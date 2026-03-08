Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026

Prestížny seriál formuly 1 prinesie v sezóne 2026 poriadne zaujímavé a dramatické motošportové divadlo.
Seriál vstupuje do novej éry a prináša najväčšiu technologickú zmenu pravidiel v histórii.
Obhajcom titulu je Lando Norris z McLarenu, ktorý o svojom triumfe pred Maxom Verstappenom na Red Bulle rozhodol až v záverečnej Veľkej cene Abú Dabí. Obhajcu titulu zo sezóny 2024 zdolal o dva body.
Pohár konštruktérov získal s veľkým náskokom McLaren, druhý skončil Mercedes a tretiu priečku obsadil Red Bull.
Pozrite si priebežné poradia jednotlivcov a Pohára konštruktérov v seriáli formula 1 (F1) v sezóne 2026.
Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov
Po 1 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
George Russell
Veľká Británia
Mecedes
25
2.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mecedes
18
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
15
4.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
12
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
10
6.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
8
7.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
6
8.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
4
9.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Audi
2
10.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
1
Pohár konštruktérov
Po 1 z 24 pretekov:
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
43
2.
Ferrari
27
3.
McLaren
10
4.
Red Bull
8
5.
Haas
6
6.
Racing Bulls
4
7.
Audi
2
8.
Alpine
1
9.
Williams
0
10.
Cadillac
0
11.
Aston Martin
0