Posunutý štart i nehoda Verstappena s Antonellim. Preteky v Rakúsku ovládol McLaren

Lando Norris, víťaz: „Celý čas som na to tlačil. Napokon je z toho výborný výsledok pre náš tím. Boli to stresujúce a aj zábavné preteky. Dnes to bolo v monoposte mimoriadne náročné, naozaj bolo veľmi teplo. Zabrať mi dal aj systém DRS, ten na tejto trati funguje naozaj dobre.“

Oscar Piastri, 2. miesto: „Boli to intenzívne preteky a snáď to bolo zaujímavé pre divákov. Myslím si, že som mohol niečo urobiť lepšie, ale aj tak som dal do toho maximum. S Landom (Norrisom) to dnes bola dobrá bitka, občas až na hrane. Darilo sa mi byť v DRS, no keď som z neho vypadol, bolo to ťažké.“

Charles Leclerc, 3. miesto: „Bol to pre nás dobrý víkend. V úvode pretekov mi Lando „zatvoril dvere,“ nemal som nárok. Počas pretekov som tlačil na pneumatiky asi viac, než by bolo správne. Zafungovali nám naše vylepšenia, ale na McLaren to momentálne ešte nestačí.“