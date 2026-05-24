    Frustrovaný Russell mlátil do svojho monopostu. Hamilton dosiahol najlepší výsledok vo Ferrari

    George Russell počas Veľkej ceny Kanady.
    Fotogaléria (14)
    George Russell počas Veľkej ceny Kanady. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|24. máj 2026 o 23:38
    ShareTweet0

    Z víťazstva sa tešil Andrea Kimi Antonelli na Mercedese.

    Formula 1 2026

    Výsledky - Veľká cena Kanady:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Andrea Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:14:00,210 hod

    2.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 10,768 s

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 11,276 s

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 44,151 s

    5.

    Isaac Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 1 kolo

    6.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    + 1 kolo

    7.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 1 kolo

    8.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    + 1 kolo

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    + 1 kolo

    10.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    + 1 kolo

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral nedeľnú VC Kanady.

    Devätnásťročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov.

    Druhý pilot Mercedesu nedokončil, keďže v pozícii lídra vyletel z trate a poškodil svoj monopost.

    Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari so stratou 10,7 sekundy, pódium doplnil Max Verstappen (Red Bull) z Holandska s mankom 11,2 s na víťaza.

    VIDEO: Odstúpenie Russella z VC Kanady

    Antonelli si pripísal štvrté víťazstvo v kariére, tejto sezóne i v rade. Na najvyššom stupni tak stál vo všetkých pretekoch okrem úvodnej VC Austrálie.

    Skúsenejšiemu Russellovi sa naopak nepodarilo získať momentum ani v Montreale, na okruhu Gillesa Villeneuvea sa mu pritom v minulosti darilo a je to jediný okruh, kde dokázal získať viacero pole position.

    Klasický mestský okruh však sedí zrejme aj Antonellimu, keďže tam pred rokom získal svoje premiérové pódium.

    Najlepšiu pozíciu s Ferrari dosiahol sedemnásobný šampión Hamilton a prvé pódium v tomto ročníku štvornásobný majster Verstappen.

    Priebeh pretekov

    Začiatok pretekov sprevádzali tri namiesto jedného zahrievacieho kola. Dôvodom bola porucha prevodovky na Lindbladovom monoposte Racing Bulls, ktorý bol odtlačený do boxov.

    Kým sa teda začalo naozaj pretekať, ustúpil dážď a jazdci na pneumatikách do prechodného mokra sa ocitli v nevýhode. Mokrejšiu vozovku počas veterného štartu ešte stihol využiť tretí Norris, ktorý vzal vedenie Russellovi.

    Pred Brita sa dostal aj tímový kolega Antonelli, no oba Mercedesy potvrdili tohtoročnú povesť slabších štartov

    VIDEO: Štart VC Kanady

    Norris zamieril po sliky už v druhom kole a Russell si vzal vedenie na svojom obľúbenom okruhu späť na konci šiesteho kola – Antonelliho predstihol na konci dlhej rovinky pred poslednou šikanou, Talian sa pokúsil útok okamžite opätovať, netrafil však brzdný bod a takmer skončil v bariére.

    Dianie na trati následne oživil súboj o tretie miesto, z ktorého vyšiel víťazne Verstappen na úkor Hamiltona.

    Súboj na čele sa obnovil v 12. kole, keď tímoví kolegovia bojovali od vlásenky na začiatku tretieho sektora, kde Russell prebrzdil, až po prvé zákruty ďalšieho kola.

    Antonelli riskoval, ale zároveň išiel do súbojov premyslenejšie ako v sobotnom šprinte, keď skončil niekoľkokrát mimo trate.

    Jeho tlak na skúsenejšieho Russella fungoval, Brit bol opäť široký na rovnakom mieste. Devätnásťročný Talian dokázal tímového kolegu dotlačiť k chybám, nie však predbehenúť.

    VIDEO: Súboje Russella s Antonellim

    Dvojica zvyšovala napriek častým súbojom náskok pred konkurenciou a v 20. kole strácal Verstappen už cez šesť sekúnd.

    Za Holanďanom boli obe Ferrari a tímový kolega Hadjar – McLaren mal po strategickej chybe ohľadom pneumatík aj problémy so spoľahlivosťou.

    Chybu tímového kolegu potrestal Antonelli až na tretí pokus, no v ďalšom kole to bol on, kto prebrzdil v desiatej zákrute. Do predposlednej sa nezmestil, skrátil si ju a s nevôľou splnil príkaz tímu vrátiť pozíciu späť.

    V tejto fáze pretekov (28. kolo) si ukradli pozornosť Mercedesy pre seba, Piastri z McLarenu sa objavil ako voz idúci o kolo pozadu.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Kanady (formula 1 2026)
    Lando Norris počas Veľkej ceny Kanady 2026.
    Kimi Antonelli počas Veľkej ceny Kanady 2026.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Kanady 2026.
    Kimi Antonelli počas Veľkej ceny Kanady 2026.
    14 fotografií
    George Russell a Kimi Antonelli počas Veľkej ceny Kanady 2026. Lance Stroll počas Veľkej ceny Kanady 2026. George Russell počas Veľkej ceny Kanady 2026. Lando Norris počas Veľkej ceny Kanady 2026. Vpredu Kimi Antonelli a George Russell počas Veľkej ceny Kanady 2026. Vpredu Lando Norris počas Veľkej ceny Kanady 2026. George Russell počas Veľkej ceny Kanady 2026. Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Kanady 2026. Lance Stroll počas Veľkej ceny Kanady 2026. Max Verstappen počas Veľkej ceny Kanady 2026.

    Chvíľu na to obehli strieborné šípy aj Norrisov Mclaren, no o niekoľko zákrut prišiel vedúci Russell o preteky. Na brzdy išiel neskoro v ôsmej zákrute, vyšiel do trávnatého výbehu, poškodil monopost a už nemohol pokračovať.

    Pri vystupovaní z W17 odhodil opierku hlavy a za bariérou v hneve aj rukavice. Za toto správanie mal byť vyšetrovaný po pretekoch.

    Russellova chyba priniesla virtuálny saftey car a v podstate koniec boja o líderstvo, keďže Antonelli si dokázal pohodlne držať náskok pred zvyškom poľa.

    Russell nevidel šachovnicovú vlajku premiérovo po 38 pretekoch a mladému Talianovi sa vyplatilo vytváranie kontinuálneho tlak.

    Po reštarte v 33. kole bavili divákov Hadjar s Leclercom, ktorí bojovali o štvrté miesto a za kratší koniec ťahal nakoniec prvý menovaný z Red Bullu.

    V 40. kole odstúpil aj trápiaci sa Norris. V ďalšej fáze sťahoval Hamilton druhého Verstappena, Leclerc spôsobil vzruch, keď takmer skončil v stene šampiónov a musel korigovať šmyk. Naposledy v nej počas pretekov skončil Button v roku 2005.

    Blízko k tomu boli aj Verstappen s Hamiltonom, ten však na cieľovej rovinke vybojoval v 63. kole druhé miesto a tesný náskok udržal.

    Najlepším zo zvyšku bol Colapinto, Argentínčan na Alpine dosiahol šiestym miestom svoje kariérne maximum. Nevydarené preteky McLarenu podčiarkol Piastri, ktorý obsadil nebodované jedenáste miesto.

    Hlasy po pretekoch

    Kimi Antonelli, víťaz: „Ďakujem všetkým fanúšikom, že sem tento víkend prišli. S Georgom sme mali dobrý súboj na hrane, nebolo to ľahké, najmä v desiatej zákrute. Mrzí ma, že urobil chybu, náš súboj mohol pokračovať. Víťazstvo však beriem a ďakujem tímu.“

    Lewis Hamitlon, 2. miesto: „Ďakujem svojmu tímu, 'grazie'. Posledný rok a pol to bolo náročné a preto je výborný pocit mať dobrý víkend a vyrovnať sa rýchlostne Maxovi. Milujem túto trať a už teraz sa neviem dočkať, keď sa sem vrátime“

    Max Verstappen, 3. miesto: „Mal som zaujímavé súboje a mať prvé pódium v sezóne je pozitívne. Súboj s Lewisom bol zaujímavý, nebolo jednoduché pripraviť v priebehu víkendu auto.“

    Poradie šampionátu

    Po 5 z 22 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    131

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    88

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    75

    4.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    72

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    58

    6.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    48

    7.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    43

    8.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    20

    9.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    18

    10.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    16

    11.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    15

    12.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    14

    13.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    6

    14.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    5

    15.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    2

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    1

    17.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 5 z 22 pretekov:

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    219

    2.

    Ferrari

    147

    3.

    McLaren

    106

    4.

    Red Bull

    57

    5.

    Alpine

    35

    6.

    Racing Bulls

    21

    7.

    Haas

    19

    8.

    Williams

    7

    9.

    Audi

    2

    10.

    Cadillac

    0

    11.

    Aston Martin

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    George Russell počas Veľkej ceny Kanady.
    George Russell počas Veľkej ceny Kanady.
    Frustrovaný Russell mlátil do svojho monopostu. Hamilton dosiahol najlepší výsledok vo Ferrari
    ne 23:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Frustrovaný Russell mlátil do svojho monopostu. Hamilton dosiahol najlepší výsledok vo Ferrari