Dominantný Norris zvíťazil s výrazným náskokom. Piastri stratil líderskú pozíciu v šampionáte

    Lando Norris počas Veľkej ceny Mexika 2025.
    Lando Norris počas Veľkej ceny Mexika 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. okt 2025 o 22:43 (aktualizované 26. okt 2025 o 23:45)
    Bearman na Haase získal štvrté miesto.

    Formula 1 2025

    Výsledky Veľkej ceny Mexika (71 kôl):

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    1:37:58,574 h

    2.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 30,324 s

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 31,049 s

    4.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    + 40,955 s

    5.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 42,065 s

    6.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 47,837 s

    7.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 50,287 s

    8.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 56,446 s

    9.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    + 1:15,464 min

    10.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    + 1:16,863 min

    MEXICO CITY. Lando Norris sa stal víťazom Veľkej ceny Mexika seriálu majstrovstiev sveta F1. Druhý finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari, tretí prišiel do cieľa úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Norris sa posunul na 1. miesto priebežného poradia šampionátu.

    Norris dosiahol svoje jubilejné 10. víťazstvo v F1 a zároveň 42. pódiové umiestnenie v kariére. V prebiehajúcej sezóne to bolo pre neho 6. víťazstvo a v celkovom hodnotení preskočil tímového kolegu Austrálčana Oscara Piastriho.

    Výsledky VC Mexika 2025.
    Výsledky VC Mexika 2025. (Autor: SofaScore)

    Priebeh pretekov

    Víťaz kvalifikácie Norris zvládol štart a na čele bol aj po úvodných zákrutách. Hneď do prvej nedobrzdil Verstappen, ktorý štartoval z 5. miesta a výrazne vyšiel mimo trate. Stroll, ktorý štartoval až z posledného radu, už v prvom kole roztočil svoj monopost, no pokračoval v pretekoch.

    Viacerí piloti si v prvom kole skrátili trať krížnym prejazdom cez zákruty a zamestnali traťových komisárov. Úvodné kolá priniesli viacero súbojov a o jeden z najzaujímavejších sa postarali Verstappen s Hamiltonom, keď Holanďan vyšiel mimo trate.

    Tú si nedovoleným prejazdom skrátil aj Hamilton, ktorý za to dostal v 16. kole 10-sekundový trest. Krátko na to šiel do boxov Sainz a za rýchlosť v nich dostal 5-sekundovú penalizáciu.

    Oscar Piastri počas Veľkej ceny Mexika 2025.
    Lando Norris počas Veľkej ceny Mexika 2025
    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Mexika 2025.
    Oscar Piastri počas Veľkej ceny Mexika 2025.
    V 27. kole sa preteky skončili pre Hülkenberga, predtým odstúpil aj Liam Lawson. Po 30. kole bol naďalej na čele Norris s vyše 15-sekundovým náskokom na Leclerca, z ktorým bol s výrazným odstupom Verstappen.

    Na 4. mieste bol dovtedy Cunoda, ktorý prezul neskôr než väčšina jazdcov a viacerí ho ešte predtým predbehli. Norris prezul v 34. kole a pohodlne sa vrátil a prvé miesto. V tom čase odstúpil z pretekov Alonso po problémoch s technikou.

    Príliš dlho sa v boxoch zdržal Verstappen a po návrate na trať bol až ôsmy. Cez Hamiltona sa však dostal na siedme a keďže Russell, Bearman a Piastri prezuli druhýkrát, posunul sa na pódiové priečky.

    Po 50. kole bolo poradie na čele v zložení Norris, Leclerc, Verstappen, Bearman s výraznými odstupmi. V 56. kole dostal Sainz druhýkrát v pretekoch trest za zrýchľovanie v boxoch. Verstappen sa postupne priblížil k druhému Leclercovi.

    V 70. kole Sainz odstúpil z pretekov a komisári aktivovali virtuálny safety car. Po reštarte sa už nič zásadné neudialo a Norris triumfoval pred Leclercom a Verstappenom. Cenné body za 4. miesto získal Bearman na Haase.

    Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 9. novembra v v Brazílii, pričom predchádzať im bude okrem kvalifikácie aj sobotňajší šprint. Nasledovať budú preteky v Las Vegas, Katare a Abú Zabí.

    Hlasy po pretekoch

    Lando Norris, víťaz: „Od začiatku sa mi darilo byť sústredený a ísť svojím tempom. Išiel som priamočiare preteky a pomohlo mi, že som sa do nich dobre rozbehol. Celý čas som sa snažil ostať pokojný. Je to pre mňa prvé víťazstvo v Mexiku, mám z neho radosť. Veľké ďakujem patrí celému tímu. Zostávajúcu časť sezóny to budem brať víkend za víkendom, no je pravda, že práve teraz sa mi darí.“

    Charles Leclerc, 2. miesto: „Myslím si, že 2. miesto je pozitívne. Som šťastný, že som na pódiu. Virtuálny safety car v závere pretekov ma asi zachránil.“

    Max Verstappen, 3. miesto: „Boli to hektické preteky, začalo sa to hneď v prvom kole. Bolo pre mňa náročné byť na začiatku na stredne tvrdých pneumatikách, keď ostatní mali mäkké. Celkovo to bol pre nás náročný víkend, no myslím si, že bojovať v pretekoch o 2. miesto nebolo vôbec zlé. Virtuálny safety car vám niekedy pomôže, inokedy nie. Tak to chodí.“

    (zdroj: Nova Sport)

    Celkové poradie šampionátu

    Po 20 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    357

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    356

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    321

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    258

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    210

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    146

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    97

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    41

    10. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Alpine

    39

    11.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    38

    12.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    37

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    32

    14.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    15.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    30

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    30

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    28

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    20

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    Pohár konštruktérov

    Po 20 z 24 pretekov:

    P.

    Tím

    Body

    1.

    McLaren

    713

    2.

    Ferrari

    356

    3.

    Mercedes

    355

    4.

    Red Bull

    346

    5.

    Williams

    111

    6.

    Racing Bulls

    72

    7.

    Aston Martin

    69

    8.

    Haas

    62

    9.

    Sauber

    60

    10.

    Alpine

    20

