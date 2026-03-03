    Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026

    Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026.
    Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|3. mar 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Pozrite si kalendár, program a výsledky v seriáli formula 1 v sezóne 2026. Kto získal titul?

    Formula 1 vstupuje v sezóne 2026 do novej éry. Najväčšia technologická zmena pravidiel v histórii prinesie užšie a ľahšie monoposty s užšími pneumatikami a s rozdelením výkonu 50 na 50 medzi spaľovací motor na udržateľné palivo a elektrický pohon.

    Okrem tohto končí aj mód DRS a pribudnú módy Boost, Overtake, Active Aero a Recharge. Kompletné zmeny pravidiel si môžete prečítať tu.

    Sezóna má na programe v roku 2026 celkovo 24 veľkých cien. Sezóna sa začne 8. marca (Veľká cena Austrálie) a posledné preteky sa pôjdu 6. decembra (Veľká cena Abú Zabí).

    Svoj premiérový titul obhajuje Lando Norris na McLarene, ktorý vo vyrovnanom súboji zdolal Maxa Verstappena z Red Bullu o dva body. Tretí skončil jeho tímový kolega Oscar Piastri.

    Pohár konštruktérov získal s veľkým náskokom McLaren, druhý skončil Mercedes a tretiu priečku obsadil Red Bull.

    Pozrite si kalendár, program, výsledky a zoznam víťazov pretekov formuly 1 v sezóne 2026.

    Formula 1 2026: Program, kalendár a víťazi

    Dátum

    Názov

    Miesto

    Pole position

    Víťaz

    Detail

    8.3.

    Veľká cena Austrálie

    Melbourne

    15.3.

    Veľká cena Číny

    Šanghaj

    29.3.

    Veľká cena Japonska

    Suzuka

    12.4.

    Veľká cena Bahrajnu

    Sachír

    19.4.

    Veľká cena Saudskej Arábie

    Džidda

    3.5.

    Veľká cena Miami

    Miami

    24.5.

    Veľká cena Kanady

    Montreal

    7.6.

    Veľká cena Monaka

    Monako

    14.6.

    Veľká cena Katalánska

    Barcelona

    28.6.

    Veľká cena Rakúska

    Spielberg

    5.7.

    Veľká cena Veľkej Británie

    Silverstone

    19.7.

    Veľká cena Belgicka

    Spa-Francorchamps

    26.7.

    Veľká cena Maďarska

    Hungaroring

    23.8.

    Veľká cena Holandska

    Zandvoort

    6.9.

    Veľká cena Talianska

    Monza

    13.9

    Veľká cena Španielska

    Madrid

    26.9.

    Veľká cena Azerbajdžanu

    Baku

    11.10.

    Veľká cena Singapuru

    Singapur

    25.10.

    Veľká cena USA

    Austin

    1.11.

    Veľká cena Mexika

    Mexico City

    8.11.

    Veľká cena Brazílie

    Sao Paulo

    21.11.

    Veľká cena Las Vegas

    Las Vegas

    29.11.

    Veľká cena Kataru

    Lusail

    6.12.

    Veľká cena Abú Zabí

    Abú Zabí

    Formula 1 2026: Zloženie tímov

    Názov tímu

    Motor

    Jazdec

    Jazdec

    Alpine

    Mercedes

    Franco Colapinto

    Pierre Gasly

    Aston Martin

    Honda

    Fernando Alonso

    Lance Stroll

    Audi

    Audi

    Nico Hülkenberg

    Gabriel Bortoleto

    Cadillac

    Ferrari

    Sergio Perez

    Valtteri Bottas

    Ferrari

    Ferrari

    Charles Leclerc

    Lewis Hamilton

    Haas

    Ferrari

    Esteban Ocon

    Oliver Bearman

    McLaren

    Mercedes

    Lando Norris

    Oscar Piastri

    Mercedes

    Mercedes

    Andrea Kimi Antonelli

    George Russell

    Racing Bulls

    Ford

    Arvid Lindblad

    Liam Lawson

    Red Bull Racing

    Ford

    Max Verstappen

    Isack Hadjar

    Williams

    Mercedes

    Alexander Albon

    Carlos Sainz

    Formula 1

    Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026.
    Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026.
    Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
    dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026