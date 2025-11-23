VIDEO: Verstappen triumfoval v uliciach Las Vegas, kľúčová bola hneď úvodná zákruta

Formula 1 2025 - Veľká cena Las Vegas
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:21:08,429 h
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 20,741 s
3.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 23,546 s
4.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 27,650 s
5.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 30,488 s
6.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 30,678 s
7.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 34,924 s
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 45,257 s
9.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
+ 51,134 s
10.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 59,369 s
LAS VEGAS. Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Las Vegas, 22. podujatí seriálu MS F1. Druhý finišoval Brit Lando Norris z McLarenu pred krajanom Georgeom Russelom na Mercedese.
Norris po druhom mieste mierne zvýšil náskok na čele celkového poradia pred tímovým kolegom Oscarom Piastrim, ktorý v Las Vegas finišoval štvrtý.
Pre 28-ročného Verstappena to bolo 6. víťazstvo v sezóne a 69. v kariére. Udržal si ním teoretickú šancu na obhajobu majstrovského titulu.
Priebeh Veľkej ceny Las Vegas
Víťaz kvalifikácie Norris síce bezprostredne po štarte agresívne "zatvoril" Verstappena, no na vjazde do ľavotočivej zákruty nedobrzdil a vyšiel z trate.
Na prvé miesto sa tak dostal Holanďan. Na druhé miesto sa posunul Russell, Norris bol tretí. Pre úlomky na trati vyhlásili virtuálny safety car.
Predchádzalo mu poškodenie monopostu Lawsona po kontakte s Piastrim a aj kolízia Bortoleta so Strollom, po ktorom napokon obaja odstúpili.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Las Vegas formuly 1 2025
V 15. kole dostal Antonelli 5-sekundový trest za štart proti predpisom.
Krátko na to bol opäť aktivovaný virtuálny safety car kvôli úlomkom z monopostu Albona, ktorý neskôr dostal trest za kolíziu s Hamiltonom.
Norris bol v tom čase tretí, no výrazne sa približoval krajanovi Russellovi. Jazdec Mercedesu následne prezul, v 22. kole ho nasledoval Norris, ktorý bol po návrate na trať až za Russellom.
Líder pretekov Verstappen prezul v 25. kole a jeho zastávka nebola ideálna, vrátil sa na prvé miesto. Za ním jazdili Russell a Norris.
VIDEO: Nepodarený štart Gabriela Bortoleta na Veľkej cene Las Vegas
Tí predviedli vzájomný súboj v 34. kole, v ktorom bol Norris v nájazde do ľavotočivej zákruty rýchlejší a posunul sa na 2. miesto.
Od 47. kola mal problémy s rýchlosťou a Russell sťahoval náskok. Napokon sa Norris udržal na 2. mieste. Verstappen triumfoval s presvedčivým náskokom, pričom vôbec najrýchlejšie kolo predviedol v tom poslednom.
Do konca sezóny 2025 ostávajú ešte dva súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe už o týždeň 30. novembra v Katare, kde sa uskutoční aj šprint. Ročník následne vyvrcholí 7. decembra v Abú Zabí.
Hlasy po pretekoch:
/zdroj: Nova Sport/
Max Verstappen, víťaz: „Nevedel som, čo znesú naše pneumatiky. Spravili sme nejaké zmeny a napokon to vyšlo. Stále je tam (za Norrisom, pozn.) veľká medzera, ale vždy sa snažíme maximalizovať náš výsledok.
V nasledujúcich pretekoch sa pokúsime o ďalšie víťazstvo a uvidíme, ako to dopadne. Som veľmi hrdý na všetkých v tíme. Počas sezóny sme mali vzostupy aj pády a veľa sme sa naučili.“
Lando Norris, 2. miesto: „V prvom kole som si povedal, že nechám Maxa zvíťaziť. Samozrejme, žartujem, veď nemôžem povedať, že som to úplne zbabral. Max odviedol skvelú prácu, zaslúžene zvíťazil.“
George Russell, 3. miesto: „Pri snahe o útok na Maxa som si poškodil pneumatiky a to určilo moje tempo. Som rád z pódiového umiestnenia.“
Poradie šampionátu
Po 22 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
408
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
378
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
366
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
291
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
222
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
149
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
132
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
47
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
45
11.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
44
12.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
40
13.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
40
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
36
15.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
30
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
28
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0