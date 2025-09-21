    VIDEO: Piastri havaroval, Norris sa trápil. Uličky v Baku si podmanil Verstappen

    Max Verstappen vo Veľkej cene Azerbajdžanu 2025
    Fotogaléria (10)
    Max Verstappen vo Veľkej cene Azerbajdžanu 2025 (Autor: TASR/AP)
    21. sep 2025
    Holanďan zvíťazil po štarte z pole position.

    Formula 1 2025

    Výsledky Veľkej ceny Azerbajdžanu (51 kôl, 1. kolo: 6,003 m, celkovo: 306,2 km):

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:33:26,408 hod

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 14,609 s

    3.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 19,199 s

    4.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    + 21,760 s

    5.

    Liam Lawson

    Austrália

    Red Bull

    + 33,290 s

    6.

    Juki Cunoda

    Japonsko

    Racing Bulls

    + 33,808 s

    7.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 34,227 s

    8.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 36,310 s

    9.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 36,774 s

    10.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 38,982 s

    MONZA. Holandský jazdec Max Verstappen zvíťazil vo Veľkej cene Azerbajdžanu v seriáli MS formuly 1.

    Druhý prišiel do cieľa Brit George Russell na Mercedese, tretí finišoval Španiel Carlos Sainz, pre ktorého to bolo prvé pódium vo farbách Williamsu.

    Tím McLaren si mohol už v Baku zabezpečiť triumf v Pohári konštruktérov, no víkend sa mu nevydaril.

    Oscar Piastri vypadol už v 1. kole a Lando Norris obsadil až 7. miesto, takže McLaren ešte nemá matematickú istotu triumfu v súťaži tímov.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Azerbajdžanu (formula 1 2025)
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    10 fotografií
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025

    Verstappen nadviazal v Azerbajdžane na víťazstvo z predošlej VC Talianska. Dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne a 67. v kariére.

    Štvornásobný majster sveta má naďalej výrazné, 65-bodové manko na Piastriho, ktorý napriek nevydarenému víkendu ostal na čele priebežného poradia.

    Priebeh pretekov

    Víťaz kvalifikácie Verstappen zvládol štart a nedovolil Sainzovi dostať sa na prvé miesto.

    Líder priebežného poradia Piastri, ktorý štartoval po nehode v kvalifikácii až z 9. miesta, zavŕšil nevydarený víkend už v prvom kole.

    VIDEO: Havária Piastriho v prvom kole VC Azerbajdžanu

    Na samotnom štarte výrazne zaostal, prepadol sa poradím a v šiestej zákrute vrazil do bariéry. Preteky sa pre neho skončili a na trať prišlo safety car. Pomalý štart mal okrem Piastriho aj Alonso, ktorý neskôr dostal 5-sekundový trest.

    Rovnaký trest dostal aj Austrálčan, ktorý síce vypadol, no päťsekundová penalizácia sa mu prenesie do ďalších pretekov.

    V úzkych uličkách v Baku nebolo veľa možností na predbiehanie a často hrozili kolízie. Jednu z nich v úvode pretekov predviedli Hülkenberg a Ocon, obaja však mohli pokračovať v pretekoch.

    Verstappen si držal pozíciu lídra, za ním boli naďalej Sainz a Lawson. V 18. kole sa Albon snažil dostať pred Colapinta a na agresívny manéver doplatil poškodeným predným krídlom.

    Nevydarený víkend McLarenu dokumentovala aj Norrisova zastávka v boxoch v 38. kole, ktorá bola príliš dlhá, keďže mechanici sa zdržali s nasadením pravej prednej i zadnej pneumatiky.

    Russell mal v 42. kole rýchlu zastávku v boxoch, ktorá sa neskôr ukázala ako kľúčová na ceste za 2. miestom.

    Verstappen si bez problémov postrážil víťazstvo. Lawson sa napokon z tretieho miesta na štarte prepadol na piate a to ešte v závere úspešne čelil atakom Cunodu a Norrisa.

    Do konca šampionátu ostáva ešte sedem súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 5. októbra v Singapure.

    Hlasy po pretekoch

    Max Verstappen, víťaz: „Fantastický víkend. Bolo to niečo iné než pred dvoma týždnami v Taliansku. Strážil som si tempo, celý čas som išiel v čistom vzduchu a bolo to priamočiarejšie. Som úplne spokojný s víkendom. V dnešných pretekoch boli všetci opatrnejší, pretože museli vydržať na jednej sade pneumatík. Aj preto sa jazdilo menej agresívne. Som rád, že dnes nebolo veľa výjazdov safety caru. Uvidíme, či si takéto pretekové tempo udržíme aj v ďalších pretekoch. Singapur zase prinesie niečo iné.“

    George Russell, 2. miesto: „Pre nás je veľmi dobrý výsledok byť znovu na pódiu. Som rád, že som videl šachovnicovú vlajku. Po mojich problémoch (viróza - pozn.) ma veľmi teší tento výsledok.“

    Carlos Sainz, 3. miesto: „Neviem opísať, aký pocit práve prežívam. Je to lepšie než moje prvé pódium v kariére. Celú sezónu sme sa o to snažili a teraz to konečne vyšlo. Je to o to sladšie.“

    Celkové poradie šampionátu

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    324

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    299

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    255

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    212

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    165

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    121

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    78

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    70

    9. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    39

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Kick Sauber

    37

    11.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    12.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    31

    13.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    30

    14.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    30

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    28

    16.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    28

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    20

    18.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Kick Sauber

    18

    19.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    16

    Pohár konštruktérov

    P.

    Tím

    Body

    1.

    McLaren

    623

    2.

    Mercedes

    290

    3.

    Ferrari

    286

    4.

    Red Bull

    272

    5.

    Williams

    101

    6.

    Racing Bulls

    72

    7.

    Aston Martin

    62

    8.

    Kick Sauber

    55

    9.

    Haas

    44

    10.

    Alpine

    20

