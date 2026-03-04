Formula 1 2026: Prehľad všetkých veľkých cien a zaujímavosti o okruhoch (+ mapy tratí)

Začiatok novej sezóny seriálu formula 1 sa blíži. Prvé preteky sa konajú už počas víkendu od 6. do 8. marca, kedy je na programe Veľká cena Austrálie.
Španielsko bude mať v novom ročníku dve podujatia, pričom mestský okruh v Madride – Madring – bude mať premiéru v okolí výstaviska IFEMA ako dejisko Veľkej ceny Španielska. Hlavným lákadlom bude klopená 12. zákruta s názvom „Monumental“.
Taliansko malo vlani dve veľké ceny, no Imola už z kalendára, ktorý naďalej pozostáva z 24 pretekov, vypadla.
Veľké ceny Kanady, Holandska a Singapuru budú po prvý raz šprintovými víkendmi. Ďalšími tromi sú Šanghaj, Miami a Silverstone.
Veľká cena Holandska v Zandvoorte, domáce podujatie Verstappena, má byť po tomto roku vyradená z kalendára.
Mestský okruh v Baku, ktorý oslávi 10. výročie, sa pridáva k Las Vegas ako podujatie konané v sobotu.
Sezónu už tradične ukončí Veľká cena Abú Zabí, ktorá je na programe počas víkendu od 4. do 6. decembra.
Obhajcom titulu je Lando Norris, ktorý v minulej sezóne zdolal Maxa Verstappena na Red Bulle o dva body.
Pozrite si prehľad podujatí F1 v sezóne 2026 s informáciami a mapami tratí doplnenými o zaujímavosti z každého okruhu.
Formula 1 2026: Prehľad veľkých cien
Veľká cena Austrálie
- Dátum: 6. - 8. marec
- Miesto: Melbourne, Austrália
- Najviac víťazstiev: Michael Schumacher (4x)
- Prvé preteky: 1996
- Dĺžka okruhu: 5,278 km
- Zaujímavosť: Žiadny Austrálčan ešte nevyhral domácu veľkú cenu
Veľká cena Číny
- Dátum: 13 - 15. marec
- Miesto: Šanghaj, Čína
- Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (6x)
- Prvé preteky: 2004
- Dĺžka okruhu: 5,451 km
- Zaujímavosť: Dizajn okruhu je inšpirovaný čínskym znakom „shang“, čo znamená vyššie
Veľká cena Japonska
- Dátum: 27. - 29. marec
- Miesto: Suzuka, Japonsko
- Najviac víťazstiev: Michael Schumacher (6x)
- Prvé preteky: 1987
- Dĺžka okruhu: 5,807 km
- Zaujímavosť: Suzuka je jednou z mála tratí na svete, kde sa trať križuje a má tvar čísla 8
Veľká cena Bahrajnu
- Dátum: 10. - 12. apríl
- Miesto: Sachír, Bahrajn
- Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (5x)
- Prvé preteky: 2004
- Dĺžka okruhu: 5,412 km
- Zaujímavosť: Prvá zákruta nesie názov Michael Schumacher a je jedinou na okruhu, ktorá je pomenovaná
Veľká cena Saudskej Arábie
- Dátum: 17. - 19. apríl
- Miesto: Džidda, Saudská Arábia
- Najviac víťazstiev: Max Verstappen (2x)
- Prvé preteky: 2021
- Dĺžka okruhu: 6,174 km
- Zaujímavosť: Okruh v Džidde má až 27 zákrut, čo je najviac spomedzi všetkých v kalendári F1
Veľká cena Miami
- Dátum: 1. - 3. máj
- Miesto: Miami Gardens, USA
- Najviac víťazstiev: Max Verstappen (2x)
- Prvé preteky: 2022
- Dĺžka okruhu: 5,412 km
- Zaujímavosť: Okruh v Miami je 11. rôznym dejiskom veľkej ceny F1 v USA v histórii
Veľká cena Kanady
- Dátum: 22. - 24. máj
- Miesto: Montreal, Kanada
- Najviac víťazstiev: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (7x)
- Prvé preteky: 1978
- Dĺžka okruhu: 4,361 km
- Zaujímavosť: Posledná zákruta je známa ako "Múr šampiónov", do ktorej v minulosti narazili majstri sveta ako Schumacher, Hill či Villeneuve.
Veľká cena Monaka
- Dátum: 5. - 7. jún
- Miesto: Monte Carlo, Monako
- Najviac víťazstiev: Ayrton Senna (6x)
- Prvé preteky: 1950
- Dĺžka okruhu: 3,337 km
- Zaujímavosť: Monako bolo jednou zo siedmich veľkých cien v úvodnom ročníku F1 v roku 1950
Veľká cena Katalánska
- Dátum: 12. - 14. jún
- Miesto: Barcelona, Španielsko
- Najviac víťazstiev: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (6x)
- Prvé preteky: 1991
- Dĺžka okruhu: 4,675 km
- Zaujímavosť: V roku 2016 tu Max Verstappen získal svoje historicky prvé víťazstvo vo veku 18 rokov, a to hneď pri svojej premiére v tíme Red Bull Racing.
Veľká cena Rakúska
- Dátum: 26. - 28. jún
- Miesto: Spielberg, Rakúsko
- Najviac víťazstiev: Max Verstappen (5x)
- Prvé preteky: 1970
- Dĺžka okruhu: 4,318 km
- Zaujímavosť: Okruh v Spielbergu je známy ako jeden z najrýchlejších a najkratších okruhov, čas na kolo je približne 1 minúta a 5 sekúnd.
Veľká cena Veľkej Británie
- Dátum: 3. - 5. júl
- Miesto: Silverstone, Veľká Británia
- Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (8x)
- Prvé preteky: 1950
- Dĺžka okruhu: 5,891 km
- Zaujímavosť: Okruh v Silverstone bol prvým v histórii, ktorý hostil preteky seriálu F1
Veľká cena Belgicka
- Dátum: 17. - 19. júl
- Miesto: Spa-Francorchamps, Belgicko
- Najviac víťazstiev: Michael Schumacher (6x)
- Prvé preteky: 1950
- Dĺžka okruhu: 7,004 km
- Zaujímavosť: Vzhľadom na umiestnenie okruhu je počasie veľmi premenlivé - často sa stáva, že na jednej časti trate prší a na druhej je sucho.
Veľká cena Maďarska
- Dátum: 24. - 27. júl
- Miesto: Budapešť, Maďarsko
- Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (8x)
- Prvé preteky: 1986
- Dĺžka okruhu: 4,381 km
- Zaujímavosť: Okruh mal premiéru v roku 1986 a boli to prvé preteky za bývalou "železnou oponou".
Veľká cena Holandska
- Dátum: 21. - 23. august
- Miesto: Zandvoort, Holandsko
- Najviac víťazstiev: Jim Clark (4x)
- Prvé preteky: 1952
- Dĺžka okruhu: 4,259 km
- Zaujímavosť: Posledná zákruta a zákruta číslo 3 majú extrémne klopenie (18 až 19 stupňov), čo je takmer dvojnásobok oproti Indianapolisu.
Veľká cena Talianska
- Dátum: 4. - 6. september
- Miesto: Monza, Taliansko
- Najviac víťazstiev: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (5x)
- Prvé preteky: 1950
- Dĺžka okruhu: 5,793 km
- Zaujímavosť: Takzvaný Chrám rýchlosti má dlhé rovinky a 11 zákrut, 76 % času na kolo sa jazdí na plný plyn a maximálna rýchlosť presahuje 350 km/h.
Veľká cena Španielska
- Dátum: 11. - 13. september
- Miesto: Madrid, Španielsko
- Najviac víťazstiev: -
- Prvé preteky: 2026
- Dĺžka okruhu: 5,416 km
- Zaujímavosť: Súčasťou trate bude klopená zákruta s názvom La Monumental, ktorá má mať 24-percentné klopenie a stane sa najdlhšou klopenou zákrutou v F1
Veľká cena Azerbajdžanu
- Dátum: 24. - 26. september
- Miesto: Baku, Azerbajdžan
- Najviac víťazstiev: Sergio Pérez, Max Verstappen (2x)
- Prvé preteky: 2016
- Dĺžka okruhu: 6,003 km
- Zaujímavosť: Trať prechádza popri historických pamiatkach zapísaných v zozname UNESCO.
Veľká cena Singapuru
- Dátum: 9. - 11. október
- Miesto: Marina Bay, Singapur
- Najviac víťazstiev: Sebastian Vettel (5x)
- Prvé preteky: 2008
- Dĺžka okruhu: 4,928 km
- Zaujímavosť: Vzhľadom na fyzickú náročnosť klímy a okruhu môžu piloti počas pretekov schudnúť až 3 kg. Piloti často hovoria, že ak prežijú Singapur, zvládnu už všetko.
Veľká cena USA
- Dátum: 23. - 25. október
- Miesto: Austin, USA
- Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (5x)
- Prvé preteky: 2012
- Dĺžka okruhu: 5,513 km
- Zaujímavosť: Trať sa jazdí proti smeru hodinových ručičiek, čo zvyšuje fyzickú náročnosť na krk jazdcov.
Veľká cena Mexika
- Dátum: 30. október - 1. november
- Miesto: Mexico City, Mexiko
- Najviac víťazstiev: Max Verstappen (5x)
- Prvé preteky: 1963
- Dĺžka okruhu: 4,303 km
- Zaujímavosť: Okruh je v extrémnej nadmorskej výške - vzduch je riedky, čo znamená, že motory majú menší výkon a autá generujú nižší aerodynamický prítlak.
Veľká cena Brazílie
- Dátum: 6. - 8. november
- Miesto: Sao Paulo, Brazília
- Najviac víťazstiev: Alain Prost (6x)
- Prvé preteky: 1973
- Dĺžka okruhu: 4,309 km
- Zaujímavosť: Rýchly okruh v protismere hodinových ručičiek nesie meno brazílskeho pretekára Josého Carlosa Pacea, ktorý tu zvíťazil v roku 1975 a zomrel v roku 1977.
Veľká cena Las Vegas
- Dátum: 19. - 21. november
- Miesto: Las Vegas, Nevada, USA
- Najviac víťazstiev: Max Verstappen (2x)
- Prvé preteky: 2023
- Dĺžka okruhu: 6,120 km
- Zaujímavosť: Trať vedie okolo známych hotelov a kasín (Caesars Palace, Bellagio), pričom jej súčasťou je aj dlhá rovinka na Las Vegas Boulevard, kde piloti dosahujú extrémne rýchlosti.
Veľká cena Kataru
- Dátum: 27. - 29. december
- Miesto: Lusail, Katar
- Najviac víťazstiev: Max Verstappen (3x)
- Prvé preteky: 2021
- Dĺžka okruhu: 5,380 km
- Zaujímavosť: V roku 2023 boli piloti nútení absolvovať maximálne 18 kôl na jednu sadu pneumatík (čo znamenalo aspoň tri povinné zastávky v boxoch) kvôli obavám Pirelli o výdrž pneumatík pri vysokom zaťažení na obrubníkoch.
Veľká cena Abú Zabí
- Dátum: 4. - 6. december
- Miesto: Yas Marina, Abú Zabí
- Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (5x)
- Prvé preteky: 2009
- Dĺžka okruhu: 5,281 km
- Zaujímavosť: Sebastian Vettel (2010), Nico Rosberg (2016) a Max Verstappen (2021) tu získali svoje prvé majstrovské tituly.