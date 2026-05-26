Ani štyri výhry nestačili na postup. Slovenskí hokejisti sa po prehre so Švédskom lúčia so šampionátom

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovensko - Švédsko 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly: 5. Chromiak (Sýkora, P. Koch), 37. Hrivík (Faško-Rudáš, Rosandić) - 17. Frondell (Persson, Ekholm), 23. Silfverberg (Grundström, Larsson), 31. Stenberg (Raymond, Björck), 59. Ekman-Larsson
Rozhodcovia: Wannerstedt (Nór.), Ondráček - Ondráček (obaja ČR), Birkhoff (Kan.)
Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6143
Švédsko: Hellberg - Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, A. Johansson, Persson, J. Larsson, Hägg - Raymond, Björck, Stenberg - Karlsson, De La Rose, Heineman - Holmström, Sundqvist, Frondell - Silfverberg, Asplund, Grundström - J. Berglund
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Petrovský
Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom siedmom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 4:2 a zaistili si postup do štvrťfinále.
Slovákom stačilo proti Švédsku získať aspoň bod, Švédi museli na postup zvíťaziť v riadnom hracom čase.
Slovenskí reprezentanti získali na turnaji 11 bodov po víťazstvách nad Nórskom (2:1), Talianskom (4:1), Slovinskom (5:4 sn) a Dánskom (5:1).
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026
V sľubne rozohratej skupine však už nezískali ďalšie body a postupne prehrali s Českom (2:3), Kanadou (1:5) i Švédskom.
Medzi osmičku najlepších na MS sa neprebojovali druhýkrát po sebe. Zatiaľ naposledy v nej figurovali na MS 2024, keď vo štvrťfinále prehrali s Kanadou.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Po opatrnejšom úvode mal prvú veľkú šancu v zápase Hrivík, no zblízka neprekonal Hellberga.
Krátko na to sa však Slováci dostali do prečíslenia troch proti dvom, v ktorom Chromiak prestrelil brankára - 0:1.
Švédsky tréner Hallam si vzal trénerskú výzvu na ofsajd, s ktorou však neuspel a nasledovala presilovka Slovákov.
Kristián Pospíšil v nej trafil konštrukciu brány a počas následnej hry piatich proti piatim neskóroval v sľubnej šanci ani Liška.
Slováci boli herne na koni a náskok mohli zvýšiť v ďalšej presilovke, no Hellberg v nej podržal svoj tím.
K druhému gólu neviedol ani tlak Slovákov v 11. minúte, v ktorom Čederle v nádejnej pozícii netrafil bránku.
V tej chvíli bol pomer striel na bránku 10:0 pre Slovensko, no Švédi prevzali iniciatívu. Počas signalizovaného trestu pre Martina Pospíšila sa usadili v pásme a Frondell strelou z ostrého uhla prekonal Hlavaja - 1:0.
II. tretina:
Od 23. minúty Slováci prehrávali, keď sa Silfverberg presadil v úniku dvoch proti jednému - 2:1. Následné minúty herne patrili Švédom, v 28. minúte musel Hellberg po dlhšom čase čeliť streleckému pokusu, no Sýkora ho neprekonal.
Krátko na to zazvonila Hlavajova žŕdka po Holmströmovej strele. Slovenský tím zmenil počas druhej tretiny zloženie útočných formácií, do prvej sa posunul Mešár namiesto Faška-Rudáša.
V 31. minúte si Sterberg v úniku jeden na jedného efektne „zasekol“ Gajdoša a strelu nad lapačku prekonal Hlavaja - 3:1.
Slováci znížili v presilovke v 37. minúte. Faško-Rudáš poslal pred bránku strieľanú prihrávku, puk sa odrazil k Hrivíkovi a prekonal Hellberga - 3:2.
V 38. minúte bol blízko k vyrovnaniu Martin Pospíšil, no švédsky brankár dokázal zareagovať na jeho teč.
Slovákom herne patril záver druhej časti. Po strele Mešára a teči Hrivíka stihol Hellberg tesne zastaviť puk na bránkovej čiare.
III. tretina:
Tretia tretina bola o dôslednej hre oboch tímov a vyčkávaní na chybu. Naďalej sa hralo v rýchlom tempe, no vyložené šance pribúdali iba pomaly.
Slováci sa snažili vyrovnať, no Švédi sa nestiahli a viackrát sa usadili v útočnom pásme a získavali čas.
Slovenskí reprezentanti sa už iba sporadicky dostávali pred Hellberga. V 59. minúte sa dostali k hre bez brankára, no Ekman-Larsson strelou z obranného pásma pridal štvrtý gól Švédov. Slováci ešte pokračovali v hre so šiestimi korčuliarmi, no skóre sa už nezmenilo.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Škoda úseku, keď nás zavreli a vyrovnali. Možno nám v závere už trochu chýbali sily, bol to už siedmy zápas na turnaji. Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali. Je jedno koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl a za to klobúk dolu.“
Marek Hrivík: „Je to sklamanie, myslím si, že sme mali dosť veľké momentum v prvej tretine, ak by sme tam dali viac gólov, tak by sa ten zápas sa asi odvíjal inak. V druhej sme dostali dva góly, čo rozhodlo. Mali sme tu mladých hráčov, ktorí zbierali skúsenosti, bojovali sme, bola tam súdržnosť a na tom budeme stavať ďalej.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Bol to ťažký zápas, momentum sme mali my a aj oni, striedalo sa to. Ale nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Mrzí nás to. Prvá tretina bola z našej strany vynikajúca, v druhej sme však trošku zaspali a dostali sme dva góly. Dali sa chytiť. Stretla sa tu vynikajúca partia chalanov, nemali sme v podstate žiadne hviezdy, ale dokázali sme potrápiť top mužstvá.“
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A