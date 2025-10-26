Dominantný Norris zvíťazil s výrazným náskokom. Piastri stratil líderskú pozíciu v šampionáte

Formula 1 2025
Výsledky Veľkej ceny Mexika (71 kôl):
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
1:37:58,574 h
2.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 30,324 s
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 31,049 s
4.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+ 40,955 s
5.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 42,065 s
6.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 47,837 s
7.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 50,287 s
8.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 56,446 s
9.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
+ 1:15,464 min
10.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
+ 1:16,863 min
MEXICO CITY. Lando Norris sa stal víťazom Veľkej ceny Mexika seriálu majstrovstiev sveta F1. Druhý finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari, tretí prišiel do cieľa úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Norris sa posunul na 1. miesto priebežného poradia šampionátu.
Norris dosiahol svoje jubilejné 10. víťazstvo v F1 a zároveň 42. pódiové umiestnenie v kariére. V prebiehajúcej sezóne to bolo pre neho 6. víťazstvo a v celkovom hodnotení preskočil tímového kolegu Austrálčana Oscara Piastriho.
Priebeh pretekov
Víťaz kvalifikácie Norris zvládol štart a na čele bol aj po úvodných zákrutách. Hneď do prvej nedobrzdil Verstappen, ktorý štartoval z 5. miesta a výrazne vyšiel mimo trate. Stroll, ktorý štartoval až z posledného radu, už v prvom kole roztočil svoj monopost, no pokračoval v pretekoch.
Viacerí piloti si v prvom kole skrátili trať krížnym prejazdom cez zákruty a zamestnali traťových komisárov. Úvodné kolá priniesli viacero súbojov a o jeden z najzaujímavejších sa postarali Verstappen s Hamiltonom, keď Holanďan vyšiel mimo trate.
Tú si nedovoleným prejazdom skrátil aj Hamilton, ktorý za to dostal v 16. kole 10-sekundový trest. Krátko na to šiel do boxov Sainz a za rýchlosť v nich dostal 5-sekundovú penalizáciu.
V 27. kole sa preteky skončili pre Hülkenberga, predtým odstúpil aj Liam Lawson. Po 30. kole bol naďalej na čele Norris s vyše 15-sekundovým náskokom na Leclerca, z ktorým bol s výrazným odstupom Verstappen.
Na 4. mieste bol dovtedy Cunoda, ktorý prezul neskôr než väčšina jazdcov a viacerí ho ešte predtým predbehli. Norris prezul v 34. kole a pohodlne sa vrátil a prvé miesto. V tom čase odstúpil z pretekov Alonso po problémoch s technikou.
Príliš dlho sa v boxoch zdržal Verstappen a po návrate na trať bol až ôsmy. Cez Hamiltona sa však dostal na siedme a keďže Russell, Bearman a Piastri prezuli druhýkrát, posunul sa na pódiové priečky.
Po 50. kole bolo poradie na čele v zložení Norris, Leclerc, Verstappen, Bearman s výraznými odstupmi. V 56. kole dostal Sainz druhýkrát v pretekoch trest za zrýchľovanie v boxoch. Verstappen sa postupne priblížil k druhému Leclercovi.
V 70. kole Sainz odstúpil z pretekov a komisári aktivovali virtuálny safety car. Po reštarte sa už nič zásadné neudialo a Norris triumfoval pred Leclercom a Verstappenom. Cenné body za 4. miesto získal Bearman na Haase.
Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri súťažné víkendy. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 9. novembra v v Brazílii, pričom predchádzať im bude okrem kvalifikácie aj sobotňajší šprint. Nasledovať budú preteky v Las Vegas, Katare a Abú Zabí.
Hlasy po pretekoch
Lando Norris, víťaz: „Od začiatku sa mi darilo byť sústredený a ísť svojím tempom. Išiel som priamočiare preteky a pomohlo mi, že som sa do nich dobre rozbehol. Celý čas som sa snažil ostať pokojný. Je to pre mňa prvé víťazstvo v Mexiku, mám z neho radosť. Veľké ďakujem patrí celému tímu. Zostávajúcu časť sezóny to budem brať víkend za víkendom, no je pravda, že práve teraz sa mi darí.“
Charles Leclerc, 2. miesto: „Myslím si, že 2. miesto je pozitívne. Som šťastný, že som na pódiu. Virtuálny safety car v závere pretekov ma asi zachránil.“
Max Verstappen, 3. miesto: „Boli to hektické preteky, začalo sa to hneď v prvom kole. Bolo pre mňa náročné byť na začiatku na stredne tvrdých pneumatikách, keď ostatní mali mäkké. Celkovo to bol pre nás náročný víkend, no myslím si, že bojovať v pretekoch o 2. miesto nebolo vôbec zlé. Virtuálny safety car vám niekedy pomôže, inokedy nie. Tak to chodí.“
(zdroj: Nova Sport)
Celkové poradie šampionátu
Po 20 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
357
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
356
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
321
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
258
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
210
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
146
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
97
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
41
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Alpine
39
11.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
38
12.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
37
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
32
14.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
15.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
30
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
30
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
28
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
20
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
Pohár konštruktérov
Po 20 z 24 pretekov:
P.
Tím
Body
1.
McLaren
713
2.
Ferrari
356
3.
Mercedes
355
4.
Red Bull
346
5.
Williams
111
6.
Racing Bulls
72
7.
Aston Martin
69
8.
Haas
62
9.
Sauber
60
10.
Alpine
20