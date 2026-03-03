Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026.

Formula 1 vstupuje v sezóne 2026 do novej éry. Najväčšia technologická zmena pravidiel v histórii prinesie užšie a ľahšie monoposty s užšími pneumatikami a s rozdelením výkonu 50 na 50 medzi spaľovací motor na udržateľné palivo a elektrický pohon.
Okrem tohto končí aj mód DRS a pribudnú módy Boost, Overtake, Active Aero a Recharge. Kompletné zmeny pravidiel si môžete prečítať tu.
Sezóna má na programe v roku 2026 celkovo 24 veľkých cien. Sezóna sa začne 8. marca (Veľká cena Austrálie) a posledné preteky sa pôjdu 6. decembra (Veľká cena Abú Zabí).
Svoj premiérový titul obhajuje Lando Norris na McLarene, ktorý vo vyrovnanom súboji zdolal Maxa Verstappena z Red Bullu o dva body. Tretí skončil jeho tímový kolega Oscar Piastri.
Pohár konštruktérov získal s veľkým náskokom McLaren, druhý skončil Mercedes a tretiu priečku obsadil Red Bull.
Pozrite si kalendár, program, výsledky a zoznam víťazov pretekov formuly 1 v sezóne 2026.
Formula 1 2026: Program, kalendár a víťazi
Dátum
Názov
Miesto
Pole position
Víťaz
Detail
8.3.
Veľká cena Austrálie
Melbourne
15.3.
Veľká cena Číny
Šanghaj
29.3.
Veľká cena Japonska
Suzuka
12.4.
Veľká cena Bahrajnu
Sachír
19.4.
Veľká cena Saudskej Arábie
Džidda
3.5.
Veľká cena Miami
Miami
24.5.
Veľká cena Kanady
Montreal
7.6.
Veľká cena Monaka
Monako
14.6.
Veľká cena Katalánska
Barcelona
28.6.
Veľká cena Rakúska
Spielberg
5.7.
Veľká cena Veľkej Británie
Silverstone
19.7.
Veľká cena Belgicka
Spa-Francorchamps
26.7.
Veľká cena Maďarska
Hungaroring
23.8.
Veľká cena Holandska
Zandvoort
6.9.
Veľká cena Talianska
Monza
13.9
Veľká cena Španielska
Madrid
26.9.
Veľká cena Azerbajdžanu
Baku
11.10.
Veľká cena Singapuru
Singapur
25.10.
Veľká cena USA
Austin
1.11.
Veľká cena Mexika
Mexico City
8.11.
Veľká cena Brazílie
Sao Paulo
21.11.
Veľká cena Las Vegas
Las Vegas
29.11.
Veľká cena Kataru
Lusail
6.12.
Veľká cena Abú Zabí
Abú Zabí
Formula 1 2026: Zloženie tímov
Názov tímu
Motor
Jazdec
Jazdec
Alpine
Mercedes
Franco Colapinto
Pierre Gasly
Aston Martin
Honda
Fernando Alonso
Lance Stroll
Audi
Audi
Nico Hülkenberg
Gabriel Bortoleto
Cadillac
Ferrari
Sergio Perez
Valtteri Bottas
Ferrari
Ferrari
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
Haas
Ferrari
Esteban Ocon
Oliver Bearman
McLaren
Mercedes
Lando Norris
Oscar Piastri
Mercedes
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Racing Bulls
Ford
Arvid Lindblad
Liam Lawson
Red Bull Racing
Ford
Max Verstappen
Isack Hadjar
Williams
Mercedes
Alexander Albon
Carlos Sainz