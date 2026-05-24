ONLINE: Veľká cena Kanady 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Kanady.
Z prvého miesta na štarte vyrazí do pretekov George Russell z Mercedesu.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Kanady 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
24.05.2026 o 22:00
Veľká cena Kanady
Postavenie na štarte
1. rad: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
3. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Max Verstappen (NED/Red Bull)
4. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Liam Lawson (NZL/RB)
7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Oliver Bearman (GBR/Haas)
9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Alexander Albon (THA/Williams)
10. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
11. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Kanady.
Z pole position opäť odštartuje George Russell, no podobne ako v šprinte bude mať po svojom boku tímového kolegu a lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Druhý rad tvoria piloti McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri, na pilotov zároveň čaká nevyspytateľné počasie Montrealu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 22:00.