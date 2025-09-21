VIDEO: Piastri havaroval, Norris sa trápil. Uličky v Baku si podmanil Verstappen

Formula 1 2025
Výsledky Veľkej ceny Azerbajdžanu (51 kôl, 1. kolo: 6,003 m, celkovo: 306,2 km):
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:33:26,408 hod
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 14,609 s
3.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
+ 19,199 s
4.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+ 21,760 s
5.
Liam Lawson
Austrália
Red Bull
+ 33,290 s
6.
Juki Cunoda
Japonsko
Racing Bulls
+ 33,808 s
7.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 34,227 s
8.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 36,310 s
9.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 36,774 s
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 38,982 s
MONZA. Holandský jazdec Max Verstappen zvíťazil vo Veľkej cene Azerbajdžanu v seriáli MS formuly 1.
Druhý prišiel do cieľa Brit George Russell na Mercedese, tretí finišoval Španiel Carlos Sainz, pre ktorého to bolo prvé pódium vo farbách Williamsu.
Tím McLaren si mohol už v Baku zabezpečiť triumf v Pohári konštruktérov, no víkend sa mu nevydaril.
Oscar Piastri vypadol už v 1. kole a Lando Norris obsadil až 7. miesto, takže McLaren ešte nemá matematickú istotu triumfu v súťaži tímov.
Verstappen nadviazal v Azerbajdžane na víťazstvo z predošlej VC Talianska. Dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne a 67. v kariére.
Štvornásobný majster sveta má naďalej výrazné, 65-bodové manko na Piastriho, ktorý napriek nevydarenému víkendu ostal na čele priebežného poradia.
Priebeh pretekov
Víťaz kvalifikácie Verstappen zvládol štart a nedovolil Sainzovi dostať sa na prvé miesto.
Líder priebežného poradia Piastri, ktorý štartoval po nehode v kvalifikácii až z 9. miesta, zavŕšil nevydarený víkend už v prvom kole.
VIDEO: Havária Piastriho v prvom kole VC Azerbajdžanu
Na samotnom štarte výrazne zaostal, prepadol sa poradím a v šiestej zákrute vrazil do bariéry. Preteky sa pre neho skončili a na trať prišlo safety car. Pomalý štart mal okrem Piastriho aj Alonso, ktorý neskôr dostal 5-sekundový trest.
Rovnaký trest dostal aj Austrálčan, ktorý síce vypadol, no päťsekundová penalizácia sa mu prenesie do ďalších pretekov.
V úzkych uličkách v Baku nebolo veľa možností na predbiehanie a často hrozili kolízie. Jednu z nich v úvode pretekov predviedli Hülkenberg a Ocon, obaja však mohli pokračovať v pretekoch.
Verstappen si držal pozíciu lídra, za ním boli naďalej Sainz a Lawson. V 18. kole sa Albon snažil dostať pred Colapinta a na agresívny manéver doplatil poškodeným predným krídlom.
Nevydarený víkend McLarenu dokumentovala aj Norrisova zastávka v boxoch v 38. kole, ktorá bola príliš dlhá, keďže mechanici sa zdržali s nasadením pravej prednej i zadnej pneumatiky.
Russell mal v 42. kole rýchlu zastávku v boxoch, ktorá sa neskôr ukázala ako kľúčová na ceste za 2. miestom.
Verstappen si bez problémov postrážil víťazstvo. Lawson sa napokon z tretieho miesta na štarte prepadol na piate a to ešte v závere úspešne čelil atakom Cunodu a Norrisa.
Do konca šampionátu ostáva ešte sedem súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 5. októbra v Singapure.
Hlasy po pretekoch
Max Verstappen, víťaz: „Fantastický víkend. Bolo to niečo iné než pred dvoma týždnami v Taliansku. Strážil som si tempo, celý čas som išiel v čistom vzduchu a bolo to priamočiarejšie. Som úplne spokojný s víkendom. V dnešných pretekoch boli všetci opatrnejší, pretože museli vydržať na jednej sade pneumatík. Aj preto sa jazdilo menej agresívne. Som rád, že dnes nebolo veľa výjazdov safety caru. Uvidíme, či si takéto pretekové tempo udržíme aj v ďalších pretekoch. Singapur zase prinesie niečo iné.“
George Russell, 2. miesto: „Pre nás je veľmi dobrý výsledok byť znovu na pódiu. Som rád, že som videl šachovnicovú vlajku. Po mojich problémoch (viróza - pozn.) ma veľmi teší tento výsledok.“
Carlos Sainz, 3. miesto: „Neviem opísať, aký pocit práve prežívam. Je to lepšie než moje prvé pódium v kariére. Celú sezónu sme sa o to snažili a teraz to konečne vyšlo. Je to o to sladšie.“
Celkové poradie šampionátu
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
324
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
299
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
255
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
212
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
165
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
121
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
78
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
70
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
39
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Kick Sauber
37
11.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
12.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
31
13.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
30
14.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
30
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
28
16.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
28
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
20
18.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Kick Sauber
18
19.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
16
Pohár konštruktérov
P.
Tím
Body
1.
McLaren
623
2.
Mercedes
290
3.
Ferrari
286
4.
Red Bull
272
5.
Williams
101
6.
Racing Bulls
72
7.
Aston Martin
62
8.
Kick Sauber
55
9.
Haas
44
10.
Alpine
20