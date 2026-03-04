    Formula 1 2026: Prehľad všetkých veľkých cien a zaujímavosti o okruhoch (+ mapy tratí)

    Formula 1 2026: Prehľad všetkých veľkých cien.
    Formula 1 2026: Prehľad všetkých veľkých cien. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|4. mar 2026 o 06:00
    Pozrite si prehľad a zaujímavosti o všetkých podujatiach F1 v sezóne 2026.

    Začiatok novej sezóny seriálu formula 1 sa blíži. Prvé preteky sa konajú už počas víkendu od 6. do 8. marca, kedy je na programe Veľká cena Austrálie.

    Španielsko bude mať v novom ročníku dve podujatia, pričom mestský okruh v Madride – Madring – bude mať premiéru v okolí výstaviska IFEMA ako dejisko Veľkej ceny Španielska. Hlavným lákadlom bude klopená 12. zákruta s názvom „Monumental“.

    Taliansko malo vlani dve veľké ceny, no Imola už z kalendára, ktorý naďalej pozostáva z 24 pretekov, vypadla.

    Veľké ceny Kanady, Holandska a Singapuru budú po prvý raz šprintovými víkendmi. Ďalšími tromi sú Šanghaj, Miami a Silverstone.

    Veľká cena Holandska v Zandvoorte, domáce podujatie Verstappena, má byť po tomto roku vyradená z kalendára.

    Mestský okruh v Baku, ktorý oslávi 10. výročie, sa pridáva k Las Vegas ako podujatie konané v sobotu.

    Sezónu už tradične ukončí Veľká cena Abú Zabí, ktorá je na programe počas víkendu od 4. do 6. decembra.

    Obhajcom titulu je Lando Norris, ktorý v minulej sezóne zdolal Maxa Verstappena na Red Bulle o dva body.

    Pozrite si prehľad podujatí F1 v sezóne 2026 s informáciami a mapami tratí doplnenými o zaujímavosti z každého okruhu.

    Formula 1 2026: Prehľad veľkých cien

    Veľká cena Austrálie

    • Dátum: 6. - 8. marec
    • Miesto: Melbourne, Austrália
    • Najviac víťazstiev: Michael Schumacher (4x)
    • Prvé preteky: 1996
    • Dĺžka okruhu: 5,278 km
    • Zaujímavosť: Žiadny Austrálčan ešte nevyhral domácu veľkú cenu
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Austrálie.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Austrálie. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Číny

    • Dátum: 13 - 15. marec
    • Miesto: Šanghaj, Čína
    • Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (6x)
    • Prvé preteky: 2004
    • Dĺžka okruhu: 5,451 km
    • Zaujímavosť: Dizajn okruhu je inšpirovaný čínskym znakom „shang“, čo znamená vyššie
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Číny.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Číny. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Japonska

    • Dátum: 27. - 29. marec
    • Miesto: Suzuka, Japonsko
    • Najviac víťazstiev: Michael Schumacher (6x)
    • Prvé preteky: 1987
    • Dĺžka okruhu: 5,807 km
    • Zaujímavosť: Suzuka je jednou z mála tratí na svete, kde sa trať križuje a má tvar čísla 8
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Japonska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Japonska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Bahrajnu

    • Dátum: 10. - 12. apríl
    • Miesto: Sachír, Bahrajn
    • Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (5x)
    • Prvé preteky: 2004
    • Dĺžka okruhu: 5,412 km
    • Zaujímavosť: Prvá zákruta nesie názov Michael Schumacher a je jedinou na okruhu, ktorá je pomenovaná
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Bahrajnu.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Bahrajnu. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Saudskej Arábie

    • Dátum: 17. - 19. apríl
    • Miesto: Džidda, Saudská Arábia
    • Najviac víťazstiev: Max Verstappen (2x)
    • Prvé preteky: 2021
    • Dĺžka okruhu: 6,174 km
    • Zaujímavosť: Okruh v Džidde má až 27 zákrut, čo je najviac spomedzi všetkých v kalendári F1
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Saudskej Arábie.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Saudskej Arábie. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Miami

    • Dátum: 1. - 3. máj
    • Miesto: Miami Gardens, USA
    • Najviac víťazstiev: Max Verstappen (2x)
    • Prvé preteky: 2022
    • Dĺžka okruhu: 5,412 km
    • Zaujímavosť: Okruh v Miami je 11. rôznym dejiskom veľkej ceny F1 v USA v histórii
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Miami.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Miami. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Kanady

    • Dátum: 22. - 24. máj
    • Miesto: Montreal, Kanada
    • Najviac víťazstiev: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (7x)
    • Prvé preteky: 1978
    • Dĺžka okruhu: 4,361 km
    • Zaujímavosť: Posledná zákruta je známa ako "Múr šampiónov", do ktorej v minulosti narazili majstri sveta ako Schumacher, Hill či Villeneuve.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Kanady.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Kanady. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Monaka

    • Dátum: 5. - 7. jún
    • Miesto: Monte Carlo, Monako
    • Najviac víťazstiev: Ayrton Senna (6x)
    • Prvé preteky: 1950
    • Dĺžka okruhu: 3,337 km
    • Zaujímavosť: Monako bolo jednou zo siedmich veľkých cien v úvodnom ročníku F1 v roku 1950
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Monaka.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Monaka. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Katalánska

    • Dátum: 12. - 14. jún
    • Miesto: Barcelona, Španielsko
    • Najviac víťazstiev: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (6x)
    • Prvé preteky: 1991
    • Dĺžka okruhu: 4,675 km
    • Zaujímavosť: V roku 2016 tu Max Verstappen získal svoje historicky prvé víťazstvo vo veku 18 rokov, a to hneď pri svojej premiére v tíme Red Bull Racing.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Katalánska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Katalánska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Rakúska

    • Dátum: 26. - 28. jún
    • Miesto: Spielberg, Rakúsko
    • Najviac víťazstiev: Max Verstappen (5x)
    • Prvé preteky: 1970
    • Dĺžka okruhu: 4,318 km
    • Zaujímavosť: Okruh v Spielbergu je známy ako jeden z najrýchlejších a najkratších okruhov, čas na kolo je približne 1 minúta a 5 sekúnd.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Rakúska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Rakúska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Veľkej Británie

    • Dátum: 3. - 5. júl
    • Miesto: Silverstone, Veľká Británia
    • Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (8x)
    • Prvé preteky: 1950
    • Dĺžka okruhu: 5,891 km
    • Zaujímavosť: Okruh v Silverstone bol prvým v histórii, ktorý hostil preteky seriálu F1
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Veľkej Británie.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Veľkej Británie.

    Veľká cena Belgicka

    • Dátum: 17. - 19. júl
    • Miesto: Spa-Francorchamps, Belgicko
    • Najviac víťazstiev: Michael Schumacher (6x)
    • Prvé preteky: 1950
    • Dĺžka okruhu: 7,004 km
    • Zaujímavosť: Vzhľadom na umiestnenie okruhu je počasie veľmi premenlivé - často sa stáva, že na jednej časti trate prší a na druhej je sucho.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Belgicka.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Belgicka. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Maďarska

    • Dátum: 24. - 27. júl
    • Miesto: Budapešť, Maďarsko
    • Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (8x)
    • Prvé preteky: 1986
    • Dĺžka okruhu: 4,381 km
    • Zaujímavosť: Okruh mal premiéru v roku 1986 a boli to prvé preteky za bývalou "železnou oponou".
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Maďarska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Maďarska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Holandska

    • Dátum: 21. - 23. august
    • Miesto: Zandvoort, Holandsko
    • Najviac víťazstiev: Jim Clark (4x)
    • Prvé preteky: 1952
    • Dĺžka okruhu: 4,259 km
    • Zaujímavosť: Posledná zákruta a zákruta číslo 3 majú extrémne klopenie (18 až 19 stupňov), čo je takmer dvojnásobok oproti Indianapolisu.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Holandska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Holandska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Talianska

    • Dátum: 4. - 6. september
    • Miesto: Monza, Taliansko
    • Najviac víťazstiev: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (5x)
    • Prvé preteky: 1950
    • Dĺžka okruhu: 5,793 km
    • Zaujímavosť: Takzvaný Chrám rýchlosti má dlhé rovinky a 11 zákrut, 76 % času na kolo sa jazdí na plný plyn a maximálna rýchlosť presahuje 350 km/h.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Talianska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Talianska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Španielska

    • Dátum: 11. - 13. september
    • Miesto: Madrid, Španielsko
    • Najviac víťazstiev: -
    • Prvé preteky: 2026
    • Dĺžka okruhu: 5,416 km
    • Zaujímavosť: Súčasťou trate bude klopená zákruta s názvom La Monumental, ktorá má mať 24-percentné klopenie a stane sa najdlhšou klopenou zákrutou v F1
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Španielska.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Španielska. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Azerbajdžanu

    • Dátum: 24. - 26. september
    • Miesto: Baku, Azerbajdžan
    • Najviac víťazstiev: Sergio Pérez, Max Verstappen (2x)
    • Prvé preteky: 2016
    • Dĺžka okruhu: 6,003 km
    • Zaujímavosť: Trať prechádza popri historických pamiatkach zapísaných v zozname UNESCO.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Azerbajdžanu.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Azerbajdžanu. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Singapuru

    • Dátum: 9. - 11. október
    • Miesto: Marina Bay, Singapur
    • Najviac víťazstiev: Sebastian Vettel (5x)
    • Prvé preteky: 2008
    • Dĺžka okruhu: 4,928 km
    • Zaujímavosť: Vzhľadom na fyzickú náročnosť klímy a okruhu môžu piloti počas pretekov schudnúť až 3 kg. Piloti často hovoria, že ak prežijú Singapur, zvládnu už všetko.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Singapuru.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Singapuru. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena USA

    • Dátum: 23. - 25. október
    • Miesto: Austin, USA
    • Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (5x)
    • Prvé preteky: 2012
    • Dĺžka okruhu: 5,513 km
    • Zaujímavosť: Trať sa jazdí proti smeru hodinových ručičiek, čo zvyšuje fyzickú náročnosť na krk jazdcov.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny USA.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny USA. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Mexika

    • Dátum: 30. október - 1. november
    • Miesto: Mexico City, Mexiko
    • Najviac víťazstiev: Max Verstappen (5x)
    • Prvé preteky: 1963
    • Dĺžka okruhu: 4,303 km
    • Zaujímavosť: Okruh je v extrémnej nadmorskej výške - vzduch je riedky, čo znamená, že motory majú menší výkon a autá generujú nižší aerodynamický prítlak.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Mexika.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Mexika. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Brazílie

    • Dátum: 6. - 8. november
    • Miesto: Sao Paulo, Brazília
    • Najviac víťazstiev: Alain Prost (6x)
    • Prvé preteky: 1973
    • Dĺžka okruhu: 4,309 km
    • Zaujímavosť: Rýchly okruh v protismere hodinových ručičiek nesie meno brazílskeho pretekára Josého Carlosa Pacea, ktorý tu zvíťazil v roku 1975 a zomrel v roku 1977.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Brazílie.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Brazílie. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Las Vegas

    • Dátum: 19. - 21. november
    • Miesto: Las Vegas, Nevada, USA
    • Najviac víťazstiev: Max Verstappen (2x)
    • Prvé preteky: 2023
    • Dĺžka okruhu: 6,120 km
    • Zaujímavosť: Trať vedie okolo známych hotelov a kasín (Caesars Palace, Bellagio), pričom jej súčasťou je aj dlhá rovinka na Las Vegas Boulevard, kde piloti dosahujú extrémne rýchlosti.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Las Vegas.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Las Vegas. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Kataru

    • Dátum: 27. - 29. december
    • Miesto: Lusail, Katar
    • Najviac víťazstiev: Max Verstappen (3x)
    • Prvé preteky: 2021
    • Dĺžka okruhu: 5,380 km
    • Zaujímavosť: V roku 2023 boli piloti nútení absolvovať maximálne 18 kôl na jednu sadu pneumatík (čo znamenalo aspoň tri povinné zastávky v boxoch) kvôli obavám Pirelli o výdrž pneumatík pri vysokom zaťažení na obrubníkoch.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Kataru.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Kataru. (Autor: formula1.com)

    Veľká cena Abú Zabí

    • Dátum: 4. - 6. december
    • Miesto: Yas Marina, Abú Zabí
    • Najviac víťazstiev: Lewis Hamilton (5x)
    • Prvé preteky: 2009
    • Dĺžka okruhu: 5,281 km
    • Zaujímavosť: Sebastian Vettel (2010), Nico Rosberg (2016) a Max Verstappen (2021) tu získali svoje prvé majstrovské tituly.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Abú Zabí.
    Formula 1: Okruh Veľkej ceny Abú Zabí. (Autor: formula1.com)

