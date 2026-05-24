    ONLINE: Veľká cena Kanady 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

    Sportnet|24. máj 2026 o 19:00
    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Kanady, piateho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Kanady.

    Z prvého miesta na štarte vyrazí do pretekov George Russell z Mercedesu.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Kanady 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    24.05.2026 o 22:00
    Veľká cena Kanady
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: George Russell (GBR/Mercedes), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
    2. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Oscar Piastri (AUS/McLaren)
    3. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Max Verstappen (NED/Red Bull)
    4. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Liam Lawson (NZL/RB)
    7. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
    8. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Oliver Bearman (GBR/Haas)
    9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Alexander Albon (THA/Williams)
    10. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    11. rad: Lance Stroll (CAN/Aston Martin), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    Vítam všetkých formulových fanúšikov pri textovom prenose z Veľkej ceny Kanady.

    Z pole position opäť odštartuje George Russell, no podobne ako v šprinte bude mať po svojom boku tímového kolegu a lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Druhý rad tvoria piloti McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri, na pilotov zároveň čaká nevyspytateľné počasie Montrealu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 22:00.

