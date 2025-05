Verstappen zaskočil Piastriho a predviedol parádny manéver, Ferrari si čiastočne napravilo chuť

Max Verratappen, víťaz: „Po štarte som zostal na vonkajšej stope a najskôr to vyzeralo zle. Pokúsil som sa však o manéver, ktorý mi vyšiel. Potom sme odomkli naše tempo. V porovnaní s piatkom sme spravili veľké zlepšenie nášho tempa. Dobre sme sa starali o pneumatiky. Do karát nám zahral virtuálny safety car, ten druhý už menej. Už sa tešíme na ďalšie preteky, v Monaku to bude zase niečo iné.“

Lando Norris, 2. miesto: „Dnes nebolo jednoduché predbiehať. Max mal rýchlosť, dnes sme na neho nestačili.“

Oscar Piastri, 3. miesto: „Ten štart mi nevyšiel a celkovo sme dnes spravili viaceré zlé rozhodnutia. Virtuálny safety car padol vhod Red Bullu. Bolo pre mňa ťažké udržať sa v hre o víťazstvo. V závere som sa snažil zabrániť tomu, aby ma Lando (Norris) predbehol, ale nepodarilo sa mi to.“