio Perez - Cadillac. (Autor: www.formula1.com)

    Oscar Piastri

    Tím

    McLaren

    Číslo

    81

    Dátum narodenia

    6.4.2001

    Krajina

    Austrália

    Oscar Piastri - McLaren.
    Oscar Piastri - McLaren. (Autor: www.formula1.com)

    George Russell

    Tím

    Mercedes

    Číslo

    63

    Dátum narodenia

    15.2.1998

    Krajina

    Veľká Británia

    George Russell - Mercedes.
    George Russell - Mercedes. (Autor: www.formula1.com)

    Carlos Sainz jr.

    Tím

    Williams

    Číslo

    55

    Dátum narodenia

    1.9.1994

    Krajina

    Španielsko

    Carlos Sainz - Williams.
    Carlos Sainz - Williams. (Autor: www.formula1.com)

    Lance Stroll

    Tím

    Aston Martin

    Číslo

    18

    Dátum narodenia

    29.10.1998

    Krajina

    Kanada

    Lance Stroll - Aston Martin.
    Lance Stroll - Aston Martin. (Autor: www.formula1.com)

    Max Verstappen

    Tím

    Red Bull Racing

    Číslo

    3

    Dátum narodenia

    30.9.1997

    Krajina

    Holandsko

    Max Verstappen - Red Bull Racing.
    Max Verstappen - Red Bull Racing. (Autor: www.formula1.com)

    dnes 06:00
