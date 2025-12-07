    Dráma až do posledného kola sezóny. O titule F1 napokon rozhodli dva body

    Lando Norris.
    Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. dec 2025 o 15:30
    Veľkú cenu Abú Zabí vyhral Max Verstappen.

    Formula 1 2025 - Veľká cena Abú Zabí

    Hlavné preteky (58 kôl):

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:26:07,469 h

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 12,594 s

    3.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 16,572 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 23,279 s

    5.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 48,563 s

    6.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 1:07,562 m

    7.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    + 1:09,876 m

    8.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 1:12,670 m

    9.

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    + 1:19,014 m

    10.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    + 1:19,523 m

    Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal svoj premiérový titul vo formule 1. 

     Stačilo mu naň tretie miesto na záverečnej VC Abú Zabí. Preteky vyhral Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, ktorý sa tak stal so stratou dvoch bodov vicemajstrom.

    Druhý bol v nedeľu Norrisov tímový kolega Oscar Piastri z Austrálie – ten skončil v celkovom poradí tretí o 13 bodov za šampiónom.

    Dvadsaťšesťročný Norris sa stal historicky 35. majstrom sveta a prvým s McLarenom od roku 2008, keď s tímom dosiahol celkový triumf rekordér Lewis Hamilton.

    Tradičný tím vyhral tento rok aj Pohár konštruktérov a získal tak prvé double od roku 1998. „Papájoví“ mali medzi tímami jasne navrch celú sezónu a jasne vyzeral aj ich boj o jazdecký titul.

    Na jeseň však prišla nevýrazná séria vtedajšieho lídra Piastriho a o šampiónovi tak rozhodli záverečné preteky.

    Zaujímavosťou je, že Verstappenovi ušiel titul napriek tomu, že v sezóne zaznamenal najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov (8).

    Priebeh Veľkej ceny Abú Zabí

    O konečnom poradí pretekov sa rozhodlo v podstate v prvom kole, keď Piastri vonkajškom obehol Norrisa, no nedokázal sa priblížiť k vedúcemu Verstappenovi.

    Norris sa zas ubránil pred štvrtým Leclercom, ktorého dvakrát pokryl aj zastávkou v boxoch.

    Verstappen nemal na ceste za víťazstvom výraznejšie komplikácie, jeho tímový kolega Cunoda sa snažil zbrzdiť Norrisa po prvom pit stope, no skončil s päťsekundovou penalizáciou.

    Piastri bol na alternatívnej stratégii a štartoval na tvrdých pneumatikách, kým jeho súperi v boji o titul boli na stredne tvrdej zmesi.

    Austrálčan čakal na prípadný výjazd bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zašiel až v 41. kole.

    Havária však neprišla, preteky dokončili všetci jazdci a ešte pred jediným Piastriho pit stopom ho predbehol Verstappen.

    Na piatom mieste skončil Russell na Mercedese, ktorý sa netajil ambíciou bojovať o výhru, nakoniec mu však nevyšiel štart a prácu mal skôr so šiestym veteránom Alonsom na Astone Martin.

    Najlepší výkon od mája podal siedmy Ocon na Haase a po nevydarenej kvalifikácii bral štyri body za ôsme miesto Hamilton.

    Prvé body od augusta zaknihoval deviaty Stroll na Astone Martin a dobrú formu v závere sezóny potvrdil Bearman na Haase jedným majstrovským bodom.

    Nedeľné preteky boli zároveň posledné so systémom DRS uľahčujúcim predbiehanie, ktorý nebude súčasťou monopostov po budúcoročnej zmene pravidiel.

    Hlasy po pretekoch

    Lando Norris (McLaren), majster sveta, 3. miesto: „Bože môj. Dlho som neplakal, myslel som si, že nebudem, ale stalo sa to. Bola to dlhá cesta a chcem poďakovať svojmu tímu, svojim rodičom, mame a otcovi, ktorý ma podporoval od začiatku.“

    Poradie šampionátu

    Po 24 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    423

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    421

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    410

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    319

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    242

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    156

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    150

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    64

    10.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    56

    11. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    51

    12

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    51

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    41

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    38

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    38

    16.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    33

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    33

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

    Pohár konštruktérov

    Po 24 z 24 pretekov:

    P.

    Tím

    Body

    1.

    McLaren

    833

    2.

    Mercedes

    469

    3.

    Red Bull

    451

    4.

    Ferrari

    398

    5.

    Williams

    137

    6.

    Racing Bulls

    92

    7.

    Aston Martin

    89

    8.

    Haas

    79

    9.

    Sauber

    70

    10.

    Alpine

    22

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Často mal pocit, že nie je dosť dobrý. Norris zvládol hru nervov a je šampiónom F1
    Miroslav Kováčik|dnes 17:00
