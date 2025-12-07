Dráma až do posledného kola sezóny. O titule F1 napokon rozhodli dva body

Formula 1 2025 - Veľká cena Abú Zabí
Hlavné preteky (58 kôl):
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:26:07,469 h
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 12,594 s
3.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 16,572 s
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 23,279 s
5.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 48,563 s
6.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 1:07,562 m
7.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
+ 1:09,876 m
8.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 1:12,670 m
9.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
+ 1:19,014 m
10.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
+ 1:19,523 m
Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal svoj premiérový titul vo formule 1.
Stačilo mu naň tretie miesto na záverečnej VC Abú Zabí. Preteky vyhral Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, ktorý sa tak stal so stratou dvoch bodov vicemajstrom.
Druhý bol v nedeľu Norrisov tímový kolega Oscar Piastri z Austrálie – ten skončil v celkovom poradí tretí o 13 bodov za šampiónom.
Dvadsaťšesťročný Norris sa stal historicky 35. majstrom sveta a prvým s McLarenom od roku 2008, keď s tímom dosiahol celkový triumf rekordér Lewis Hamilton.
Tradičný tím vyhral tento rok aj Pohár konštruktérov a získal tak prvé double od roku 1998. „Papájoví“ mali medzi tímami jasne navrch celú sezónu a jasne vyzeral aj ich boj o jazdecký titul.
Na jeseň však prišla nevýrazná séria vtedajšieho lídra Piastriho a o šampiónovi tak rozhodli záverečné preteky.
Zaujímavosťou je, že Verstappenovi ušiel titul napriek tomu, že v sezóne zaznamenal najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov (8).
Priebeh Veľkej ceny Abú Zabí
O konečnom poradí pretekov sa rozhodlo v podstate v prvom kole, keď Piastri vonkajškom obehol Norrisa, no nedokázal sa priblížiť k vedúcemu Verstappenovi.
Norris sa zas ubránil pred štvrtým Leclercom, ktorého dvakrát pokryl aj zastávkou v boxoch.
Verstappen nemal na ceste za víťazstvom výraznejšie komplikácie, jeho tímový kolega Cunoda sa snažil zbrzdiť Norrisa po prvom pit stope, no skončil s päťsekundovou penalizáciou.
Piastri bol na alternatívnej stratégii a štartoval na tvrdých pneumatikách, kým jeho súperi v boji o titul boli na stredne tvrdej zmesi.
Austrálčan čakal na prípadný výjazd bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zašiel až v 41. kole.
Havária však neprišla, preteky dokončili všetci jazdci a ešte pred jediným Piastriho pit stopom ho predbehol Verstappen.
Na piatom mieste skončil Russell na Mercedese, ktorý sa netajil ambíciou bojovať o výhru, nakoniec mu však nevyšiel štart a prácu mal skôr so šiestym veteránom Alonsom na Astone Martin.
Najlepší výkon od mája podal siedmy Ocon na Haase a po nevydarenej kvalifikácii bral štyri body za ôsme miesto Hamilton.
Prvé body od augusta zaknihoval deviaty Stroll na Astone Martin a dobrú formu v závere sezóny potvrdil Bearman na Haase jedným majstrovským bodom.
Nedeľné preteky boli zároveň posledné so systémom DRS uľahčujúcim predbiehanie, ktorý nebude súčasťou monopostov po budúcoročnej zmene pravidiel.
Hlasy po pretekoch
Lando Norris (McLaren), majster sveta, 3. miesto: „Bože môj. Dlho som neplakal, myslel som si, že nebudem, ale stalo sa to. Bola to dlhá cesta a chcem poďakovať svojmu tímu, svojim rodičom, mame a otcovi, ktorý ma podporoval od začiatku.“
Poradie šampionátu
Po 24 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
423
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
421
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
410
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
319
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
242
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
156
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
150
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
64
10.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
56
11.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
51
12
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
51
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
41
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
38
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
38
16.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
33
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
33
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0
Pohár konštruktérov
Po 24 z 24 pretekov:
P.
Tím
Body
1.
McLaren
833
2.
Mercedes
469
3.
Red Bull
451
4.
Ferrari
398
5.
Williams
137
6.
Racing Bulls
92
7.
Aston Martin
89
8.
Haas
79
9.
Sauber
70
10.
Alpine
22