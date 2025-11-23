    VIDEO: Verstappen triumfoval v uliciach Las Vegas, kľúčová bola hneď úvodná zákruta

    Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Las Vegas 2025.
    Max Verstappen sa stal víťazom Veľkej ceny Las Vegas 2025. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. nov 2025 o 06:30 (aktualizované 23. nov 2025 o 08:45)
    Max Verstappen vyhral s priepastným náskokom.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Las Vegas

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:21:08,429 h

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 20,741 s

    3.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 23,546 s

    4.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 27,650 s

    5.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 30,488 s

    6.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 30,678 s

    7.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 34,924 s

    8.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 45,257 s

    9.

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    + 51,134 s

    10.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 59,369 s

    LAS VEGAS. Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Las Vegas, 22. podujatí seriálu MS F1. Druhý finišoval Brit Lando Norris z McLarenu pred krajanom Georgeom Russelom na Mercedese.

    Norris po druhom mieste mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim, ktorý v Las Vegas finišoval štvrtý.

    Pre 28-ročného Verstappena to bolo 6. víťazstvo v sezóne a 69. v kariére. Udržal si ním teoretickú šancu na obhajobu majstrovského titulu.

    Priebeh Veľkej ceny Las Vegas

    Víťaz kvalifikácie Norris síce bezprostredne po štarte agresívne "zatvoril" Verstappena, no na vjazde do ľavotočivej zákruty nedobrzdil a vyšiel z trate.

    Na prvé miesto sa tak dostal Holanďan. Na druhé miesto sa posunul Russell, Norris bol tretí. Pre úlomky na trati vyhlásili virtuálny safety car.

    Predchádzalo mu poškodenie monopostu Lawsona po kontakte s Piastrim a aj kolízia Bortoleta so Strollom, po ktorom napokon obaja odstúpili.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Las Vegas formuly 1 2025

    V 15. kole dostal Antonelli 5-sekundový trest za štart proti predpisom.

    Krátko na to bol opäť aktivovaný virtuálny safety car kvôli úlomkom z monopostu Albona, ktorý neskôr dostal trest za kolíziu s Hamiltonom.

    Norris bol v tom čase tretí, no výrazne sa približoval krajanovi Russellovi. Jazdec Mercedesu následne prezul, v 22. kole ho nasledoval Norris, ktorý bol po návrate na trať až za Russellom.

    Líder pretekov Verstappen prezul v 25. kole a jeho zastávka nebola ideálna, vrátil sa na prvé miesto. Za ním jazdili Russell a Norris.

    VIDEO: Nepodarený štart Gabriela Bortoleta na Veľkej cene Las Vegas

    Tí predviedli vzájomný súboj v 34. kole, v ktorom bol Norris v nájazde do ľavotočivej zákruty rýchlejší a posunul sa na 2. miesto.

    Od 47. kola mal problémy s rýchlosťou a Russell sťahoval náskok. Napokon sa Norris udržal na 2. mieste. Verstappen triumfoval s presvedčivým náskokom, pričom vôbec najrýchlejšie kolo predviedol v tom poslednom.

    Do konca sezóny 2025 ostávajú ešte dva súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň 30. novembra v Katare, kde sa uskutoční aj šprint. Ročník následne vyvrcholí 7. decembra v Abú Zabí.

    Hlasy po pretekoch:

    Max Verstappen, víťaz: „Nevedel som, čo znesú naše pneumatiky. Spravili sme nejaké zmeny a napokon to vyšlo. Stále je tam (za Norrisom, pozn.) veľká medzera, ale vždy sa snažíme maximalizovať náš výsledok.

    V nasledujúcich pretekoch sa pokúsime o ďalšie víťazstvo a uvidíme, ako to dopadne. Som veľmi hrdý na všetkých v tíme. Počas sezóny sme mali vzostupy aj pády a veľa sme sa naučili.“

    Lando Norris, 2. miesto: „V prvom kole som si povedal, že nechám Maxa zvíťaziť. Samozrejme, žartujem, veď nemôžem povedať, že som to úplne zbabral. Max odviedol skvelú prácu, zaslúžene zvíťazil.“

    George Russell, 3. miesto: „Pri snahe o útok na Maxa som si poškodil pneumatiky a to určilo moje tempo. Som rád z pódiového umiestnenia.“

    Poradie šampionátu

    Po 22 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    408

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    378

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    366

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    291

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    222

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    149

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    132

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    47

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    45

    11.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    44

    12.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    40

    13.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    40

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    36

    15.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    30

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    28

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

    Formula 1 2025

    Formula 1

