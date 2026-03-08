    Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026

    Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2026. Titul majstra sveta obhajuje Lando Norris.
    Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2026. Titul majstra sveta obhajuje Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|8. mar 2026 o 06:45
    ShareTweet0

    Pozrite si priebežné poradia v seriáli formula 1 (F1) v sezóne 2026. Ako vyzerá poradie jednotlivcov a Pohár konštruktérov?

    Prestížny seriál formuly 1 prinesie v sezóne 2026 poriadne zaujímavé a dramatické motošportové divadlo.

    Seriál vstupuje do novej éry a prináša najväčšiu technologickú zmenu pravidiel v histórii.

    Obhajcom titulu je Lando Norris z McLarenu, ktorý o svojom triumfe pred Maxom Verstappenom na Red Bulle rozhodol až v záverečnej Veľkej cene Abú Dabí. Obhajcu titulu zo sezóny 2024 zdolal o dva body.

    Pohár konštruktérov získal s veľkým náskokom McLaren, druhý skončil Mercedes a tretiu priečku obsadil Red Bull.

    Pozrite si priebežné poradia jednotlivcov a Pohára konštruktérov v seriáli formula 1 (F1) v sezóne 2026.

    Formula 1 (F1) - poradie jednotlivcov

    Po 1 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mecedes

    25

    2.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mecedes

    18

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    15

    4.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    12

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    10

    6.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    8

    7.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    6

    8.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    4

    9.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    2

    10.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 1 z 24 pretekov:

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    43

    2.

    Ferrari

    27

    3.

    McLaren

    10

    4.

    Red Bull

    8

    5.

    Haas

    6

    6.

    Racing Bulls

    4

    7.

    Audi

    2

    8.

    Alpine

    1

    9.

    Williams

    0

    10.

    Cadillac

    0

    11.

    Aston Martin

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2026. Titul majstra sveta obhajuje Lando Norris.
    Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2026. Titul majstra sveta obhajuje Lando Norris.
    Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
    dnes 06:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026