    26.05.2026, Skupina B
    4 - 2
    1:1, 2:1, 1:0
    Marek Hvirík strieľa gól proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Slovákom dva góly na postup nestačili. Oznámkujte ich za výkon proti Švédsku
    Hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko spoznalo celkové umiestnenie. Predbehlo hlavných súperov v boji o ZOH
    Adam Liška v zápase so Švédskom počas MS v hokeji 2026.
    Országh: Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl
    Ani štyri výhry nestačili na postup. Slovenskí hokejisti sa po prehre so Švédskom lúčia so šampionátom

    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Slovensku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Švédska oslavujú gól proti Slovensku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 18:36
    Švédsko dnes zdolalo Slovensko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovensko - Švédsko 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

    Góly: 5. Chromiak (Sýkora, P. Koch), 37. Hrivík (Faško-Rudáš, Rosandić) - 17. Frondell (Persson, Ekholm), 23. Silfverberg (Grundström, Larsson), 31. Stenberg (Raymond, Björck), 59. Ekman-Larsson

    Rozhodcovia: Wannerstedt (Nór.), Ondráček - Ondráček (obaja ČR), Birkhoff (Kan.)

    Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 6143

    Švédsko: Hellberg - Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, Persson, J. Larsson, Hägg - Raymond, Björck, Stenberg - Karlsson, De La Rose, Heineman - Holmström, Sundqvist, Frondell - Silfverberg, Asplund, Grundström - J. Berglund

    Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Petrovský

    Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom siedmom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 4:2 a zaistili si postup do štvrťfinále.

    Slovákom stačilo proti Švédsku získať aspoň bod, Švédi museli na postup zvíťaziť v riadnom hracom čase.

    Slovenskí reprezentanti získali na turnaji 11 bodov po víťazstvách nad Nórskom (2:1), Talianskom (4:1), Slovinskom (5:4 sn) a Dánskom (5:1).

    V sľubne rozohratej skupine však už nezískali ďalšie body a postupne prehrali s Českom (2:3), Kanadou (1:5) i Švédskom.

    Medzi osmičku najlepších na MS sa neprebojovali druhýkrát po sebe. Zatiaľ naposledy v nej figurovali na MS 2024, keď vo štvrťfinále prehrali s Kanadou.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Po opatrnejšom úvode mal prvú veľkú šancu v zápase Hrivík, no zblízka neprekonal Hellberga.

    Krátko na to sa však Slováci dostali do prečíslenia troch proti dvom, v ktorom Chromiak prestrelil brankára - 0:1.

    Švédsky tréner Hallam si vzal trénerskú výzvu na ofsajd, s ktorou však neuspel a nasledovala presilovka Slovákov.

    Kristián Pospíšil v nej trafil konštrukciu brány a počas následnej hry piatich proti piatim neskóroval v sľubnej šanci ani Liška.

    Slováci boli herne na koni a náskok mohli zvýšiť v ďalšej presilovke, no Hellberg v nej podržal svoj tím.

    Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Kristián Pospíšil (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke Filip Mešár (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Na snímke vpravo Marek Hrivík (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska Adam Sýkora (vľavo) a Martin Chromiak sa raduju z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Ivar Stenberg (Švédsko), František Gajdoš (Slovensko) a brankár Slovenska Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Martin Chromiak oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Ivar Stenberg a brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Lucas Raymond (Švédsko) a Marek Hrivík (Slovensko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Albert Johansson (Švédsko), Oliver Okuliar (Slovensko) a brankár Švédska Magnus Hellberg v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Linus Karlsson (Švédsko) a vpravo Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava hokejista Viggo Björck (Švédsko) a Adam Sýkora bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Viliam Kmec (Slovensko), Oskar Sundqvist (Švédsko), Simon Holmström (Švédsko) a Luka Radivojevič (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Slovakia players celebrate scoring past Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj, right, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Sweden's Jacob de la Rose, left, and Jakob Silfverberg, right, in action against Slovakia's Marek Hrivik, center rear, and Martin Fasko-Rudas during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Erik Brannstrom, left, and Slovakia's Patrik Koch in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Sweden's goaltender Magnus Hellberg in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Viggo Bjorck, left, and Slovakia's Adam Sykora in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Sweden's Oskar Sundqvist in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke fanúšikovia Slovenska sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke hokejista Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Marek Hvirík (Slovensko) a Jakob Silfverberg (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava hokejista Marek Hvirík (Slovensko), brankár Švédska Magnus Hellberg, Adam Liška (Slovensko), Jacob Larsson (Švédsko) a Mattias Ekholm (Švédsko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke vľavo hokejista Erik Brännström (Švédsko) a Patrik Koch (Slovensko) bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Sweden's Jakob Silfverberg, right, scores past Slovakia's Samuel Knazko during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Mislav Rosandic, front, and Sweden's Jack Berglund in action as Slovakia's goaltender Samuel Hlavaj looks on during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, lower left, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, center, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Sweden's Erik Brannstrom, left, and Slovakia's Martin Chromiak in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Jakob Silfverberg, center, celebrates scoring with Carl Grundstrom, left, and Rasmus Asplund during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Frantisek Gajdos and Sweden's Ivar Stenberg, right, in action during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia players celebrate a goal in front of Sweden's goaltender Magnus Hellberg, right, during a preliminary round game between Sweden and Slovakia at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Na snímke zľava Linus Karlsson (Švédsko) a Slovák Oliver Okuliar (8) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.Na snímke zľava Lucas Raymond (Švédsko), Viliam Kmec (Slovensko), brankár Slovenska Samuel Hlavaj a Maxim Štrbák (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.

    K druhému gólu neviedol ani tlak Slovákov v 11. minúte, v ktorom Čederle v nádejnej pozícii netrafil bránku.

    V tej chvíli bol pomer striel na bránku 10:0 pre Slovensko, no Švédi prevzali iniciatívu. Počas signalizovaného trestu pre Martina Pospíšila sa usadili v pásme a Frondell strelou z ostrého uhla prekonal Hlavaja - 1:0.

    II. tretina:

    Od 23. minúty Slováci prehrávali, keď sa Silfverberg presadil v úniku dvoch proti jednému - 2:1. Následné minúty herne patrili Švédom, v 28. minúte musel Hellberg po dlhšom čase čeliť streleckému pokusu, no Sýkora ho neprekonal.

    Krátko na to zazvonila Hlavajova žŕdka po Holmströmovej strele. Slovenský tím zmenil počas druhej tretiny zloženie útočných formácií, do prvej sa posunul Mešár namiesto Faška-Rudáša.

    V 31. minúte si Sterberg v úniku jeden na jedného efektne „zasekol“ Gajdoša a strelu nad lapačku prekonal Hlavaja - 3:1.

    Slováci znížili v presilovke v 37. minúte. Faško-Rudáš poslal pred bránku strieľanú prihrávku, puk sa odrazil k Hrivíkovi a prekonal Hellberga - 3:2.

    V 38. minúte bol blízko k vyrovnaniu Martin Pospíšil, no švédsky brankár dokázal zareagovať na jeho teč.

    Slovákom herne patril záver druhej časti. Po strele Mešára a teči Hrivíka stihol Hellberg tesne zastaviť puk na bránkovej čiare.

    III. tretina:

    Tretia tretina bola o dôslednej hre oboch tímov a vyčkávaní na chybu. Naďalej sa hralo v rýchlom tempe, no vyložené šance pribúdali iba pomaly.

    Slováci sa snažili vyrovnať, no Švédi sa nestiahli a viackrát sa usadili v útočnom pásme a získavali čas.

    Slovenskí reprezentanti sa už iba sporadicky dostávali pred Hellberga. V 59. minúte sa dostali k hre bez brankára, no Ekman-Larsson strelou z obranného pásma pridal štvrtý gól Švédov. Slováci ešte pokračovali v hre so šiestimi korčuliarmi, no skóre sa už nezmenilo.

    Hlasy po zápase

    Vladimír Országh, tréner SR: „Škoda úseku, keď nás zavreli a vyrovnali. Možno nám v závere už trochu chýbali sily, bol to už siedmy zápas na turnaji. Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali. Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl a za to klobúk dolu.“

    Marek Hrivík: „Je to sklamanie, myslím si, že sme mali dosť veľké momentum v prvej tretine, ak by sme tam dali viac gólov, tak by sa ten zápas sa asi odvíjal inak. V druhej sme dostali dva góly, čo rozhodlo. Mali sme tu mladých hráčov, ktorí zbierali skúsenosti, bojovali sme, bola tam súdržnosť a na tom budeme stavať ďalej.“

    Samuel Hlavaj, brankár SR: „Bol to ťažký zápas, momentum sme mali my a aj oni, striedalo sa to. Ale nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Mrzí nás to. Prvá tretina bola z našej strany vynikajúca, v druhej sme však trošku zaspali a dostali sme dva góly. Dali sa chytiť. Stretla sa tu vynikajúca partia chalanov, nemali sme v podstate žiadne hviezdy, ale dokázali sme potrápiť top mužstvá.“

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 - 1
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

