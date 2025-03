Ďalšie double McLarenu, ale iný víťaz. Verstappen dobiehal stratu, mladý Brit bavil vysielačkami

/zdroj: Nova Sport/

Oscar Piastri, víťaz: "Verím, že ma toto víťazstvo dostane do úvah o majstrovskom titule. Dnešný výsledok vnímam ako odmenu za nevydarené preteky v Austrálii, zaslúžil som si to. Sme veľmi šťastní za double. Tvrdé pneumatiky sa správali veľmi dobre, až sme boli prekvapení."

Lando Norris, 2. miesto: "Dúfal som, že sa mi vydarí štart. Prvá zákruta mi vyšla podľa plánu, no po zastávke v boxoch som si to musel všetko zopakovať. Nečakal som stratégiu s jednou zastávkou. Získali sme prvé aj druhé miesto, čo je skvelé pre tím. V závere mi zlyhávali brzdy, čo je ten najviac strašidelný moment. To naozaj nechcete. Strácal som 3-4 sekundy na kolo, ale vydržal som. Chcel som dostať Oscara pod tlak, ale k tomu som sa už nedostal."

George Russell, 3. miesto: "Myslím si, že tretie miesto je výborný výsledok. Cítil som, že sa to bude dať zvládnuť s jednou zastávkou a podľa toho sme upravili stratégiu. Charles (Leclerc) na mňa vyvíjal tlak, ale pokojne som to zvládol. Boli to pre mňa trochu osamotené preteky."